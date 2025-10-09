Live TV

O delegație din Ucraina va merge în SUA pentru discuții cu miză mare. Zelenski: „Trump vrea să ne vadă la masa negocierilor”

Data publicării:
volodimir zelenski- iunie 2025
Conform liderului ucrainean, delegația va fi condusă de premierul Iulia Svîrîdenko. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Ucraina va trimite săptămâna viitoare o delegație în Statele Unite pentru discuții la nivel înalt pe teme precum apărarea aeriană, cooperarea în domeniul energetic, sancțiunile și negocierile privind înghețarea activelor rusești, a anunțat președintele Volodimir Zelenski, conform Kyiv Post.

Conform liderului ucrainean, delegația va fi condusă de premierul Iulia Svîrîdenko și va fi completată de șeful administrației prezidențiale, Andrii Iermak, și de consilierul prezidențial și comisarul pentru politica de sancțiuni, Vladislav Vlasiuk.

„Subiectele sunt apărarea aeriană, energia și măsurile de sancționare. Se va discuta și problema înghețării activelor rusești în SUA”, a dezvăluit președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Potrivit liderului de la Kiev, Ucraina susține propunerile președintelui american Donald Trump menite să pună capăt războiului și rămâne deschisă formatului de dialog prezentat de Casa Albă.

 „Cred că președintele Trump vrea să ne vadă la masa negocierilor, iar noi am susținut această abordare. Cred că își dorește foarte mult încetarea focului și sfârșitul războiului. Cred că acesta a fost obiectivul său încă de la început. Îi suntem recunoscători pentru asta”, a mai precizat liderul ucrainean.

Totuși, Zelenski a subliniat că Rusia nu dă dovadă de „[nicio] dorință de pace”, ci, dimpotrivă, își intensifică atacurile asupra Ucrainei pentru a crea iluzia succesului.

„Cred că întâlnirea noastră, combinată cu faptele reale, îi oferă președintelui Trump o înțelegere mai amplă a faptului că rușii îi vând ceva ce nu pot livra – pur și simplu mint”, a declarat el. „Nu văd o demonstrație de forță din partea lor. Ceea ce vedem sunt atacuri teroriste, uciderea civililor și atacuri asupra infrastructurii noastre energetice și feroviare.”

Vizita anterioară a premierului Svîrîdenko și a lui Iermak în SUA a avut loc la sfârșitul lunii august, în cadrul căreia discuțiile cheie s-au axat pe garanțiile de securitate și consolidarea politicii de sancțiuni.

Citește și:

Volodimir Zelenski: „Dacă Putin vrea să cucerească estul Ucrainei, va trebui să îngroape un milion din soldații săi”

Lupte intense în estul Ucrainei. Zelenski susţine că forțele Kievului au provocat pierderi masive trupelor ruse

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilie bolojan face declaratii
1
Reacția lui Bolojan după ce CCR a declarat constituționale două legi din pachetul 2 al...
oameni in zapada
2
Meteorologii se așteaptă la o iarnă geroasă, cu temperaturi mai scăzute decât în mod...
Care este temperatura potrivită în locuință toamna. Foto Getty Images
3
Temperatura optimă în casă toamna: La câte grade recomandă medicii specialiști să setezi...
inundatii
4
Ciclonul Barbara a lovit România. Ministrul Energiei: Peste 20.000 de puncte de consum au...
tanczos barna face declaratii
5
Tanczos Barna: „Nu sunt de acord cu desființarea comunelor sau orașelor, de dragul de a...
Cum arată Rafael Nadal, la 10 luni de la retragere. ”Avalanșă” de reacții după o poză: ”Ce Dumnezeu s-a întâmplat cu el?”
Digi Sport
Cum arată Rafael Nadal, la 10 luni de la retragere. ”Avalanșă” de reacții după o poză: ”Ce Dumnezeu s-a întâmplat cu el?”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ID310051_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ciprian Ciucu: La PSD e o strategie, ca 3 indivizi într-un Muppets...
Laszlo Krasznahorkai Press Conference In Madrid
Scriitorul maghiar László Krasznahorkai a câștigat premiul Nobel...
INSTANT_CG_PARCHET_IESIRE_032_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Un deputat cere arestarea preventivă a lui Călin Georgescu: „A...
INSTANT_SMAP_008_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ce va face România dacă Rusia atacă Republica Moldova. Anunțul...
Ultimele știri
Volodimir Zelenski anunță condițiile în care Ucraina va face lobby ca Trump să primească Premiul Nobel pentru Pace
Următoarea țintă ANAF o reprezintă cele 3.700 case de amanet. Ce s-a descoperit în urma analizelor de risc
Primăriile pot garanta împrumuturile companiilor de termoficare din subordine doar pentru combustibilul necesar în această iarnă
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Volodimir Zelenski
Volodimir Zelenski: „Dacă Putin vrea să cucerească estul Ucrainei, va trebui să îngroape un milion din soldații săi”
Lupte în Donețk.
Lupte intense în estul Ucrainei. Zelenski susţine că forțele Kievului au provocat pierderi masive trupelor ruse
drone Shahed produse într-o fabrică din Rusia
Volodimir Zelenski acuză Rusia că-și foloseşte „flota din umbră” pentru a destabiliza Europa: „Lansează drone de pe tancuri petroliere”
Russian President Putin Meets With Military Commanders, St Petersburg, Russia - 07 Oct 2025
Vladimir Putin se laudă că armata sa a cucerit circa 5.000 de kilometri pătrați de teritoriu din Ucraina, în 2025
volodimir zelenski și viktor orban
Viktor Orban lansează noi acuzații la adresa lui Volodimir Zelenski. Ce l-a nemulțumit pe liderul de la Budapesta
Partenerii noștri
Pe Roz
Jennifer Aniston a dus în secret o luptă de 20 de ani pentru a deveni mamă: Oamenii nu știu prin ce am trecut
Cancan
Mădălina, o tânără de 29 de ani din Giurgiu, a murit după ce a născut într-o clinică privată din Constanța...
Fanatik.ro
“Dezertor!” Cum a fost săltat de pe stradă mâna dreaptă a lui Răzvan Burleanu și dus în arest, la carceră...
editiadedimineata.ro
Vioara lui Einstein, vândută cu 860.000 de lire sterline la o licitație
Fanatik.ro
El este fotbalistul de la FCSB, convocat la naționala uneia dintre cele mai sărace țări ale lumii. E aproape...
Adevărul
Cum a reușit Ucraina să schimbe cursul confruntării cu Rusia. „Suntem în război de 300 de ani. Mai putem...
Playtech
Cât pierzi din pensie dacă te retragi anticipat cu 1, 2 sau 5 ani. Exemplu de calcul
Digi FM
De ce a murit Marius Keșeri, toboșarul trupei Direcția 5. Impresara lui a rupt tăcerea: „Boala îl schimbase...
Digi Sport
Putea ajunge ”cel mai bogat din România”, dar l-a lovit pe ”al treilea om al lumii” și a urmat ”coșmarul”: ”A...
Pro FM
Demi Lovato, apariția care a cucerit Parisul. Doar în body strâns pe corp și dresuri, cu o atitudine de...
Film Now
Dwayne Johnson, despre The Smashing Machine, filmul cu cel mai slab debut din cariera sa: "Nu poți controla...
Adevarul
Dezastrul care se profilează pentru România dinspre Franța. „Orice ar face Macron și oricum s-ar opune, nu ar...
Newsweek
Casa de Pensii, mesaj pentru 2.500.000 pensionari. Banii sunt transferați. Când intră vineri pensia?
Digi FM
Cristi Enache și Marian Ionescu, omagiu pentru fostul lor coleg din Direcția 5, Marius Keșeri: "30 de ani de...
Digi World
5 descoperiri științifice care merită un premiu Nobel, dar încă nu l-au primit
Digi Animal World
Gestul inedit făcut de o femeie care a descoperit că o cățelușă din vecini o vizitează în fiecare zi: „Sunt...
Film Now
Charlize Theron l-a ignorat pe Johnny Depp, la Săptămâna Modei de la Paris. Imaginile, intens comentate pe...
UTV
Dan Frînculescu, glume acide la adresa Biancăi Drăgușanu, a Oanei Roman și a lui Cătălin Botezatu: „Am...