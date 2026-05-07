O ţară din UE vrea să monitorizeze cu brăţări electronice copiii expuşi recrutării de către bandele criminale

Data publicării:
Adult Man Wearing Electronic Ankle Monitor for House Arrest
Propunerea privind brăţările electronice a fost criticată de organizaţiile pentru drepturile copilului. Sursa foto: Profimedia Images

O ţară din Uniunea Europeană pregăteşte măsuri fără precedent pentru combaterea violenţei bandelor criminale, după ce grupările infracţionale au început să recruteze tot mai mulţi copii pentru comiterea de crime şi alte acte violente. Autorităţile vor să introducă brăţări electronice pentru monitorizarea minorilor consideraţi vulnerabili la recrutare.

Suedia a anunţat joi că intenţionează să introducă brăţări electronice pentru monitorizarea copiilor aflaţi în pericol de a fi recrutaţi de bande criminale, aceasta fiind cea mai recentă măsură a guvernului pentru combaterea violenţei mortale asociate grupărilor infracţionale, relatează Euronews.

Autorităţile ar urma să poată impune aceste brăţări copiilor şi tinerilor cu vârsta de minimum 13 ani, a transmis guvernul, estimând că aproximativ 50 până la 100 de tineri vor fi monitorizaţi pentru a se asigura că respectă restricţiile de circulaţie stabilite de serviciile sociale.

Bandele criminale din Suedia recrutează din ce în ce mai mult copii şi adolescenţi pentru a comite crime şi alte acte violente, ştiind că aceştia nu riscă pedepse cu închisoarea dacă sunt prinşi, deoarece până acum vârsta răspunderii penale a fost de 15 ani.

De la 1 iulie, această limită va fi redusă la 13 ani pentru infracţiunile pedepsite cu cel puţin patru ani de închisoare. Din octombrie 2025, poliţia suedeză are dreptul să intercepteze comunicaţiile electronice ale copiilor sub 15 ani.

Brăţara electronică va fi concepută să arate „ca un ceas sau o brăţară, astfel încât să nu fie la fel de evidentă sau stigmatizantă” precum o brăţară de gleznă folosită pentru infractorii condamnaţi, a declarat jurnaliştilor ministrul Serviciilor Sociale, Camilla Waltersson Gronvall.

Ea a precizat că există „173 de copii sub vârsta de 15 ani suspectaţi că sunt implicaţi în crime sau comploturi de omor”. În plus, anul trecut au existat 52 de aşa-numite proceduri probatorii împotriva copiilor, un proces juridic prin care instanţa stabileşte dacă un copil aflat sub vârsta răspunderii penale este vinovat, fără ca acesta să fie pedepsit.

Propunerea privind brăţările electronice a fost criticată de organizaţiile pentru drepturile copilului, de Consiliul Naţional pentru Prevenirea Criminalităţii din Suedia şi de UNICEF, care şi-au exprimat îngrijorarea cu privire la libertăţile civile ale copiilor.

„Atunci când copiii riscă să ajungă în mâinile unor infractori periculoşi, trebuie să avem mai multe instrumente pentru a-i proteja”, a declarat Waltersson Gronvall într-un comunicat.

„Monitorizarea electronică ar trebui să poată fi folosită în situaţii grave, pentru a opri la timp un tipar distructiv şi pentru a garanta siguranţa copilului”, a adăugat ea.

Guvernul minoritar de dreapta din Suedia, susţinut de partidul de extremă dreapta Democraţii Suediei, promovează în ultima perioadă o serie de măsuri menite să reducă infracţionalitatea şi imigraţia înaintea alegerilor generale din 13 septembrie.

