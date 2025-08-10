Un nou tip de atacuri cu drone ucrainene vizează perturbarea rețelei feroviare rusești. În ultimele săptămâni, dronele lansate de soldații lui Volodimir Zelenski au lovit gări, sisteme de alimentare cu energie electrică și trenuri, provocând întârzieri fără precedent, arată Meduza. Din 19 iulie până în prezent, cel puțin șapte atacuri au întârziat peste 220 de trenuri și au rănit lucrători feroviari și pasageri.

În primele ore ale zilei de 4 august, traficul feroviar din regiunea Volgograd a fost oprit în urma unui. Guvernatorul Andrei Bocharov a declarat că o dronă s-a prăbușit pe șinele gării din Frolovo, dar nu a explodat. S-au trimis geniști pentru a securiza zona.

Potrivit Privolzhskaya Railway, o filială a Căilor Ferate Ruse, resturile dronei au căzut pe gară în jurul orei 2:50 dimineața, ora locală. Incidentul a întârziat cinci trenuri de călători pe distanțe lungi, inclusiv trenuri din Moscova și Sankt Petersburg, precum și patru trenuri de navetă. Căile Ferate Ruse au declarat că întârzierile au durat mai mult de cinci ore. Serviciul a fost restabilit în jurul orei 11:30, la mai mult de opt ore după atac.

Guvernatorul a declarat că atacul a provocat un incendiu într-o clădire tehnică a stației, dar că șinele și restul infrastructurii au rămas intacte. Canalul ucrainean de Telegram Exilenova a afirmat că dronele au vizat biroul de dispecerat și a publicat o fotografie cu clădirea avariată.

Dovezile din surse deschise sugerează că fotografia a fost făcută în apropierea stației, deși nu este clar dacă aceasta reprezintă chiar biroul de dispecerat.

Cronologia atacurilor asupra rețelei feroviare rusești

Atacul a făcut parte dintr-o campanie mai amplă. Din 19 iulie, dronele ucrainene au lovit instalațiile feroviare rusești de cel puțin șapte ori (n.r. incluzând atacul de pe 4 august), arată Meduza:

19 iulie, regiunea Rostov - Resturile dronelor doborâte au avariat alimentarea cu energie electrică pe linia Likhaya–Zamchalovo. Un ofițer de serviciu de la gara din Likhaya a fost rănit și internat în spital. Serviciul feroviar a fost întrerupt, iar 132 de trenuri de călători au înregistrat întârzieri cuprinse între 33 de minute și 15 ore.

21 iulie, regiunea Rostov - Un atac cu drone a provocat un incendiu la o clădire din gara din localitatea Kamenolomni, întârziind peste 50 de trenuri de călători.

25 iulie, regiunea Rostov - Resturile unei drone au lovit gara din Peschanokopskoye, avariind alimentarea cu energie electrică și clădirea gării. Zece trenuri de călători au înregistrat întârzieri de până la cinci ore.

25 iulie, Kraiul Krasnodar - Resturile unei drone au lovit un tren de călători în gara din Timashevsk. Două persoane au fost rănite, una dintre ele fiind în stare gravă și necesitând spitalizare. Geamurile vagonului au fost sparte. Douăsprezece trenuri au fost întârziate.

27 iulie, regiunea Volgograd - Resturile unei drone au lovit o substație feroviară în localitatea Oktiabrski, întârziind două trenuri de călători și anulând un serviciu de navetă.

29 iulie, regiunea Rostov - Gara din Salsk a fost lovită, spărgând geamurile unui tren de călători. Nimeni nu a fost rănit în atacul inițial, dar un tren de marfă a luat foc. Doi geniști au fost uciși în timp ce dezamorsau explozibilii. Unsprezece trenuri au fost întârziate.

Înainte de această serie recentă, astfel de atacuri erau mult mai rare. La începutul lunii iulie, a avut loc un singur incident: pe 7 iulie, trenurile au înregistrat întârzieri în urma unui atac în regiunea Voronej.

În plus, la sfârșitul lunii mai și începutul lunii iunie au avut loc cel puțin cinci explozii pe liniile ferate. Cea mai gravă s-a produs în seara zilei de 31 mai în regiunea Briansk, când un tren de călători a intrat în coliziune cu un pod rutier care s-a prăbușit în urma unei explozii, provocând deraierea trenului. Șapte persoane au murit și peste 100 au fost rănite.

Editor : C.A.