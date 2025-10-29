O țară europeană limitează viteza pietonilor la 6 km/h pentru a preveni accidentele pe trotuare

Mersul rapid va deveni ilegal pentru pietonii dintr-o țară europeană. Autoritățile au decis să impună o limită de viteză de 6 km/h pentru pietoni, bicicliști și utilizatorii de trotinete, în încercarea de a reduce accidentele pe trotuare. Legea a stârnit un val de ironii pe internet.

Mersul rapid va deveni ilegal în Slovacia, scrie Politico. Parlamentul a adoptat marți după-amiază un amendament la legea traficului rutier, care stabilește o limită de viteză de 6 km/h pe trotuare pentru pietoni, bicicliști și utilizatorii de trotinete, cu scopul de a preveni accidentele și coliziunile frecvente din zonele urbane.

„Scopul principal este creșterea siguranței pe trotuare, având în vedere numărul tot mai mare de accidente cu utilizatori de trotinete electrice”, a declarat autorul amendamentului, Ľubomír Vážny, din partidul populist de stânga Smer, al premierului Robert Fico, care face parte din coaliția de guvernare.

Amendamentul va fi util în stabilirea încălcărilor legii, a mai spus parlamentarul, „mai ales în cazurile în care este necesar să se determine obiectiv dacă o persoană se deplasa cu o viteză mai mare decât cea considerată potrivită pentru zone destinate în principal pietonilor”. Deși legea va intra în vigoare la 1 ianuarie 2026, susținătorii ei nu au explicat public cum va fi aplicată în practică.

Val de ironii pe rețelele sociale

Viteza medie de mers pe jos este, de obicei, între 4 și 5 km/h. Totuși, potrivit British Heart Foundation, un ritm de 6,4 km/h este considerat moderat pentru o persoană cu o formă fizică excelentă.

Opoziția a criticat modificarea, iar chiar Ministerul de Interne slovac a afirmat că ar fi fost mai potrivit să se interzică trotinetele electrice pe trotuare decât să se impună o limită generală de viteză.

Martin Pekár, din partidul liberal de opoziție Slovacia Progresistă, a declarat că pietonii sunt în pericol din cauza mașinilor, nu a bicicliștilor sau a trotinetelor, iar amendamentul „pedepseste transportul sustenabil”.

„Dacă vrem mai puține coliziuni, avem nevoie de mai multe piste sigure pentru biciclete, nu de limite absurde care sunt fizic imposibil de respectat”, a spus Pekár. „La viteza menționată, un biciclist abia își poate menține echilibrul”, a adăugat el.

Amendamentul a stârnit un val de ironii pe rețelele sociale, unii internauți întrebându-se dacă alergatul după autobuz i-ar putea face pasibili de amendă.

