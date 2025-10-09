O delegație din Ucraina va merge în SUA pentru discuții cu miză mare. Zelenski: „Trump vrea să ne vadă la masa negocierilor”

Ucraina va trimite săptămâna viitoare o delegație în Statele Unite pentru discuții la nivel înalt pe teme precum apărarea aeriană, cooperarea în domeniul energetic, sancțiunile și negocierile privind înghețarea activelor rusești, a anunțat președintele Volodimir Zelenski, conform Kyiv Post.

Conform liderului ucrainean, delegația va fi condusă de premierul Iulia Svîrîdenko și va fi completată de șeful administrației prezidențiale, Andrii Iermak, și de consilierul prezidențial și comisarul pentru politica de sancțiuni, Vladislav Vlasiuk.

„Subiectele sunt apărarea aeriană, energia și măsurile de sancționare. Se va discuta și problema înghețării activelor rusești în SUA”, a dezvăluit președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Potrivit liderului de la Kiev, Ucraina susține propunerile președintelui american Donald Trump menite să pună capăt războiului și rămâne deschisă formatului de dialog prezentat de Casa Albă.

„Cred că președintele Trump vrea să ne vadă la masa negocierilor, iar noi am susținut această abordare. Cred că își dorește foarte mult încetarea focului și sfârșitul războiului. Cred că acesta a fost obiectivul său încă de la început. Îi suntem recunoscători pentru asta”, a mai precizat liderul ucrainean.

Totuși, Zelenski a subliniat că Rusia nu dă dovadă de „[nicio] dorință de pace”, ci, dimpotrivă, își intensifică atacurile asupra Ucrainei pentru a crea iluzia succesului.

„Cred că întâlnirea noastră, combinată cu faptele reale, îi oferă președintelui Trump o înțelegere mai amplă a faptului că rușii îi vând ceva ce nu pot livra – pur și simplu mint”, a declarat el. „Nu văd o demonstrație de forță din partea lor. Ceea ce vedem sunt atacuri teroriste, uciderea civililor și atacuri asupra infrastructurii noastre energetice și feroviare.”

Vizita anterioară a premierului Svîrîdenko și a lui Iermak în SUA a avut loc la sfârșitul lunii august, în cadrul căreia discuțiile cheie s-au axat pe garanțiile de securitate și consolidarea politicii de sancțiuni.

Citește și:

Volodimir Zelenski: „Dacă Putin vrea să cucerească estul Ucrainei, va trebui să îngroape un milion din soldații săi”

Lupte intense în estul Ucrainei. Zelenski susţine că forțele Kievului au provocat pierderi masive trupelor ruse

Editor : A.M.G.