O țară din Europa interzice reţelele de socializare pentru copiii sub 15 ani. „Fură timpul, copilăria și vom pune capăt acestui lucru”

Sursă foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Danemarca va interzice utilizarea reţelelor de socializare pentru copiii sub 15 ani, a anunţat vineri guvernul de la Copenhaga, deşi părinţilor li se va permite să le acorde dispensă tinerilor de peste 13 ani pentru a accesa anumite platforme, relatează AFP.

Această măsură vine în urma apelului făcut de prim-ministrul Mette Frederiksen, în discursul său de deschidere în faţa parlamentului de luna trecută, pentru restricţii privind utilizarea reţelelor de socializare pentru copii, din cauza îngrijorărilor legate de sănătatea mintală a tinerilor.

„Aşa-numitele reţele de socializare prosperă furând timpul, copilăria şi bunăstarea copiilor noştri, iar noi punem capăt acestui lucru acum", a declarat ministrul digitalizării, Caroline Stage Olsen, potrivit Agerpres.

Majoritatea partidelor din parlament au declarat că vor susţine planul înainte de un vot formal.

Guvernul a anunţat că printre platformele utilizate cel mai des de copiii din Danemarca se numără Snapchat, YouTube, Instagram şi TikTok.

Conform unei analize a autorităţii daneze pentru concurenţă şi protecţia consumatorilor din februarie anul acesta, tinerii din această ţară nordică petrec în medie 2 ore şi 40 de minute în fiecare zi pe reţelele de socializare.

Danemarca urmează exemplul Australiei, care anul trecut a impus interdicţia privind utilizarea reţelelor de socializare pentru copiii sub 16 ani.

