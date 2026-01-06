O fregată germană se va alătura forţei NATO din zona Mării Nordului, pe fondul tensiunilor legate de Groenlanda

O fregată a marinei germane a plecat marţi pentru a se alătura forţelor NATO care monitorizează culoare strategice în Marea Nordului şi Marea Baltică, precum şi în Atlanticul de Nord, pe fondul tensiunilor crescânde dintre SUA şi Danemarca cu privire la controlul Groenlandei, relatează dpa.

Nava Sachsen a părăsit portul Wilhelmshaven de la Marea Nordului marţi după-amiază cu aproximativ 250 de soldaţi la bord, a declarat o purtătoare de cuvânt a marinei.

Nava urmează să se alăture Grupului Maritim Permanent NATO 1 (SNMG 1), o forţă operativă maritimă formată din mai multe distrugătoare şi fregate desfăşurate de diferiţi aliaţi NATO, precum şi o navă de aprovizionare, scrie Agerpres.

„Misiunea principală a Sachsen în cadrul SNMG 1 va fi monitorizarea şi protejarea rutelor maritime strategice şi a infrastructurii critice din Atlanticul de Nord, Marea Nordului şi Marea Baltică”, a precizat comandantul marinei, Wolfgang Eckmuller, într-un comunicat.

Nava a pornit la drum în contextul creşterii tensiunilor legat de noile ameninţări ale SUA privind anexarea Groenlandei, teritoriu în mare parte autonom din Atlanticul de Nord şi cea mai mare insulă din lume, făcând parte din Regatul Danemarcei.

Declarațiile lui Trump

Copenhaga respinge ferm aceste revendicări şi marţi a primit susţinerea a şapte lideri europeni care şi-au exprimat solidaritatea cu Groenlanda. „Groenlanda aparţine poporului său. Este treaba Danemarcei şi Groenlandei, şi numai a lor, să decidă asupra problemelor care privesc Danemarca şi Groenlanda”, se arată în declaraţia semnată de liderii Franţei, Germaniei, Italiei, Poloniei, Spaniei, Marii Britanii şi Danemarcei.

Weekendul trecut, Trump a susţinut încă o dată că SUA au nevoie de Groenlanda din motive de securitate naţională, invocând o prezenţă crescută a

navelor chinezeşti şi ruseşti în regiune.

Sachsen

Fregata germană desfăşurată marţi măsoară 143 de metri lungime şi este echipată cu un radar special care poate monitoriza un spaţiu aerian de dimensiunea întregii Mări a Nordului, potrivit forţelor armate germane. Nava este de asemenea echipată cu rachete antiaeriene şi, pe lângă trupele regulate, ea transportă membri ai unei escadrile aeriene navale şi un grup de stomatologi.

Sachsen înlocuieşte în flota NATO fregata Hamburg, revenită în Germania cu puţin timp înainte de Crăciun după o perioadă de circa şase luni pe mare, şi este la rândul ei programată să se întoarcă în portul său de origine la mijlocul lunii iulie.

