O stațiune de schi limitează numărul vizitatorilor pentru că vrea să „acorde prioritate calității în detrimentul cantității”

Data publicării:
snowboarderi-dolomiti
Măsura va fi aplicată între 28 decembrie 2025 și 5 ianuarie 2026. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

După o vară marcată de aglomerație excesivă, o cunoscută stațiune de schi din Munții Dolomiți a decis să limiteze numărul celor care practică sportul de iarnă, conform Euronews.   

Madonna di Campiglio este cea care a anunțat că va limita prezența schiorilor pe pârtii, reducând la 15.000 numărul de permise zilnice cumpărate online. Deși această cifră indică o scădere semnificativă față de cele 23.000 de bilete vândute într-o singură zi anul trecut, există câteva excepții de la această regulă.

Decizia vine după ce lanțul muntos s-a confruntat cu supraaglomerarea în această vară. Potrivit Madonna Campiglio, reducerea numărului de schiori va contribui la îmbunătățirea experienței, precum și a siguranței clienților.  

Măsura va fi aplicată între 28 decembrie 2025 și 5 ianuarie 2026, precum și în perioada carnavalului anual din Italia (15-22 februarie 2026).

Madonna di Campiglio pregătește și noi „skipass-uri inteligente” care să le permită schiorilor să evite zonele aglomerate în sezonul de vârf, „distribuind dinamic traficul schiorilor pe cei 150 km de pârtii”. 

Totuși, limita maximă de vizitatori se va aplica în cazul abonamentelor zilnice SkiArea vândute online, ceea ce înseamnă că cei care au abonamente sezoniere, carduri cu plată pe utilizare, abonamente pentru mai multe zile și abonamente în Pinzolo și Folgarida Marilleva nu vor fi afectați.

Oamenii care nu schiază vor avea acces liber la teleschiuri.

În anunțul său, Madonna di Campiglio nu a pomenit în mod explicit supraturismul, dar a susținut că vrea să „acorde prioritate calității în detrimentul cantității”. Totuși, în ultimii ani, regiunea a înregistrat o creștere semnificativă a numărului de vizitatori, în special în zona vecină, Tirolul de Sud. 

Anul trecut, provincia a înregistrat un număr record de 37,1 milioane de înnoptări, ceea ce reprezintă o creștere de 2,6% față de 2023.

Editor : A.M.G.

