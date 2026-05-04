O mamă din Spania va fi despăgubită cu peste 13 milioane de euro pentru neglijenţă medicală în timpul naşterii

Data publicării:
Justiţia spaniolă a decis că o mamă va fi despăgubită cu peste 13 milioane de euro, după ce fiul său a suferit leziuni neurologice grave în timpul naşterii, în urma unor deficienţe în monitorizarea fetală şi în intervenţia medicală, potrivit EFE și Agerpres.

Hotărârea, emisă de un tribunal din Madrid, obligă două societăţi de asigurare — ale ginecologului şi moaşei care au îngrijit-o pe mamă — să plătească fiecare o compensaţie de 6.106.275 de euro, plus dobânzi calculate de la data incidentului, survenit pe 17 noiembrie 2019, în spitalul din oraşul Sagunto (estul Spaniei), precum şi cheltuieli de judecată.

Avocatul reclamantei subliniază că aceasta este cea mai mare despăgubire stabilită vreodată în Spania pentru neglijenţă medicală.

Instanţa a admis integral cererea reclamantei şi a concluzionat că, în timpul naşterii, au existat deficienţe în monitorizarea fetală şi în interpretarea semnalelor de avertizare, ceea ce a împiedicat luarea, la timp, a deciziilor medicale corespunzătoare.

Ca urmare a acestei neglijenţe, copilul suferă de o paralizie cerebrală severă, cu afectare cognitivă şi deficienţe de comunicare receptivă şi expresivă, astfel că va fi dependent de îngrijiri constante pe tot parcursul vieţii, având un handicap recunoscut de 87%.

Decizia instanţei evidenţiază faptul că nivelul compensaţiei trebuie să răspundă nevoilor reale ale copilului, respectiv asistenţa, tratamentele şi sprijinul de care va avea nevoie în mod permanent.

Reclamanta s-a prezentat la serviciul de urgenţă al centrului sanitar pe 16 noiembrie 2019, când era însărcinată în 40 de săptămâni. Bebeluşul s-a născut a doua zi „într-o stare de sănătate lamentabilă”, a fost transferat la secţia de neonatologie, a fost intubat, apoi transportat la un spital din Valencia, unde a fost internat la unitatea de terapie intensivă cu asfixie perinatală.

Avocatul reclamantei, Martin Bueno, a subliniat că această hotărâre „consolidează importanţa asigurării unei monitorizări adecvate a fătului în timpul naşterii şi a acţiunii rapide în faţa oricărui semn de deteriorare”.

De asemenea, a adăugat avocatul, hotărârea instanţei are în vedere necesitatea de a se garanta că victimele unor astfel de situaţii dispun de resursele necesare pentru a face faţă consecinţelor care rezultă dintr-o dizabilitate atât de gravă, cum este cea a acestui copil.

Editor : Ș.A.

