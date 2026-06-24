O nouă amenințare pe litoralul european: Bacteria „mâncătoare de carne” se răspândește odată cu încălzirea mărilor

După apariția peștilor care mușcă turiștii în apele Greciei, litoralul european se confruntă cu o nouă amenințare. Bacteria Vibrio, supranumită „bacteria mâncătoare de carne”, se răspândește în mările tot mai calde și a dus deja la închiderea unor plaje din Spania, stârnind îngrijorări în întreaga regiune mediteraneană, relatează Euronews.

În ultimii ani, pe diverse segmente ale coastelor europene au fost înregistrate episoade de poluare și alerte sanitare care au restricționat accesul la mare, pe fondul creșterii temperaturii apei și al presiunii tot mai mari exercitate de turism.

„Marea Mediterană ne arată cum arată o lume mai fierbinte”, afirmă Hatim Aznague, analist pentru acțiune climatică și reziliență energetică în cadrul Uniunii pentru Mediterana. „Țările care împart această mare mai pot alege încă să împartă și o soluție.”

Amenințarea bacteriei „mâncătoare de carne”

O preocupare deosebită o reprezintă bacteria Vibrio, un microorganism transmis prin apă, care trăiește în mod natural în mediile marine și în apele salmastre, mai ales în zonele unde râurile se varsă în mare.

Potrivit Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA), Vibrio este o bacterie acvatică care poate fi întâlnită în fructele de mare, iar anumite tulpini pot provoca afecțiuni variind de la gastroenterită până la infecții grave și chiar letale.

Printre cele mai importante specii întâlnite în Europa se numără Vibrio vulnificus, Vibrio parahaemolyticus și anumite variante ale Vibrio cholerae. EFSA avertizează că infecțiile pot apărea atât prin consumul de fructe de mare crude, cât și prin contactul rănilor deschise cu apa contaminată.

„Vibrio este o rudă apropiată a bacteriei care provoacă holera, deși cele două microorganisme produc boli foarte diferite”, explică organizația Gavi.

În cazurile severe, infecția poate declanșa fasceită necrozantă, o afecțiune în care țesuturile din jurul rănii se distrug rapid. Bacteria poate pătrunde și în fluxul sanguin, provocând sepsis, iar în unele situații este necesară amputarea membrului afectat.

Totodată, Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (ECDC) avertizează asupra unui risc crescut de infecții cu Vibrio pe parcursul sezonului estival, în special în perioadele de caniculă și în apele de coastă puțin adânci. Riscul nu este doar unul sanitar, ci și ecologic, deoarece aceste bacterii prosperă în ecosisteme marine al căror echilibru natural a fost perturbat.

Anul trecut, ECDC avertiza că Marea Neagră, alături de Marea Baltică și Marea Nordului, se numără printre zonele europene cu risc crescut de apariție a infecțiilor provocate de bacteria Vibrio, pe fondul creșterii temperaturii apelor.

Mediterana, un „preview” al schimbărilor climatice

Fenomenul este deosebit de vizibil în Marea Mediterană, considerată de oamenii de știință una dintre regiunile cele mai vulnerabile la încălzirea globală.

„Este important să subliniem că Mediterana nu este o victimă a schimbărilor climatice, ci o previzualizare a lor. Este una dintre mările care se încălzesc cel mai rapid de pe planetă”, spune Aznague.

Potrivit expertului, creșterea temperaturii apei, combinată cu poluarea și reducerea salinității în zonele de coastă, creează condiții ideale pentru proliferarea agenților patogeni: „Apa mai caldă, în special acolo unde este mai puțin sărată, la gurile de vărsare ale râurilor și în lagune, devine mai favorabilă bacteriilor patogene.”

Rapoartele recente ale EFSA avertizează că prevalența bacteriei Vibrio în fructele de mare va crește atât în Europa, cât și la nivel mondial din cauza schimbărilor climatice, în special în estuare și în apele cu salinitate redusă.

Impact economic direct asupra turismului

Dincolo de riscurile pentru sănătate, răspândirea bacteriei Vibrio are și consecințe economice importante. „Pe coastele noastre, litoralul nu este o parte a economiei, ci economia însăși”, rezumă Aznague.

Închiderea plajelor sau emiterea alertelor sanitare în plin sezon afectează direct unul dintre cele mai importante motoare economice ale Europei: turismul litoral.

„O plajă închisă reprezintă un impact climatic care vine cu o notă de plată”, avertizează expertul, subliniind și costul reputațional al unor astfel de evenimente, care poate necesita ani pentru a fi recuperat.

Mediterana este cea mai vizitată regiune turistică din lume, ceea ce amplifică efectele oricărei închideri temporare. Hotelurile, restaurantele și economiile locale depind direct de stabilitatea mediului costier, aflat acum sub presiunea unor fenomene biologice din ce în ce mai frecvente.

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Editor : M.I.