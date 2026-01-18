Live TV

O stare de spirit „schizofrenică”. Puterea militară tot mai mare a Germaniei reaprinde vechi temeri în Franța

Armata germană
Neliniștea este acută la Paris, unde unii se tem că centrul de greutate politic al continentului se mută spre est, pe măsură ce Berlinul își majorează cheltuielile pentru apărare la niveluri pe care aliații săi nu le pot egala, potrivit Bloomberg.

Franța privește cu uimire și neliniște în același timp, cum Germania investește resurse într-o reînarmare istorică, răsturnând echilibrele de lungă durată de pe continent.

Berlinul face exact ceea ce a convenit alianța de apărare și securitate a Organizației Tratatului Atlanticului de Nord: s-a angajat să cheltuiască peste 500 de miliarde de euro pentru apărare până în 2029, atingând noul obiectiv al NATO de a investi 3,5% din PIB în armată cu șase ani mai devreme decât a cerut alianța.

Totuși, chiar dacă NATO laudă creșterea forței militare a Berlinului, oficialii din unele capitale europene au îndoieli cu privire la revenirea Bundeswehr-ului ca putere dominantă - mai ales că un partid naționalist de extremă dreapta atinge rate de aprobare record în Germania, readucând temeri că un guvern pro-european de acolo nu poate fi considerat de la sine înțeles.

În Franța, care are una dintre cele mai puternice armate din Europa și singura capacitate nucleară dezvoltată pe plan intern, starea de spirit este schizofrenică”. Pe de o parte, există o ușurare că Germania face mai mult în domeniul apărării. Dar există și anxietate cu privire la faptul că industria germană ar putea înlocui sectorul francez de apărare, pe măsură ce Parisul își dă seama cât de mult poate cheltui Berlinul.

Patru oficiali francezi, care au cerut să nu fie numiți în timp ce discutau despre conversații private, au declarat că există un sentiment general de neliniște cu privire la puterea militară tot mai mare a Germaniei și la capitalul politic care vine odată cu aceasta.

„Franța se află într-o situație fragilă, iar faptul că Germania se angajează cu o asemenea hotărâre va crea, desigur, o dinamică care ne-ar putea lăsa pe marginea drumului”, a declarat europarlamentarul francez François-Xavier Bellamy. „Fragilitatea internă slăbește puterea geopolitică a Franței.”

Membru al grupului PPE de centru-dreapta, el a avut o voce puternică de tipul „Cumpărați produse europene” în chestiuni cheie de apărare ale UE. El pledează ca Franța, unul dintre principalii exportatori de arme din lume, să se concentreze pe exportul către vecinii săi europeni și nu către clienții îndepărtați. Deși țara sa este îngrijorată de industria de apărare germană în creștere, „trebuie să fim coerenți”, a spus el. „Franța s-a plâns de mult timp că își face treaba singură”.

„Având în vedere rolul Germaniei în conflictele europene anterioare, aceasta s-a mulțumit să treacă pe plan secund în politică, chiar dacă economia sa prindea avânt”, a declarat Claudia Major, vicepreședinte senior al Fondului Marshall German. Pe măsură ce reînarmarea sa apropie centrul de greutate al continentului tot mai mult de Berlin, nervii din Franța sunt întinși, a spus ea.

„În Europa exista un echilibru larg acceptat, conform căruia Franța va fi puterea geopolitică, în timp ce Germania va fi puterea economică”, a spus Major. „Germania nu a vrut să fie un gigant politic. Acum, Germania face ambele lucruri, pe lângă faptul că depune eforturi pentru a-și integra noua putere în Europa. Acest lucru pune Franța într-o poziție dificilă. Anxietatea lor spune mai multe despre Franța însăși decât despre Germania.”

Sub cancelarul Friedrich Merz, Germania a abolit de facto limitele stricte de împrumut pentru cheltuielile de apărare, pentru a declanșa un flux fără precedent de fonduri pentru reînarmare și pentru a descuraja o Rusie din ce în ce mai ostilă.

Țările nordice, baltice și Polonia fac, de asemenea, investiții masive în apărare. Însă puține țări pot egala viteza și volumul investițiilor Germaniei. Puterile istorice de apărare ale Europei, Franța, Italia și Spania, au puțin sau deloc spațiu fiscal pentru a crește cheltuielile.

Desigur, intensificarea acțiunilor militare ale țării este coordonată îndeaproape cu aliații și integrată într-un cadru internațional de cooperare. Într-o vizită la Berlin în decembrie, secretarul general al NATO, Mark Rutte, nu a putut să nu laude Germania: „Acesta este exact genul de hotărâre de care avem nevoie pentru a ne asigura securitatea. Germania conduce prin puterea exemplului.”

Totuși, când fostul cancelar german Olaf Scholz a prezentat unul dintre proiectele sale emblematice de apărare, Inițiativa European Sky Shield, concepută pentru a acoperi un decalaj major de capabilități europene prin achiziționarea de sisteme de apărare antirachetă, Franța s-a simțit exclusă. Frustrarea a crescut când Scholz a anunțat separat achiziționarea a 35 de avioane de vânătoare F-35 fabricate în SUA, în valoare de 10 miliarde de euro, în locul avioanelor europene.

Sub conducerea lui Merz, achizițiile de arme americane au încetinit, parțial din cauza faptului că Germania a realizat din punct de vedere politic că legătura transatlantică este tensionată sub Trump. Însă cooperarea în domeniul apărării cu Franța rămâne dificilă.

Cel mai ambițios proiect de apărare al Europei este pe cale să se destrame după ani de negocieri în care partenerii din industrie, Dassault Aviation SA din Franța și Airbus SE - partea germană de facto - nu au reușit să ajungă la un acord asupra unei cote de producție echilibrate pentru programul de avioane de luptă de a șasea generație, numit Future Combat Air System sau FCAS.

În cadrul UE și NATO, noii mușchi militari germani îi conferă mai multă influență. Berlinul a propus un rol mai mare pentru Agenția Europeană de Apărare, condusă în prezent de un general german. În cadrul NATO, au existat glume recurente din partea oficialilor americani cum că Comandantul Suprem Aliat din Europa (SACEUR) al alianței, poziția militară cheie în alianță care a fost întotdeauna americană, ar putea fi într-o zi german.

Polonia vecină urmărește îndeaproape ascensiunea Germaniei, dar, așa cum a spus viceprim-ministrul Radoslaw Sikorski, „atât timp cât Germania este membră a UE și a NATO, mă tem mai mult de o aversiune germană față de armament decât de armata germană”.

Germania este, de asemenea, cel mai bine poziționată, din punct de vedere industrial și economic, pentru a furniza așa-numiții factori strategici, cum ar fi apărarea aeriană și antirachetă, informațiile spațiale și logistica. În prezent, Europa se bazează aproape în întregime pe SUA pentru aceste capabilități și este îngrijorată de intențiile Washingtonului, pe fondul discuțiilor despre atacarea sau preluarea Groenlandei de la aliatul său, Danemarca.

„Sperăm că Germania va dezvolta în continuare factori strategici care să faciliteze alianța”, a declarat generalul Markus Laubenthal, unul dintre cei mai înalți generali germani din NATO. „Din perspectiva NATO și în ceea ce privește know-how-ul și capacitatea industrială, este logic să colaborăm cu aliați europeni cheie. Împreună suntem mai puternici. Ar trebui să putem conveni asupra cerințelor și să livrăm lucrurile mai rapid, deoarece, în calitate de utilizator, am nevoie de ele.”

În ciuda acestor sentimente, politica internă a Germaniei stârnește nervozitate în Europa. Alternativa pentru Germania (AfD), partidul de extremă dreapta, se află pe primul loc în unele sondaje. Ar putea obține victorii majore la alegerile locale din estul Germaniei, anul acesta, deși Claudia Major, de la German Marshall Fund, a remarcat că politicienii populiști au avut o ascensiune și în alte părți ale Europei.

„Există o îngrijorare tot mai mare cu privire la ce s-ar putea întâmpla cu această forță de luptă germană extrem de puternică dacă AfD ar prelua conducerea politică”, a declarat Jana Puglierin de la Consiliul European pentru Relații Externe.

