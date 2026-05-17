„O harababură”. Cum a rămas Polonia în beznă în privința mutării trupelor SUA: șeful armatei a ratat alerta și presa a anunțat vestea

Polonia a fost luată prin surprindere miercuri de decizia neașteptată a Statelor Unite de a anula desfășurarea planificată a trupelor americane în țară. Se pare însă că avertismentul fusese deja transmis cu câteva zile înainte, notează Politico.

Armata poloneză a fost informată cu privire la decizia Pentagonului încă de lunea trecută, potrivit a trei persoane avizate în această chestiune, care fac parte din cercul restrâns al șefului Statului Major General al Forțelor Armate Poloneze, generalul Wieslaw Kukula, cel care a primit informația.

Însă mesajul a rămas blocat în căsuța de e-mail cu mesaje confidențiale a generalului Kukula. Drept urmare, conducerea Ministerului Apărării și membrii armatei poloneze au aflat din mass-media despre schimbarea de planuri a celui mai important aliat al țării.

Mesajul trimis generalului Kukula la începutul săptămânii preciza că Armata SUA suspendă rotația planificată în Polonia a peste 4.000 de soldați dintr-o brigadă blindată. Știrea a fost publicată pentru prima dată miercuri de publicația Army Times, care a precizat că decizia vizează Brigada 2 Blindată de Luptă din cadrul Diviziei 1 Cavalerie. Știri similare au fost publicate și de alte mass-media americane.

„Nu a fost o decizie neașteptată”

Reprezentanții armatei americane au confirmat ulterior modificarea planurilor privind desfășurarea trupelor în Polonia, fără a dezvălui însă motivele care au stat la baza acestei decizii.

De atunci, Pentagonul a justificat această măsură ca făcând parte dintr-un proces bine gândit. „Decizia de a retrage trupele este rezultatul unui proces complex și cu multiple dimensiuni, care ia în considerare punctele de vedere ale unor lideri-cheie din cadrul [armatei americane din Europa] și de-a lungul întregului lanț de comandă”, a declarat Joel Valdez, purtătorul de cuvânt interimar al Pentagonului. „Nu a fost o decizie neașteptată, luată în ultimul moment”.

Miercuri seara, viceprim-ministrul polonez Wladyslaw Kosiniak-Kamysz a comentat pe rețelele sociale decizia Statelor Unite, asigurând opinia publică că această măsură nu înseamnă o reducere a efectivelor militare americane din Polonia.

Joi, Kosiniak-Kamysz a declarat într-o conferință de presă că s-a consultat cu generalul american Alexus Grynkewich, comandantul forțelor americane din Europa și comandantul suprem al forțelor aliate ale NATO în Europa, cu privire la decizia Pentagonului. Comandantul american l-a asigurat că suspendarea desfășurării trupelor nu înseamnă o reducere permanentă a numărului de soldați americani din Polonia.

Kosiniak-Kamysz a declarat că a fost, de asemenea, în contact permanent pe această temă cu șeful Forțelor Armate poloneze, președintele Karol Nawrocki, precum și cu prim-ministrul polonez Donald Tusk.

Deși problema privește armata, generalul Kukula nu a făcut niciun comentariu public în acest sens. Generalul Kukula nu a fost prezent la conferința de presă de joi, în cadrul căreia Kosiniak-Kamysz a abordat această chestiune.

Miercuri, liderii politici polonezi au fost complet luați prin surprindere de decizia aliatului lor transatlantic. Totuși, potrivit celor trei persoane care cunosc situația, în același moment în care Pentagonul îi informa pe comandanții Brigăzii a 2-a Blindate a SUA că nu vor fi detașați în Polonia, un mesaj succint pe această temă a fost trimis și șefului Statului Major General al Armatei Poloneze, generalul Kukula.

Luni sau marți, americanii i-au transmis generalului Kukula un mesaj privind suspendarea desfășurării trupelor americane prin intermediul unui sistem de comunicații secret destinat contactelor cu aliații, potrivit celor trei persoane familiarizate cu situația, toate făcând parte din cercul restrâns al șefului Statului Major General. Generalul Kukula trebuie să autorizeze personal toate comunicările.

„Șeful de stat major nu a informat personalul de comandă decât miercuri”, a declarat una dintre surse, căreia i s-a acordat anonimatul pentru a discuta despre comunicări confidențiale, la fel ca și celorlalte persoane menționate în articol.

„Americanii au informat Statul Major General la începutul săptămânii cu privire la suspendarea rotației, deoarece acesta este responsabil de coordonarea prezenței forțelor americane în Polonia”, a declarat o altă persoană dintre cele trei.

Însă colonelul Marek Pietrzak, purtătorul de cuvânt al Statului Major General, a infirmat declarația potrivit căreia mesajul ar fi sosit încă de luni. „Statul Major General nu a primit luni nicio informație privind suspendarea rotației forțelor americane”, a declarat colonelul Pietrzak. „Comentariul meu în această privință: vă rog să vă schimbați sursele”, a adăugat el.

„Un mesaj scurt”

Mesajul american privind transferul soldaților din Brigada 2 Blindată de Luptă din Texas în Polonia a fost extrem de succint, neconținând nici explicații, nici justificări. „A fost un mesaj scurt, de o singură propoziție, transmis prin canalele militare obișnuite, într-o manieră informală”, a declarat una dintre persoanele din anturajul șefului Statului Major General.

„Ceea ce s-a întâmplat la sediul central este o harababură organizațională tipică”, a declarat o altă persoană apropiată Statului Major General. „Legea privind protecția informațiilor clasificate prevede că numai șeful unei instituții are dreptul să citească corespondența clasificată. Cu toate acestea, sunt necesare soluții alternative pentru ca instituția să funcționeze și să-și mențină continuitatea”, a spus această persoană.

„Este bine-cunoscut faptul că șeful de cabinet este adesea plecat și este o persoană foarte ocupată. De aceea, ar trebui să împuternicească alte persoane să citească corespondența clasificată, astfel încât aceasta să fie verificată de mai multe ori pe zi, și nu doar atunci când șeful găsește timp să o facă”, a spus această persoană.

În acest caz, întârzierea în citirea corespondenței a dus la situația în care conducerea civilă a Ministerului Apărării să afle de la mass-media americană, miercuri seara târziu, că rotația trupelor americane în Polonia fusese suspendată.

„Nu știu ce sistem de comunicare există în prezent între șeful Statului Major General și ministrul Apărării, nici cât de des îl informează pe ministru”, a declarat generalul Mieczyslaw Cieniuch, care a ocupat funcția de șef al Statului Major General între 2010 și 2013 și se află acum la pensie. „În trecut, în chestiuni importante, șeful Statului Major General avea acces la ministru non-stop. Cu privire la chestiunile cotidiene, însă, îl informa pe ministru o dată pe săptămână”, a spus el.

„Dacă informațiile de la americani au sosit luni, atunci șeful Statului Major ar fi trebuit să fie informat cu privire la acestea cel târziu marți”, a declarat generalul Cieniuch. „Întreaga problemă ține de modul în care aceste informații au fost clasificate în cadrul Statului Major General. În opinia mea, ar fi trebuit să fie clasificate ca fiind foarte importante și transmise de urgență ministrului Apărării, deoarece astfel de informații au nu doar o dimensiune militară, ci și una politică”, a spus el.

„Sistemul de circulație a informațiilor din cadrul Statului Major General a suferit recent o defecțiune gravă și nu mai funcționează, așa cum a demonstrat clar cazul rotației brigăzii americane”, a declarat generalul Jaroslaw Gromadzinski, care a activat în cadrul Statului Major General timp de mulți ani, cel mai recent în 2023, și care se află acum la pensie.

Abia după ce știrea a fost difuzată miercuri în mass-media, generalul Kukula a transmis un mesaj șefilor de stat major, în care preciza că transferul de trupe din Statele Unite a fost suspendat, potrivit unor surse bine informate.

„Din acel moment, ofițerii au fost la curent cu această chestiune și lucrează la ea”, a declarat una dintre surse, adăugând că amploarea prezenței militare americane în Polonia va fi redusă, contrazicând astfel asigurările anterioare ale generalului american Grynkewich.

„Poate că amploarea acestei reduceri nu va fi atât de mare pe cât se spune în presă, dar am primit și noi această informație”, a spus persoana respectivă. „Suntem cu toții supărați că aflăm toate aceste lucruri din presă, în loc să ni le spună superiorii noștri”.

