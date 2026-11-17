Nava transportoare de gaze GAS HUSKY, sub pavilion liberian, s-a scufundat în Marea Neagră, la aproximativ 50 de mile marine est de orașul de coastă bulgar Byala, determinând o operațiune de căutare și salvare pentru echipajul său format din 19 membri, a anunțat Ministerul Apărării de la Sofia. Transportatorul naviga din Alexandria spre portul românesc Midia, potrivit Novinite.

ACTUALIZARE 13:55 Întregul echipaj de 19 membri al navei GAS HUSKY, care s-a scufundat în Marea Neagră, a fost salvat, iar elicopterele militare urmează să-i aducă pe marinari la baza aeriană Ceaika din Varna.

Toți membrii echipajului sunt cetățeni filipinezi, potrivit Autorității Navale Române, citată de Novinite.

Autoritățile bulgare nu au confirmat încă oficial că evacuarea a fost finalizată cu succes și nu au fost publicate informații despre starea de sănătate a marinarilor.

Știrea inițială. Personal militar și aeronave din cadrul Forțelor Aeriene Bulgare au fost desfășurate pentru a ajuta la operațiune. Baliza de urgență a navei a fost activată la ora 08:02, transmițând un semnal de primejdie care indica scufundarea navei, după ce aceasta a dispărut de pe radar la scurt timp după miezul nopții.

Un avion Su-25 al Forțelor Aeriene a decolat de la Balcic la ora 10:25 pentru a inspecta zona din aer. O plută de salvare care transporta persoane a fost observată la fața locului, iar un elicopter Cougar a fost trimis pentru a-i salva pe cei aflați în pericol. Un al doilea avion Su-25 a fost trimis la scurt timp după ora 11:00.

Desfășurarea militară a urmat unui ordin al șefului Apărării, emis ca răspuns la o solicitare din partea Direcției Generale de Activități de Salvare de Urgență din cadrul Agenției Executive pentru Administrația Maritimă, pentru sprijin aerian în cadrul căutărilor.

Nava GAS HUSKY a fost localizată ultima dată la 14,5 mile marine de locul unde nava de marfă BETUL 8 s-a răsturnat în ziua precedentă. Membrii echipajului acestei ultime nave au declarat jurnaliștilor că aceasta a fost lovită de două drone maritime.

Editor : Ș.R.