O parte din Europa se pregăteşte pentru sosirea unor intemperii puternice. Unde vor lovi furtunile Goretti şi Elli

Furtună în Berlin
Furtună în Berlin Foto: Profimedia
Furtuna Goretti în Marea Britanie şi Franţa, furtuna de zăpadă Elli în Germania: o parte din Europa s-a pregătit joi pentru sosirea unor intemperii puternice, transmite AFP.

Cu rafalele de vânt care se anunţă „excepţionale”, potrivit agenţiei britanice de meteorologie, Met Office, furtuna Goretti, însoţită de ninsori, va mătura Marea Britanie începând de joi seară şi se va abate în acelaşi timp asupra coastelor franceze, informează Agerpres.

Met Office a emis o rară avertizare cod roşu de vânt puternic, valabilă pentru Insulele Scilly şi o mare parte din regiunea Cornwall din sud-vestul Angliei, în timp ce un cod roşu similar a fost emis de serviciul meteorologic francez Meteo France pentru un departament din nordul ţării.

În Marea Britanie - unde sunt aşteptate ninsori importante în regiunile sudice şi centrale (cu până la 30 de centimetri de zăpadă în Midlands) - şeful prognozelor Met Office, Neil Armstrong, a avertizat că furtuna Goretti prezintă „riscuri multiple”.

Potrivit Met Office, rafale care se anunţă „excepţionale” ar putea fi „mai puternice decât cele ale altor furtuni recente”.

Cele mai intense vânturi sunt aşteptate să lovească vestul regiunii Cornwall şi Insulele Scilly, unde rafalele ar putea ajunge la 160 km/h.

„Adăpostiţi-vă”

„Sunt aşteptate vânturi şi mai puternice în Insulele Canalului şi în nordul Franţei”, a menţionat Met Office.

În Franţa, deja afectată de un episod de ninsoare, la începutul săptămânii, sunt prognozate rafale de până la 160 km/h în departamentul Manche (nord), care se află sub cel mai înalt nivel de avertizare meteorologică şi unde şcolile vor fi închise vineri. Avertizări au fost emise, de asemenea, în aproximativ treizeci de departamente din nord-vest.

„Adăpostiţi-vă şi nu folosiţi maşina”, a avertizat prefectura din Manche pe contul său de pe reţeaua X. Totodată, locuitorii au fost sfătuiţi să se doteze cu surse de iluminat de urgenţă şi o rezervă de apă potabilă.

Prefectura maritimă a Canalului Mânecii şi a Mării Nordului a recomandat evitarea ieşirilor pe mare în timpul furtunii „pentru a asigura siguranţa tuturor”, în condiţiile în care sunt aşteptate valuri de peste 10 metri.

Compania Brittany Ferries a decis să anuleze una dintre traversările sale (Cherbourg-Pool) „din motive de confort” al pasagerilor. Două curse, între Caen şi Portsmouth, au fost reprogramate din cauza vântului.

În Turcia, navigaţia în Strâmtoarea Bosfor a fost restricţionată în ambele direcţii, joi, până la sfârşitul zilei (ora locală 17:00, 14:00 GMT) de către Direcţia Generală pentru Siguranţa Maritimă.

Pe parcursul zilei, televiziunea a difuzat imagini cu acoperişuri smulse, copaci dezrădăcinaţi şi ziduri prăbuşite. Micul far din Sariyer, o zonă elegantă situată la nord de Bosfor, a cedat de la bază şi s-a scufundat.

Far din Istanbul dat jos de vânt.
Far din Istanbul dat jos de vânt. Foto: Profimedia

Germania se pregăteşte pentru o furtună de zăpadă. Mai multe oraşe din nordul ţării, inclusiv Hamburg şi Bremen, au dispus închiderea şcolilor, vineri, din cauza furtunii Elli, care va aduce vânturi puternice începând din noaptea de joi spre vineri.

„Minus 20 de grade Celsius”

Furtuna va afecta întreaga ţară, în special nordul şi nord-estul, unde este prognozată depunerea unui stat de zăpadă de până la 15 centimetri.

Aceste precipitaţii vor fi însoţite de rafale puternice, favorizând formarea de troiene, potrivit serviciului naţional de meteorologie (DWD).

Temperaturile minime ar urma să scadă în acest weekend ajungând la minus 10 grade Celsius şi în unele zone chiar la minus 20 de grade Celsius, a precizat pentru AFP Andreas Walter, meteorolog la DWD.

Cotidianul Bild a relatat despre unele zone ale ţării care au fost deja deosebit de afectate de frigul şi zăpada din ultimele zile, cu spitale saturate de afluxul de pacienţi care au alunecat pe drumurile îngheţate, dar şi cu perturbări majore în transportul public şi reţeaua rutieră din regiunea oraşului Hamburg.

Compania feroviară Deutsche Bahn anticipează, de asemenea, perturbări importante ale traficului feroviar în următoarele zile. Peste 14.000 de angajaţi au fost mobilizaţi pentru a îndepărtarea zăpezii şi gheţii de pe peroane şi şinele de tren, a precizat compania.

Acest episod este excepţional comparativ cu ultimele ierni blânde din Germania, care sunt o „consecinţă a încălzirii globale”, după cum a precizat Andreas Walter pentru AFP. „O lună rece cu zăpadă poate să sosească în continuare, chiar şi în condiţiile creşterii temperaturilor în contextul încălzirii globale, însă astfel de evenimente vor deveni mai rare în viitor”, a subliniat el.

În schimb, Institutul de Meteorologie din Norvegia a indicat joi că arhipelagul Svalbard, situat în Arctica, a înregistrat cea mai ridicată temperatură din ţară, peste 0 grade Celsius. Iar la 22 decembrie, în Longyearbyen, capitala arhipelagului, a fost mai cald decât la Sevilia.

 

