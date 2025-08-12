Live TV

O mică țară din Europa a ajuns să fie zguduită de explozii în fiecare noapte. De ce a crescut atât de mult numărul atacurilor cu bombă

case distruse în Haga după o explozie provocată intenționat
În doar prima jumătate a acestui an, autoritățile din Olanda au raportat aproape 700 de atacuri cu bombă, iar tot mai multe dintre ele sunt comise acum de persoane fără legături cu crima organizată. Foto: Profimedia Images
Este un proces care s-a normalizat, dar nu este ceva normal Olanda: 340 de explozii în 2022, peste 1.200 de explozii în 2024 Un instalator olandez a fost ținta atacurilor cu bombă de cel puțin 28 de ori

Incidentele provocate de explozii au devenit un fenomen surprinzător de frecvent într-o țară care este cunoscută mai degrabă pentru lalele și biciclete decât pentru violențe. În medie, trei bombe explodează în fiecare noapte în Olanda, distrugând case și geamuri și provocând uneori victime, iar această tactică este folosită tot mai des de persoane care nu au legături cu crima organizată.

Pentru olandezii care se mândresc cu stilul lor de viață echilibrat, exploziile, provocate de obicei de artificii ilegale care au puterea unei grenade, au creat multă neliniște. Orașe până nu demult foarte liniștite sunt acum zguduite de explozii în fiecare noapte.

„Toate geamurile se zgâlțâiau”, a povestit pentru New York Times Arend Zwarthof, care locuiește pe o stradă din Duivendrecht, o suburbie din Amsterdam, unde s-a produs o explozie luna trecută.

În cei 55 de ani de când locuiește acolo, Zwarthof nu a auzit niciodată așa un zgomot. Explozia a avariat 12 apartamente și a distrus toate geamurile din zonă, însă nimeni nu a fost rănit.

În doar prima jumătate a acestui an, autoritățile din Olanda au raportat aproape 700 de explozii asemănătoare. Mulți ani, atacurile cu bombă au fost asociate cu crima organizată și traficanții de droguri care se luptă între ei.

Acum, însă, polițiștii spun că și alții au început să copieze tacticile folosite de bandele de criminali, folosind artificii obținute de pe piața neagră împotriva unor persoane cu care s-au certat, fie că este vorba de certuri de familie sau probleme de afaceri.

Daily life, Netherlands - 06 Jan 2025
Șase persoane au murit după o explozie uriașă provocată intenționat care a dus la prăbușirea parțială a unui bloc de apartamente de trei etaje din Haga. Foto: Profimedia Images

Este un proces care s-a normalizat, dar nu este ceva normal

Este un proces care s-a normalizat, dar nu este ceva normal, a spus și Jonathan Lindenkamp, care a fost angajat ca paznic temporar într-o clădire din Duivendrecht după explozia din 12 iulie, caz în care autoritățile nu au făcut încă nicio arestare și nici nu au dezvăluit vreun motiv care ar putea explica de ce s-a produs incidentul.

Deși sunt ilegale, artificiile de mare putere sunt relativ ușor de cumpărat. Legile privind deținerea și folosirea artificiilor sunt mai permisive decât în alte țări din Europa.

Șase persoane au murit după o explozie uriașă provocată intenționat care a dus la prăbușirea parțială a unui bloc de apartamente de trei etaje din Haga, orașul unde se află Curtea Penală Internațională.

Patru persoane au fost arestate, inclusiv un bărbat despre care autoritățile au spus că a ordonat atacul asupra unui magazin cu rochii de mirese aparținând unei foste iubite. Ea era plecată din oraș în momentul atacului.

Două persoane și trei câini au murit în aceeași lună într-un incendiu provocat de o explozie în orașul Vroomshoop. Incidentul a pornit de la o dispută între un crescător de câini și un client.

„Este o concepție greșită să credem că [incidentele] sunt legate doar de crima organizată”, a spus Marieke Liem, profesoară la Universitate Leiden care a studiat această problemă.

Olanda: 340 de explozii în 2022, peste 1.200 de explozii în 2024

De la începutul anului 2024, exploziile au rănit cel puțin 35 de persoane, trei dintre ele foarte grav. O persoană și-a pierdut un picior în urma unei explozii.

Numărul atacurilor cu bombă a crescut extrem de mult în ultimii trei ani: în 2022, au fost raportate puțin peste 340 de explozii, cele mai multe fiind asociate cu traficanții de droguri sau alte tipuri de infractori; în 2023, numărul exploziilor a crescut la 901, iar în 2024 la 1.244. Dacă incidentele vor continua în același ritm ca în prima jumătate a anului, și anul 2025 va fi un an record.

atac-cu-bombă-uppsala-suedia-2
Și în alte țări au fost raportate explozii asemănătoare, precum în Suedia și Germania. O femeie de 25 de ani a fost ucisă în Uppsala după ce un atacator a detonat o bombă la adresa greșită. Captură foto: X

Și în alte țări au fost raportate explozii asemănătoare, precum în Suedia și Germania, însă Olanda iese în evidență prin numărul mare de atacuri cu bombă în raport cu numărul de locuitori și pentru că această tactică a început să fie folosită de persoane care nu au legături cu crima organizată.

„A devenit o cale foarte ușoară de a intimida oamenii”, a spus primarul orașului Rotterdam, Carola Schouten, care a numit problema un „monstru cu mai multe capete”.

Atacurile cu bombă sunt organizate de obicei pe aplicația de mesagerie Telegram, acolo unde este ușor să cumperi artificii ilegale și să angajezi oameni – în special, adolescenți și bărbați până în 30 de ani – care să pună bombele în schimbul a câteva sute de euro.

Un instalator olandez a fost ținta atacurilor cu bombă de cel puțin 28 de ori

Cele mai multe explozii au loc în orașe mari, precum Amsterdam și Rotterdam, dar toate cele 12 provincii ale țării se confruntă cu această problemă.

În Baarn, un orășel cu 25.000 de locuitori aflat la 40 de kilometri de Amsterdam, au fost nouă explozii în primele șapte luni ale anului, precum și o tentativă dejucată. Oficialii au amplasat camere de supraveghere la fiecare colț de stradă și la marginea orașului.

„Simți cum frica s-a instalat în societate”, a spus și viceprimarul din Baarn, Steven de Vries.

Poliția olandeză a spus că a arestat 163 de persoane acuzate că au provocat explozii în doar prima jumătate de an. Cei mai mulți sunt băieți tineri și nu sunt cei care au ordonat atacurile cu bombă sau care le-au pus la dispoziție explozibilii.

Un instalator din Vlaardingen, o suburbie din Rotterdam, a fost ținta atacurilor cu bombă de cel puțin 28 de ori pe durata a câteva luni de zile. Exploziile s-au încheiat după ce instalatorul a murit în urma unei probleme cardiace, potrivit presei olandeze.

Persoanele vinovate pentru explozii nu au fost niciodată identificate sau arestate. Primarul din Vlaardingen, Bert Wijbenga, a spus că cel care a ordonat aceste atacuri „stă întins pe un șezlong sub umbrelă și bea un cocktail în timp ce aici era îngrozitor”.

