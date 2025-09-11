O țară din Balcani încearcă să scape de corupție cu un ministru virtual creat de AI. Ce portofoliu va gestiona

O țară din Balcani a intrat în istorie printr-o decizie surprinzătoare: a numit primul ministru virtual din lume, creat de inteligența artificială. Acesta va gestiona un portofoliu-cheie, într-o încercare de a aduce mai multă transparență și de a elimina corupția din administrație, relatează Politico.

Albania a devenit prima țară din lume care are un ministru AI, nu un ministru pentru AI, ci un ministru virtual, creat din pixeli și cod și alimentat de inteligență artificială. Numele ministrei este Diella, care în albaneză înseamnă „raza soarelui” și va fi responsabilă de toate achizițiile publice, a declarat joi prim-ministrul Edi Rama.

În timpul verii, Rama a reflectat asupra ideii că într-o zi țara ar putea avea un ministru digital și chiar un prim-ministru AI, dar puțini au crezut că acea zi va veni atât de repede. La adunarea Partidului Socialist de joi, la Tirana, unde Rama a anunțat ce miniștri vor fi demiși și care își vor continua mandatul, el a prezentat-o și pe Diella, singurul membru non-uman al guvernului.

„Diella este primul membru care nu este prezent fizic, ci creat virtual de inteligența artificială”, le-a spus Rama membrilor partidului.

Rama a precizat că deciziile privind licitațiile vor fi scoase „din ministere” și puse în mâinile Diellei, care este „slujitoarea achizițiilor publice”. El a spus că procesul va fi „pas cu pas,” dar Albania va deveni o țară în care licitațiile publice sunt „100% incoruptibile și în care fiecare fond public care trece prin procedura de licitație este 100% transparent”. „Aceasta nu este științifico-fantastic, ci datoria Diellei,” a spus el.

Diella a fost deja prezentată cetățenilor albanezi, deoarece alimentează platforma e-Albania, care permite accesul digital la aproape toate serviciile guvernamentale. Ea are chiar și un avatar, apărând ca o tânără îmbrăcată în costum tradițional albanez.

Diella va evalua licitațiile și va avea dreptul să „angajeze talente de aici și din toată lumea,” în timp ce va elimina „frica de prejudecăți și rigiditatea administrației.”

Albania s-a confruntat mult timp cu corupția, în special în administrația publică și în domeniul achizițiilor publice. Problema a fost semnalată în mod repetat de Uniunea Europeană în rapoartele sale anuale privind statul de drept. Rama a obținut în mai 2025 un al patrulea mandat istoric, pe baza promisiunii de a adera la blocul comunitar până în 2030.

