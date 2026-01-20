O fetiță de 6 ani, singura supraviețuitoare din familia sa în tragedia feroviară din Spania: „Un miracol”

O fetiță de șase ani care călătorise la Madrid pentru a vedea un musical este singurul membru al familiei sale care a supraviețuit accidentului feroviar de duminică din sudul Spaniei, în care și-au pierdut viața 42 de persoane, printre care părinții, fratele și vărul ei, relatează The Guardian.

Fetița, al cărei nume nu a fost dezvăluit, a fost găsită mergând pe șine după ce două trenuri s-au ciocnit în apropierea orașului Adamuz, din provincia Cordoba, Andaluzia. Ea a scăpat din accidentul feroviar cu o rană ușoară la cap.

Potrivit presei spaniole, fetița și familia ei se întorceau acasă la Aljaraque, lângă Huelva, după ce au vizitat capitala pentru a vedea musicalul „Regele Leu” și stadionul Bernabeu din Madrid.

Excursia fusese o surpriză pentru a sărbători Epifania, sărbătoare creștină în care copiii spanioli primesc, conform tradiției, cadourile de Crăciun.

Jose Carlos Hernandez Cansino, primarul orașului vecin Punta Umbria, a declarat pentru postul de televiziune Canal Sur: „Speram să nu fie nevoie să declarăm zile de doliu sau să coborâm steagul în bernă. Dar apoi am primit un telefon prin care ni s-a comunicat că patru membri ai aceleiași familii care erau dați dispăruți au fost găsiți morți, confirmându-se astfel cele mai grave temeri ale noastre”. El a spus că supraviețuirea fetei este „un miracol”.

Adrian Cano, primarul orașului Aljaraque, a declarat că orașul este „distrus de durere și aproape fără cuvinte de alinare”.

Fetița a fost îngrijită peste noapte de un ofițer de poliție, înainte de a-și revedea bunica în Cordoba, au declarat autoritățile.

În timp ce operațiunile de recuperare a cadavrelor din cel mai grav accident feroviar din Spania din ultimii zece ani continuau, alte familii au împărtășit povești despre ceea ce li s-a întâmplat celor dragi.

Alberto Garcia a declarat pentru canalul de televiziune spaniol Antena 3 că una dintre fiicele sale, însărcinată în cinci luni, se află la terapie intensivă din cauza rănilor grave suferite în accident. El a spus că medicii i-au administrat sedative, a fost conectată la ventilator și monitorizează bătăile inimii copilului.

Rudele au declarat pentru El Pais că pompierii au scos-o pe femeie inconștientă din epava vagonului după ce pasagerii au spart geamurile pentru a ieși din tren. Sora ei, Ana, care călătorea împreună cu ea și câinele lor, a suferit răni mai ușoare. Rudele spun că patrupedul, numit Boro, este încă dispărut.

Ana a spus că crede că sora ei s-ar fi rănit încercând să protejeze animalul. „Dacă nu pot face nimic pentru ea, măcar sper să-l găsesc pe Boro”, a declarat ea pentru El Mundo.

Spania a intrat luni în perioada de trei zile de doliu național pentru a comemora victimele. Trenul de mare viteză se deplasa de la Malaga la Madrid când a deraiat în apropiere de Adamuz, trecând pe o altă linie ferată, unde s-a ciocnit cu un tren care venea din Madrid spre Huelva.

