„O țară diferită în inima Europei”: Slovenia lansează viza pentru nomazi digitali. Ce condiții trebuie îndeplinite

Data publicării:
Remote Work from Home
Legea stabileşte un permis de şedere de până la un an. Sursa foto: Profimedia Images

Slovenia a lansat vineri o viză specială pentru nomazii digitali din afara UE și SEE, oferind ședere de până la un an, posibilitatea reîntregirii imediate a familiei și condiții flexibile pentru lucrătorii remote. Noua schemă vizează atragerea profesioniștilor care își desfășoară activitatea exclusiv online, fără a intra pe piața muncii slovene.

Slovenia a lansat vineri un program pentru a atrage nomazi digitali din ţări terţe, persoane care nu aparţin Uniunii Europene (UE) sau Spaţiului Economic European (SEE), şi care nu sunt conectaţi la piaţa naţională a muncii, acordându-le vize de şedere temporară şi permise de reîntregire imediată a familiei, informează Agerpres.

Guvernul sloven defineşte ca nomad digital "orice străin care nu este cetăţean al unei ţări din UE sau SEE şi care lucrează în străinătate, fie ca angajat, fie ca liber profesionist, desfăşurându-şi întreaga muncă de la distanţă folosind tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor", potrivit unui comunicat publicat vineri.

Slovenia consideră "esenţial" ca persoana respectivă să nu intre pe piaţa muncii din Slovenia, motiv pentru care cerinţele de angajare impuse de serviciul pentru ocuparea forţei de muncă din ţară altor imigranţi nu li se aplică.

Legea corespunzătoare, care a intrat în vigoare vineri, stabileşte un permis de şedere de până la un an, nereînnoibil, deşi este posibilă solicitarea unei noi vize de acelaşi tip după o perioadă de şase luni de la expirarea celei anterioare.

Slovenia, o ţară alpină cu o suprafaţă de 20.273 de kilometri pătraţi şi 2,1 milioane de locuitori, se alătură astfel altor state din Europa cu programe similare, precum Spania, Portugalia, Grecia, Italia, Croaţia şi Albania, toate deja puternic afectate de turismul de masă, caracterizat prin vizite de scurtă durată.

Spre deosebire de lucrătorii tradiţionali, nomazii digitali stau într-un singur loc luni întregi, contribuind astfel pe termen lung la stimularea economiei locale.

Pentru a-i atrage, Slovenia se promovează ca un "loc ideal pentru a lucra de la distanţă", o "ţară diferită în inima Europei", modernă şi progresistă, cu multă natură neatinsă în apropiere şi o rată scăzută a infracţionalităţii.

"Slovenia ocupă locul zece în actualul Index Global al Păcii, ceea ce o face una dintre cele mai sigure ţări din lume", subliniază portalul de informaţii turistice slovenia.info.

Totuşi, obţinerea unei astfel de vize temporare necesită dovada unui venit lunar din orice sursă străină legală care să fie cel puţin dublu faţă de salariul mediu net din Slovenia, care este în prezent în jur de 1.600 de euro.

Nomazii digitali au avantajul de a se putea reuni cu familiile lor fără restricţii şi imediat, lucru mai dificil pentru alţi străini cu permise de muncă sau de şedere, conform Ministerului de Interne.

Editor : M.I.

