Live TV

O fregată germană se va alătura forţei NATO din zona Mării Nordului, pe fondul tensiunilor legate de Groenlanda

Data actualizării: Data publicării:
profimedia-1063747723
Căpitanul Wolfgang Eckmüller stă în fața fregatei „Sachsen” (F 219) în portul bazei navale, înainte de a pleca într-o misiune care va dura câteva luni. Foto: Profimedia
Din articol
Declarațiile lui Trump Sachsen

O fregată a marinei germane a plecat marţi pentru a se alătura forţelor NATO care monitorizează culoare strategice în Marea Nordului şi Marea Baltică, precum şi în Atlanticul de Nord, pe fondul tensiunilor crescânde dintre SUA şi Danemarca cu privire la controlul Groenlandei, relatează dpa.

Nava Sachsen a părăsit portul Wilhelmshaven de la Marea Nordului marţi după-amiază cu aproximativ 250 de soldaţi la bord, a declarat o purtătoare de cuvânt a marinei.

Nava urmează să se alăture Grupului Maritim Permanent NATO 1 (SNMG 1), o forţă operativă maritimă formată din mai multe distrugătoare şi fregate desfăşurate de diferiţi aliaţi NATO, precum şi o navă de aprovizionare, scrie Agerpres.

„Misiunea principală a Sachsen în cadrul SNMG 1 va fi monitorizarea şi protejarea rutelor maritime strategice şi a infrastructurii critice din Atlanticul de Nord, Marea Nordului şi Marea Baltică”, a precizat comandantul marinei, Wolfgang Eckmuller, într-un comunicat.

Nava a pornit la drum în contextul creşterii tensiunilor legat de noile ameninţări ale SUA privind anexarea Groenlandei, teritoriu în mare parte autonom din Atlanticul de Nord şi cea mai mare insulă din lume, făcând parte din Regatul Danemarcei.

Citește și

Atacurile convenționale sunt istorie: Trump a folosit în Venezuela, pentru prima dată, o tactică utilizată și de Putin în Ucraina

Declarațiile lui Trump

Copenhaga respinge ferm aceste revendicări şi marţi a primit susţinerea a şapte lideri europeni care şi-au exprimat solidaritatea cu Groenlanda. „Groenlanda aparţine poporului său. Este treaba Danemarcei şi Groenlandei, şi numai a lor, să decidă asupra problemelor care privesc Danemarca şi Groenlanda”, se arată în declaraţia semnată de liderii Franţei, Germaniei, Italiei, Poloniei, Spaniei, Marii Britanii şi Danemarcei.

Weekendul trecut, Trump a susţinut încă o dată că SUA au nevoie de Groenlanda din motive de securitate naţională, invocând o prezenţă crescută a
navelor chinezeşti şi ruseşti în regiune.

Citește și

SUA a aprobat extinderea bazelor sale militare din Polonia. Nota de plată de 500 de milioane de dolari va fi plătită de Varșovia

Sachsen

Fregata germană desfăşurată marţi măsoară 143 de metri lungime şi este echipată cu un radar special care poate monitoriza un spaţiu aerian de dimensiunea întregii Mări a Nordului, potrivit forţelor armate germane. Nava este de asemenea echipată cu rachete antiaeriene şi, pe lângă trupele regulate, ea transportă membri ai unei escadrile aeriene navale şi un grup de stomatologi.

Sachsen înlocuieşte în flota NATO fregata Hamburg, revenită în Germania cu puţin timp înainte de Crăciun după o perioadă de circa şase luni pe mare, şi este la rândul ei programată să se întoarcă în portul său de origine la mijlocul lunii iulie.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
protestatari in iran
1
Pe fondul protestelor, guvernul iranian a anunţat că fiecare cetăţean va primi timp de...
Viktor Orban și Donald Trump, la Casa Albă.
2
După ce a criticat inițial intervenția SUA, Viktor Orban spune acum că preluarea...
oameni care se bucura in venezuela
3
Cinci ţări din America Latină, plus Spania, resping „orice tentativă de control” asupra...
Russian President, Vladimir Putin, meets with President, Nicolas Maduro, of the Bolivarian Republic of Venezuela at the Kremlin, Russia, Russian Federation - 07 May 2025
4
Odată cu plecarea lui Maduro, Putin riscă să fie îndepărtat din emisfera vestică: care va...
polar bear mama
5
Un fenomen rar în Arctica îi uimește pe cercetători: O ursoaică polară a adoptat un pui
Lovitură de teatru! Primarul stațiunii din Elveția dă peste cap totul, la cinci zile de la tragedie
Digi Sport
Lovitură de teatru! Primarul stațiunii din Elveția dă peste cap totul, la cinci zile de la tragedie
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
President Obama Departs After Meeting European Leaders
Serviciile secrete germane l-au spionat pe Barack Obama ani de zile. Discuțiile liderului american din Air Force One erau ascultate
Greenland on globe
Germania îl amenință voalat pe Donald Trump cu răspunsul NATO în cazul în care SUA vor prelua Groenlanda
Power outage Berlin
Mii de locuințe din sud-vestul Berlinului au fost afectate de o pană de curent. Militanții de extremă stânga spun că au atacat rețeaua
v zelenski si un militar in uniforma participa la discutii in sua
Întâlnire cu aliaţii la Kiev pentru a discuta garanţiile de securitate pentru Ucraina. Cine participă
masina de politie din germania
Cei mai cinstiți hoți din lume. Bărbații care au furat 30 de milioane de euro au plătit parcarea pentru locul unde au oprit mașina
Recomandările redacţiei
tancuri si steagul ucrainei si al rusiei
Senzori, drone și sateliți. Cum vor SUA să monitorizeze încetarea...
harta pe care se văd în prim plan românia, moldova și ucraina
Mandatul lui Nicușor Dan în discuțiile de la Paris. Ce este dispusă...
Berlin pană de curent
Cum au întrerupt teroriștii alimentarea cu energie electrică a...
Socotra panorama
Sute de turiști, inclusiv o româncă, au rămas blocați pe o insulă...
Ultimele știri
Coaliția de Voință: Garanţiile de securitate pentru Ucraina vor include „angajamente obligatorii” (proiect)
„Avea toată influența din culise”: rolul jucat de soția lui Nicolas Maduro, Cilia Flores, în Venezuela
Trump îi imploră pe republicani: „Trebuie să câștigați alegerile de la mijloc de mandat!” De ce se teme președintele american
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine e tatăl unicului copil al lui Brigitte Bardot. Și el a murit tot anul acesta
Cancan
Michael Schumacher a murit la 75 de ani. Vestea a fost confirmată de fiica lui
Fanatik.ro
Bărbatul alături de care Simona Halep petrece timp de calitate în Dubai. Cei doi s-au afișat din nou împreună
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Ion Țiriac nu mai este cel mai bogat român! Cei doi antreprenori care l-au surclasat pe miliardar. Ce avere au
Adevărul
Cine este constructorul din Neamț fără niciun kilometru de autostradă care l-a învins pe Umbrărescu la...
Playtech
Cât pierzi la salariu dacă stai o săptămână în concediu medical: calcul simplu
Digi FM
Până când se ia Agheasma Mare, apa sfințită de Bobotează. Ce spune rânduiala Bisericii Ortodoxe
Digi Sport
Răsturnare de situație?! Șumudică vrea să dea o lovitură de proporții cu un jucător român
Pro FM
Britney Spears, moment viral pe Instagram. La un pas de un accident vestimentar în timp ce dansa îmbrăcată...
Film Now
"E umilitor. Nu aș face asta niciodată". Mickey Rourke, reacție după ce au început să se strângă bani pentru...
Adevarul
Dronă rară de recunoaștere a Rusiei, dotată cu inteligență artificială, doborâtă de interceptoarele ieftine...
Newsweek
Pensie crescută după ce instanța a cerut să fie ajustată cu indicele de corecție de 1,41. E fără precedent
Digi FM
Manuela Hărăbor, revoltată după ce a aflat câte mii de lei are de plătit impozit în 2026 pentru un...
Digi World
Cum te pregătești pentru analizele de sânge. Ai voie să bei apă în ziua recoltării?
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
James Cameron, omul recordurilor. Avatar 3 a depășit 1 miliard de dolari la box office, al patrulea lui film...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...