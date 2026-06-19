O fabrică care produce drone pentru Ucraina a fost atacată cu cocktailuri Molotov în Franța

Fabrica companiei franceze Delair, situată în apropierea orașului Toulouse, în sud-vestul Franței, a fost atacată cu cocktailuri Molotov, au declarat pentru ziarul Le Parisien surse bine informate. Întreprinderea este considerată una dintre cele mai importante din țară în domeniul producției de drone civile și militare. După izbucnirea războiului pe scară largă în Ucraina, Delair a început să furnizeze echipamentele sale către Kiev.

Potrivit surselor citate de publicație, incidentul cu cocktailurile Molotov a avut loc la începutul lunii iunie. Fabrica nu a suferit practic niciun prejudiciu, deoarece amestecul incendiator nu a explodat. Parchetul din Toulouse a deschis un dosar penal în temeiul articolului 322 din Codul penal (distrugerea bunurilor într-un mod periculos pentru oameni). Câteva zile mai târziu, în apropierea fabricii a fost reținut un cetățean din Belarus, care „filma cu camera un prototip de dronă”.

Conform versiunii parchetului, acesta a trimis înregistrarea video unei persoane din Rusia, iar asupra sa au fost găsite „echipamente de ultimă generație”. Înainte de reținere, acesta fusese văzut de mai multe ori în apropierea fabricii. În final, cetățeanul din Belarus a fost arestat sub suspiciunea de spionaj. Nu se precizează dacă cele două incidente sunt legate între ele.

După izbucnirea războiului pe scară largă în Ucraina, Franța a început să acorde sprijin Kievului, inclusiv prin livrări de armament. Mai exact, Parisul a furnizat armatei ucrainene rachete SCALP, obuziere Caesar, vehicule blindate AMX-10 RC, precum și proiectile AASM. În 2024, ministrul francez al apărării, Sébastien Lecornu, a anunțat dezvoltarea unor noi drone kamikaze, care urmau să fie livrate Kievului.

În 2025, postul de televiziune Franceinfo a informat că grupul auto Renault va lansa în Ucraina producția de drone. Conform planului, fabrica urma să fie amplasată la câteva zeci sau sute de kilometri de linia frontului.

În același timp, pe fondul războiului din Ucraina, țările europene raportează în mod regulat arestarea unor persoane suspectate de spionaj în favoarea Moscovei, de pregătirea sau comiterea de acte de sabotaj. În luna februarie a acestui an, în Germania au fost arestați doi cetățeni ai UE care, în portul Hamburg, au încercat să pună din funcțiune mai multe nave de război ale marinei germane.

Editor : A.R.