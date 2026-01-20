Live TV

O fetiță de 6 ani, singura supraviețuitoare din familia sa în tragedia feroviară din Spania: „Un miracol”

Data publicării:
Echipele de intervenție la locul accidentului feroviar din Spania
Echipele de intervenție la locul accidentului feroviar din Spania. Foto: Profimedia

O fetiță de șase ani care călătorise la Madrid pentru a vedea un musical este singurul membru al familiei sale care a supraviețuit accidentului feroviar de duminică din sudul Spaniei, în care și-au pierdut viața 42 de persoane, printre care părinții, fratele și vărul ei, relatează The Guardian.

Fetița, al cărei nume nu a fost dezvăluit, a fost găsită mergând pe șine după ce două trenuri s-au ciocnit în apropierea orașului Adamuz, din provincia Cordoba, Andaluzia. Ea a scăpat din accidentul feroviar cu o rană ușoară la cap.

Potrivit presei spaniole, fetița și familia ei se întorceau acasă la Aljaraque, lângă Huelva, după ce au vizitat capitala pentru a vedea musicalul „Regele Leu” și stadionul Bernabeu din Madrid.

Excursia fusese o surpriză pentru a sărbători Epifania, sărbătoare creștină în care copiii spanioli primesc, conform tradiției, cadourile de Crăciun.

Jose Carlos Hernandez Cansino, primarul orașului vecin Punta Umbria, a declarat pentru postul de televiziune Canal Sur: „Speram să nu fie nevoie să declarăm zile de doliu sau să coborâm steagul în bernă. Dar apoi am primit un telefon prin care ni s-a comunicat că patru membri ai aceleiași familii care erau dați dispăruți au fost găsiți morți, confirmându-se astfel cele mai grave temeri ale noastre”. El a spus că supraviețuirea fetei este „un miracol”.

Adrian Cano, primarul orașului Aljaraque, a declarat că orașul este „distrus de durere și aproape fără cuvinte de alinare”.

Fetița a fost îngrijită peste noapte de un ofițer de poliție, înainte de a-și revedea bunica în Cordoba, au declarat autoritățile.

În timp ce operațiunile de recuperare a cadavrelor din cel mai grav accident feroviar din Spania din ultimii zece ani continuau, alte familii au împărtășit povești despre ceea ce li s-a întâmplat celor dragi.

Alberto Garcia a declarat pentru canalul de televiziune spaniol Antena 3 că una dintre fiicele sale, însărcinată în cinci luni, se află la terapie intensivă din cauza rănilor grave suferite în accident. El a spus că medicii i-au administrat sedative, a fost conectată la ventilator și monitorizează bătăile inimii copilului.

Rudele au declarat pentru El Pais că pompierii au scos-o pe femeie inconștientă din epava vagonului după ce pasagerii au spart geamurile pentru a ieși din tren. Sora ei, Ana, care călătorea împreună cu ea și câinele lor, a suferit răni mai ușoare. Rudele spun că patrupedul, numit Boro, este încă dispărut.

Ana a spus că crede că sora ei s-ar fi rănit încercând să protejeze animalul. „Dacă nu pot face nimic pentru ea, măcar sper să-l găsesc pe Boro”, a declarat ea pentru El Mundo.

Spania a intrat luni în perioada de trei zile de doliu național pentru a comemora victimele. Trenul de mare viteză se deplasa de la Malaga la Madrid când a deraiat în apropiere de Adamuz, trecând pe o altă linie ferată, unde s-a ciocnit cu un tren care venea din Madrid spre Huelva.

Citește și:

Mărturia unui român rănit în tragedia din Spania: „Am avut senzația că ceva nu e bine, apoi a venit bubuitura. Imagini de coșmar”

Primele concluzii ale anchetei privind accidentul de tren din Spania: de ce este exclusă eroarea umană

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc cu ochelari, sacou si margele, la microfon
1
Nicoleta Pauliuc i-a cerut lui Ilie Bolojan să elimine măsurile de reformă care afectează...
Carney și Macron
2
Franța și Canada au dat deja răspunsuri cu privire la invitația de a adera la „Consiliul...
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.
3
Lavrov: Groenlanda nu este o parte naturală a Danemarcei, e o cucerire colonială. Faptul...
ID329192_INQUAM_Photos_George_Calin
4
Curtea supremă a dat verdictul în cazul lui Paul Ciprian Pintea, senatorul POT care și-a...
The Norwegian Post Office's sorting center in Lørenskog during the annual Christmas gift rush.
5
Mii de proprietari, notificați de armata Norvegiei că imobilele și bunurile lor ar putea...
Fiica lui Ilie Năstase a ajuns pe străzi și n-are nici ce să mănânce: ”Îmi puteți trimite bani?”
Digi Sport
Fiica lui Ilie Năstase a ajuns pe străzi și n-are nici ce să mănânce: ”Îmi puteți trimite bani?”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Train Crash Near Cordoba Kills At Least 39
Bilanțul morților în Spania crește la 41. Peste 120 de persoane au fost rănite în accidentul feroviar din Adamuz
roman tren spania colaj
Mărturia unui român rănit în tragedia din Spania: „Am avut senzația că ceva nu e bine, apoi a venit bubuitura. Imagini de coșmar”
accident feroviar spania - ianuarie 2026
Primele concluzii ale anchetei privind accidentul de tren din Spania: de ce este exclusă eroarea umană
Spain Train Crash
MAE: Doi români aflați în unul dintre trenurile implicate în accidentul feroviar din Spania au fost răniți uşor
Echipele de intervenție la locul accidentului feroviar din Spania
Tragedie feroviară în sudul Spaniei: „Un accident extrem de ciudat”. Doi români se află printre cei răniți
Recomandările redacţiei
Trump Groenlanda Danemarca
Cum l-a înfuriat NATO pe Trump din greșeală - o cronologie a...
Untitled
Nemulțumire în rândul românilor din Ucraina: România nu e pe lista...
Thule_AB,_Greenland_(39033264061)
Istoria recentă a inuiților din Groenlanda: cum a contribuit o bază...
vipan kumar-salvator fetita craiova
Indianul devenit erou după ce a salvat fetița din lacul înghețat din...
Ultimele știri
Discuții „constructive” între emisarul lui Putin și negociatorii SUA despre războiul din Ucraina. Dmitriev: Poziția Rusiei este corectă
Trump vrea s-o „implice” în Venezuela pe María Corina Machado, lidera opoziţiei
„Faliment global al apei”. ONU avertizează că lumea a ajuns la un „punct fără întoarcere”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Sezonul Vărsătorului vine cu o resetare radicală. Patru zodii intră într-o nouă eră
Cancan
Iulia Albu a avut un șoc când a primit factura la gaze. Cât are de plătit: 'Oare este o glumă?'
Fanatik.ro
Schimbarea suferită de cea mai frumoasă sportivă din lume. Decizia luată la 6 ani de la retragere
editiadedimineata.ro
Diplomația trollingului: experimentului Franței de a combate dezinformarea prin sarcasm
Fanatik.ro
Gigi Mustață, mesaj categoric după ce Olimpiu Moruțan a „trădat” FCSB și a mers la Rapid: „Putem noi să-l...
Adevărul
Răspunsul guvernului britanic după ce Trump a atacat Marea Britanie pentru decizia de a ceda Insulele Chagos...
Playtech
Pedepse mai dure pentru şoferii care nu plătesc parcarea! Noutăţile din 2026 pentru proprietarii de maşini
Digi FM
Fiica adoptivă a lui Ilie Năstase a ajuns pe stradă: „Sunt fără adăpost și fără bani”. De ce nu o ajută...
Digi Sport
Jurgen Hardt sugerează retragerea Germaniei, pentru a pune presiune pe Donald Trump: ”Ar fi ultima soluție”
Pro FM
Enrique Iglesias, imagini rare alături de fiica lui, Mary: „Pregătită de scenă!” Videoclipul a devenit viral...
Film Now
Fran Drescher, dezvăluiri despre relația cu fostul soț: „Suntem suflete pereche. Ne știm de la 15 ani, cine...
Adevarul
Indianul care a salvat fetița din lacul înghețat, răsplătit de români cu donații: „Iubesc oamenii din România”
Newsweek
Ministrul Muncii anunță modificări la pensie în 2026. Care pensionari iau bani în plus? Vor fi 3 tranșe
Digi FM
„Justiția nu are ce să-mi facă!” Cum și-a justificat Mario Iorgulescu declarațiile halucinante făcute pe...
Digi World
Ce efecte are în organism consumul zilnic de migdale. Câte să mănânci pentru a profita de beneficii
Digi Animal World
Te gândești să-ți iei un câine? Cele 7 semne clare că nu ești pregătit să ai unul, indiferent cât de mult îți...
Film Now
Ben Affleck, declarații ferme despre viitorul copiilor săi și ai lui Jennifer Garner: „Sperăm să nu-și...
UTV
Alina Pușcău spune ce dietă ține la 43 de ani: „Am făcut școala de nutriție în America”