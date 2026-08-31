O delegație a talibanilor a sosit la Berlin pentru a facilita operaţiunile de expulzare către Afganistan

Guvernul de la Berlin a anunţat luni că a autorizat venirea în Germania a unor reprezentanţi ai guvernului taliban de la Kabul pentru a soluţiona chestiuni exclusiv „tehnice” şi pentru a accelera expulzările de afgani către ţara de origine, informează France Presse.

„Am aprobat intrarea pentru scurtă şedere a unei echipe de sprijin tehnic”, a explicat Martin Giese, purtătorul de cuvânt adjunct al MAE german, cu obiectivul declarat de a „creşte numărul expulzărilor spre Afganistan”.

„Este în interesul nostru ca reprezentanţele afgane din străinătate să fie în măsură să asigure servicii consulare pentru cei aproximativ 450.000 de cetăţeni afgani din Germania şi să contribuie în special la operaţiunile de returnare”, a adăugat el.

Potrivit lui Giese, este nevoie să existe „personal în număr suficient şi trebuie să fie întrunite condiţiile tehnice”. Martin Giese a precizat că reprezentanţii talibanilor, care au fost supuşi unui „control de securitate”, nu erau „diplomaţi acreditaţi în Germania” şi urmau să părăsească ţara „după o scurtă şedere”.

„Ei sunt personal tehnic care veghează ca echipamentele să funcţioneze corect - de exemplu, pentru imprimarea vinietelor pe paşapoarte”, a continuat reprezentantul diplomaţiei germane.

Germania a expulzat săptămâna trecută 23 de bărbaţi afgani către Kabul, cu plecare de la Leipzig (estul Germaniei).

După ce a primit un număr mare de refugiaţi şi solicitanţi de azil în ultimii ani, Germania şi-a înăsprit politica în domeniul migraţiei, sub impulsul cancelarului conservator Friedrich Merz, impunând controale de frontieră şi crescând numărul de expulzări.

Guvernul german nu îi recunoaşte oficial pe talibani, reveniţi la putere la Kabul în urmă cu cinci ani, dar a negociat totuşi cu ei organizarea mai multor zboruri pentru expulzarea cetăţenilor afgani din Germania.

Editor : Sebastian Eduard