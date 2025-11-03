O întreagă regiune din Ucraina a rămas fără curent electric din cauza bombardamentelor rușilor

Au fost introduse întreruperi de urgență ale alimentării cu energie electrică în întreaga regiune Donețk, după ce atacurile ruse asupra infrastructurii energetice au lăsat întreaga regiune fără electricitate, a transmis șeful administrației militare a regiunii Donețk.

Filashkin a declarat că inginerii electricieni lucrează pentru a rezolva problema.

„Alimentarea cu energie electrică în regiune va fi restabilită cât mai curând posibil”, a adăugat el.

Ministerul Energiei din Ucraina a raportat că unii consumatori din regiunile Zaporojie, Harkiv și Cernihiv au rămas, de asemenea, fără energie electrică în urma atacurilor ruse asupra instalațiilor energetice.

În noaptea de 30-31 octombrie, forțele ruse au lansat un alt atac cu drone asupra infrastructurii energetice din regiunea Odesa.

