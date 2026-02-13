O țară din Balcani anunță că nu se va alătura Consiliului pentru Pace al lui Trump. Câte țări au confirmat până acum și câte au refuzat

Prim-ministrul grec Kyriakos Mitsotakis nu se va alătura Consiliului pentru Pace al președintelui american Donald Trump, a cărui primă reuniune este programată pentru 19 februarie la Washington, anunță cotidianul grec Ekathimerini, citând purtătorul de cuvânt al guvernului Pavlos Marinakis.

„Nu se află în programul prim-ministrului”, a declarat joi un purtător de cuvânt al guvernului într-o conferință de presă.

Se menționează că Consiliul pentru Pace a fost inițial prezentat ca un „organism” format dintr-un grup restrâns de lideri care ar monitoriza încetarea focului în Gaza.

Cu toate acestea, președintele SUA a invitat ulterior zeci de țări să se alăture Consiliului pentru Pace și a sugerat că această organizație ar putea servi ca un organism mai larg pentru soluționarea conflictelor.

După cum a raportat Ukrinform, UE a pus la îndoială noua inițiativă de pace a lui Trump pentru a rezolva situația din Fâșia Gaza, din cauza puterilor practic nelimitate ale președintelui SUA în cadrul Consiliului pentru Pace și a concentrării puterii în mâinile unei singure persoane.

Până acum cinci țări europene au declarat că vor particpa la consiliu: Ungaria, Bulgaria, Kosovo, Albania, Belarus. Franța, Norvegia, Suedia, Slovenia, Marea Britanie, Germania, Ukraina, Belgia și acum Grecia au declarat că nu se vor alătura discuțiilor.

Președintele Nicușor Dan a declarat joi seară, după reuniunea informală a liderilor Consiliului European, că decizia privind o eventuală participare la Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump, la care a fost invitat, o va lua după ce va primi informații de la partea americană privind statutul pe care îl va avea la această reuniune.

Editor : Sebastian Eduard