O nouă pană uriașă de curent în Ucraina, după cel mai recent bombardament al rușilor

În dimineața zilei de 27 octombrie, au fost introduse întreruperi de curent electric de urgență în orașul Kiev, precum și în Kiev, Sumî, Dnipropetrovsk și alte regiuni.

Sursa: serviciile de presă ale companiilor energetice regionale și DTEK, cea mai mare companie energetică privată din Ucraina

„La ordinul Ukrenergo [operatorul de stat al sistemului de transport al energiei electrice din Ucraina], au fost introduse întreruperi de curent de urgență în Kiev, regiunea Kiev și regiunea Dnipropetrovsk.”

Companiile energetice au declarat că vor furniza informații actualizate dacă situația se va schimba, transmite pravda.ua.

În plus, Sumioblenergo, operatorul sistemului de distribuție din Sumy, a anunțat întreruperi de curent de urgență pentru consumatorii săi.

Aceeași situație se înregistrează și în regiunile Cerkasî, Poltava, Kirovohrad, Jitomir și Harkov.

O parte din regiunea Sumî a rămas fără energie electrică ca urmare a atacurilor rusești. [O hromada este o unitate administrativă care desemnează un sat, mai multe sate sau un oraș și teritoriile adiacente acestora – n.red.

