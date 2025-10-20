O victorie a extremei drepte la prezidenţialele din Franţa în 2027 ar însemna „sfârşitul UE”, avertizează un fost premier italian

O victorie a extremei drepte la alegerile prezidenţiale din Franţa preconizate să aibă loc în 2027 ar însemna „sfârşitul Uniunii Europene aşa cum o cunoaştem”, a avertizat luni fostul prim-ministru italian Matteo Renzi, citat de EFE.

Renzi a lansat acest avertisment chiar dacă personal consideră că „nu extrema dreaptă” este cea mai mare problemă cu care se confruntă Europa la ora actuală. Potrivit lui, ascensiunea acestei ideologii este o simplă „consecinţă” a principalului conflict cu care se confruntă UE.

„Problema pe care o avem este blocarea visului european (...), a Europei ca loc al păcii, al prosperităţii, un loc în care războaiele au fost eradicate”, a declarat Matteo Renzi în cadrul unei intervenţii la forumul internaţional World in Progress, de la Barcelona.

Renzi, care a participat la aceeaşi masă rotundă cu Josep Borrell, fostul înalt reprezentant al UE pentru politica externă şi de securitate, a afirmat că în prezent „Europa s-a blocat ea însăşi, iar birocraţia a luat locul politicii”, existând o problemă importantă de „supra-reglementare”.

Pe acest fundal, „extrema dreaptă are posibilitatea de a înregistra o creştere incredibilă în urma greşelilor noastre”, a afirmat fostul prim-ministru al Italiei între 2014 şi 2016, potrivit EFE, citată de Agerpres.

În acest context, Renzi s-a referit la situaţia din Franţa, pe care o consideră „adevăratul bolnav al Europei”, având în vedere instabilitatea politică din această ţară, cu trei prim-miniştri într-un an şi dificultăţi majore în aprobarea bugetului pentru 2026.

„Dacă (la alegerile prezidenţiale din 2027) vor câştiga Jordan Bardella sau Marine Le Pen, ar fi sfârşitul Uniunii Europene aşa cum o cunoaştem”, a prezis el.

În opinia sa, pentru a evita acest rezultat, „stânga radicală nu este răspunsul” şi că „singura cale” este „crearea unei noi posibilităţi în centru-stânga”, care să ducă la devansarea „lui Bardella sau Le Pen” în turul doi.

Evocând jaful de duminică de la Muzeul Luvru din Paris, Matteo Renzi a afirmat: „Este foarte trist, dar exact asta s-a întâmplat şi cu marile valori europene în ultimii 20 de ani în politică”.

În cadrul acestui panel, Borrell a subscris ideilor expuse de Renzi, spunând că, dacă extrema dreaptă reprezentată de Le Pen ar câştiga, „proiectul european ar fi putea fi grav afectat”.

