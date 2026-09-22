O româncă a obținut titlul de Miss Italia 2026. Cine este Sarah Maria Rizea: „Am câștigat aproximativ o sută de medalii”

De la bazinul de înot la podium, cu aceeași determinare. Sarah Maria Rizea, în vârstă de 18 ani, este noua Miss Italia 2026. Tânăra sportivă, cu origini românești și stabilită în provincia Savona, a câștigat titlul în finala celei de-a 80-a ediții a concursului, care a avut loc la Castelul Santa Severa, relatează La Repubblica.

Rizea a reprezentat Liguria cu titlul de Miss Liguria și s-a clasat înaintea celorlalte 15 finaliste în clasamentul întocmit de cei patru mentori din lumea spectacolului. Pe locul al doilea s-a clasat Michela Meli, în vârstă de 21 de ani, din Lazio, studentă în ultimul an la Științele alimentației, în timp ce locul al treilea i-a revenit Sarei Genova, în vârstă de 20 de ani, din Calabria, elevă la un liceu științific cu profil sportiv și jucătoare de volei în Serie B la Corigliano Rossano.

Sarah Maria Rizea s-a născut la Moncalieri pe 8 noiembrie 2007, are o înălțime de 1,72 metri și locuiește în prezent la Vado Ligure, în provincia Savona. Părinții ei sunt de origine română, iar viața ei de zi cu zi se împarte între studii, antrenamente și deplasări, notează și Il Messaggero.

Aceasta are în spate o carieră sportivă de înalt nivel. Face parte din echipa națională de înot artistic și din grupul sportiv Fiamme Oro al Poliției de Stat. Și-a început cariera competițională la clubul Aquatica Torino, ajungând să concureze chiar și la nivel internațional.

În palmaresul său se numără medalia de argint la Campionatele Europene de la Belgrad din 2024, la proba de duo mixt tehnic alături de Filippo Pelati, și medalia de bronz la Campionatele Mondiale pentru tineret de la Lima din același an. Tot în 2024, a obținut locul al treilea la Superfinala Cupei Mondiale de la Budapesta, iar în 2025 a câștigat o altă medalie de bronz la Cupa Mondială de la Somabay.

„De-a lungul carierei mele, am câștigat aproximativ o sută de medalii, atât la nivel național, cât și internațional”, povestea Sarah înainte de finală.

În 2026, Rizea a fost convocată și pentru Campionatele Europene de la Paris, unde, în cadrul echipei italiene, a ocupat rolul de primă rezervă pentru Enrica Piccoli și Lucrezia Ruggiero, care au concurat în probele de duo feminin, duo mixt și echipă.

Acum, provocarea și-a schimbat complet scenariul. Bazinul de înot a făcut loc podiumului, dar Sarah și-a păstrat calitățile dobândite în sport: coordonare, prezență scenică, concentrare și rezistență mentală. Înainte de finală, ea câștigase și titlul de Miss Eleganță la Ospedaletti, ajungând astfel la competiția națională cu un parcurs deja bogat în experiențe.

În afara activității sportive de performanță, Sarah se descrie ca fiind o fată „loială și înțelegătoare” și consideră că printre punctele sale forte se numără capacitatea de a asculta. Printre defectele sale, recunoaște însă că este „agitată și nerăbdătoare”.

În 2026 a absolvit liceul lingvistic și s-a înscris la programul de licență în Psihologie, combinând astfel sportul cu un parcurs academic gândit pentru viitor.

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Editor : A.M.G.