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„O inevitabilitate tristă”. De ce rămâne Europa nepregătită în fața căldurii extreme: 200.000 de morți în patru ani

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termometru care indica temperaturi ridicate
Foto: Guliver/ GettyImages
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Din articol
Canicula paralizează Europa Valurile de căldură, tot mai frecvente și mai intense Experții cer măsuri urgente

Europa traversează în această săptămână cel mai sever și extins val de căldură înregistrat vreodată, iar specialiștii avertizează că temperaturile extreme devin noua normalitate. Deși continentul a trecut prin tragedii precum vara anului 2003, când peste 70.000 de oameni au murit din cauza caniculei, impactul valurilor de căldură rămâne devastator, scrie The Guardian.

Pierre Masselot, epidemiolog de mediu la London School of Hygiene & Tropical Medicine și unul dintre cercetătorii care analizează impactul ascuns al caniculei asupra mortalității, spune că situația actuală îi amintește de vara lui 2003. Atunci, adolescent fiind în sudul Franței, a trăit direct efectele valului de căldură care a transformat orașele europene în adevărate cuptoare.

Oamenii de știință din domeniul climei spun de mult timp că vom avea mult mai multe veri ca cea din 2003. Acum a devenit dureros de evident că exact asta se întâmplă”, a declarat Masselot.

Canicula paralizează Europa

În această săptămână, Franța a înregistrat cea mai fierbinte zi și noapte din istorie, iar Regatul Unit și Elveția au doborât recordurile de temperatură pentru o zi de iunie.

În Marea Britanie, mai multe spitale au declarat incidente critice după ce sistemele de răcire s-au defectat, iar infrastructura IT a fost afectată. Școli, locuri de muncă și transportul feroviar au fost perturbate, în timp ce incendiile de vegetație s-au extins.

În Franța, peste 55 de persoane s-au înecat încercând să se răcorească, patru copii mici au murit în mașini supraîncălzite, iar două reactoare nucleare au fost oprite din lipsă de apă pentru răcire.

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, aproximativ 200.000 de persoane au murit în Europa din cauza căldurii în ultimii patru ani.

Tragedia este dublă. Majoritatea acestor decese puteau fi prevenite”, a declarat Hans Kluge, directorul regional al OMS pentru Europa.

Acesta este doar vârful aisbergului, milioane de oameni fiind afectați fizic și psihic.

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Valurile de căldură, tot mai frecvente și mai intense

Deși valul de căldură devastator din 2003 a dus la primele măsuri serioase de adaptare, precum sisteme de avertizare timpurie, limitarea deplasărilor sau închiderea școlilor, specialiștii avertizează că aceste măsuri nu mai țin pasul cu intensitatea și frecvența fenomenelor extreme.

Un studiu publicat vineri de World Weather Attribution arată că valul actual de căldură ar fi fost „aproape imposibil” în această perioadă a anului în urmă cu doar 50 de ani.

Cercetătorii spun că nopțile sufocante înregistrate în această săptămână sunt de aproape 100 de ori mai probabile decât în 2003, iar temperaturile maxime din timpul zilei sunt de 10 ori mai probabile.

Există o inevitabilitate tristă în toate acestea, cu oameni de știință ca mine care repetă aceleași lucruri an de an. Da, este schimbarea climatică, da, este vina noastră, nu, nu este El Niño. Pur și simplu, suntem într-o călătorie fără întoarcere către un viitor mai periculos și este timpul să punem frână”, a declarat climatologul Friederike Otto.

Experții cer măsuri urgente

Specialiștii spun că Europa trebuie să se adapteze rapid la noile realități climatice și cer mai multă umbră în orașe, ventilație mai bună în locuințe, mai multe spații verzi și protecție suplimentară pentru spitale și persoanele vulnerabile.

În același timp, apelurile pentru reducerea emisiilor continuă să fie ignorate, în timp ce politicile climatice sunt slăbite în mai multe state europene, deși experții avertizează că verile extreme precum cea din 2003 nu mai sunt excepții, ci începutul unei noi normalități.

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Editor : Ș.A.

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