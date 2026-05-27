O turistă a dat în judecată un hotel de lux din Italia pentru că nu i-a servit apă de băut de la robinet. Ce a decis Curtea Supremă

pahar umplut cu apa de la robinet
Apa potabilă de la robinet. Foto: GettyImages

Un gest aparent banal făcut într-un hotel de cinci stele din Dolomiți a ajuns până la cea mai înaltă instanță din Italia, după ce o turistă a cerut despăgubiri pentru că nu a primit apă de băut de la robinet la restaurantul unității. Verdictul Curții Supreme a stârnit dezbateri despre drepturile consumatorilor și obligațiile hotelurilor.

Cea mai înaltă instanță din Italia a decis că un hotel de cinci stele din Dolomiți a acționat legal atunci când a refuzat să ofere apă de la robinet unei turiste, relatează BBC.

Femeia a susținut fără succes că „apa este o resursă naturală și un drept universal al omului”, după ce un chelner i-a oferit doar apă minerală îmbuteliată, la prețul de 7 euro, în restaurantul hotelului de cinci stele Hotel Sassongher din Corvara, în timpul sezonului de schi din 2019.

Curtea Supremă a Italiei i-a respins cererea prin care solicita despăgubiri de 2.700 de euro pentru prejudiciu emoțional și daune economice, relatează presa italiană.

Silvio Belardi, avocatul care a reprezentat hotelul, a declarat pentru publicația Corriere Alto Adige că instanța a stabilit că „nu există obligația de a furniza apă de la robinet”.

Turistei i-a fost refuzată apa într-un hotel din Corvara, în regiunea Dolomiților din Italia. Presa italiană relatează că femeia a deschis inițial procesul la o instanță inferioară din Roma. Identitatea și originea acesteia nu au fost făcute publice.

Ea a susținut că drepturile sale de consumator au fost încălcate atunci când personalul hotelului i-a refuzat cererea pentru apă de la robinet, afirmând că aceasta reprezintă o parte esențială a serviciilor oferite de hotel și comparând situația cu „a găsi un pat cu lenjerie” și „săpun în baie”.

Judecătorii Curții Supreme i-au respins cererea, hotărând că legile și reglementările italiene nu obligă localurile să ofere apă de la robinet clienților și că decizia de a o servi aparține fiecărei unități în parte.

La nivelul Uniunii Europene, legislația încurajează accesul la apă potabilă și reducerea consumului de plastic prin limitarea utilizării sticlelor de unică folosință, însă nu obligă toate restaurantele și hotelurile să ofere gratuit apă de la robinet.

Regulile diferă de la o țară la alta: în timp ce unele state impun explicit servirea gratuită a apei potabile la cerere, precum în Anglia și Țara Galilor, altele, ca Italia, lasă această decizie la latitudinea localurilor.

În România, Legea 96/2024, aflată în vigoare din aprilie 2024, introduce obligația „furnizării gratuite a apei potabile prin rețeaua de distribuție pentru consumatorii din restaurante, cantine și servicii de catering”. Astfel, la cerere, apa de la robinet trebuie oferită gratuit în unitățile HoReCa, dacă aceasta este potabilă.

