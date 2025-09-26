Live TV

O victorie în stil MAGA: Un fost aliat al lui Trump este aproape să revină la putere în Europa și ar putea reface Grupul de la Vișegrad

Data publicării:
Donald Trump / Andrej Babis
Dacă va ajunge din nou la putere în Cehia, Andrej Babiš s-ar putea alătura celorlalți lideri eurosceptici din Ungaria, Polonia și Austria pentru a reface Grupul de la Vișegrad. Colaj foto: Profimedia Images
Din articol
Andrej Babiš, un Silvio Berlusconi al Cehiei. „Babisconi” a deținut un imperiu media „Nu mi-e frică de Putin pentru că suntem deja puternici” „Dacă Trump îmi spune că trebuie să sar pe fereastră, eu nu o să sar”

Andrej Babiš, miliardarul populist care a condus guvernul din Cehia în perioada 2017-2021, încearcă să se întoarcă în fruntea țării după alegerile parlamentare din 3-4 octombrie. Victoria partidului lui Babiš, ANO, care conduce în sondaje, ar schimba echilibrul de putere în UE prin revenirea în prim-plan a unui alt admirator al lui Donald Trump în Europa Centrală și de Est, după succesul lui Karol Nawrocki în alegerile prezidențiale din Polonia, ceea ce ar putea revitaliza grupul de la Vișegrad și lupta liderilor săi eurosceptici contra birocraților de la Bruxelles.

Primul mandat de prim-ministru al lui Babiš a fost marcat de controverse legate de vastele sale interese de afaceri. Criticii l-au acuzat că a abuzat de subvențiile UE pentru a-și susține propriul conglomerat agroalimentar, Agrofert, ceea ce a declanșat proteste în stradă și bătălii în justiție.

Întoarcerea la putere a partidului ANO ar fi și o revenire a Cehiei la politicile eurosceptice, anti-imigranți și anti-sistem, după patru ani în care țara a fost condusă de o coaliție de partide de centru-dreapta mai moderate.

Babiš a fost comparat de multă vreme cu un alt afacerist miliardar care a ajuns la putere în țara sa și a adoptat politici din ce în ce mai autoritare: Donald Trump. Fostul premier ceh s-a inspirat din strategia taberei MAGA, inclusiv prin comercializarea unor șepci roșii cu inscripția „Cehia puternică”, pe modelul șepcilor cu mesajul „Make America Great Again” din SUA.

Un guvern condus de ANO ar putea ajuta la refacerea Grupului Vișegrad, potrivit prim-vicepreședintelui partidului, Karel Havlíček. „Este mai bine să discuți cu Uniunea Europeană ca o platformă de 60 sau 70 de milioane de oameni decât din postura unui singur jucător precum Cehia”, a spus Havlíček pentru Financial Times.

Din alianța Vișegrad fac parte Cehia, Slovacia, Ungaria și Polonia, țări ce s-au opus de multe ori încercărilor Bruxellesului de a rezolva criza migranților din 2015. Grupul s-a fracturat după ce Rusia a invadat Ucraina.

ANDREJ BABIŠ, premiér, DONALD TRUMP, prezident, politik
Andrej Babiš este un admirator al lui Donald Trump, dar spune că, dacă va ajunge din nou la conducerea Cehiei, el nu se va „arunca de la fereastră” doar pentru că asta îi cere președintele Statelor Unite. Foto: Profimedia Images

Andrej Babiš, un Silvio Berlusconi al Cehiei. „Babisconi” a deținut un imperiu media

Criticii susțin că victoria ANO l-ar ajuta și pe președintele rus Vladimir Putin, care ar câștiga o influența mai mare asupra Europei. La fel ca Viktor Orbán în Ungaria și Robert Fico în Slovacia, Babiš se opune intensificării sprijinului militar pentru Ucraina.

Împreună cu partidul Fidesz al lui Orbán și Partidul Libertății (FPÖ) din Austria, ANO a pus bazele unui nou grup în Parlamentul European anul trecut, „Patrioți pentru Europa”. Mai târziu, în acest grup au intrat și Adunarea Națională a lui Marine Le Pen și Liga lui Matteo Salvini.

„Revenirea lui Babiš ar confirma faptul că alegătorii din ceea ce a fost cândva Imperiul Habsburgic continuă să își dorească lideri puternici care, din păcate, cred că puterea lor vine și din opoziția comună față de Bruxelles, pentru că ei simt că au fost tratați nedrept și alungați la marginea UE”, a spus Jan Rafael Lupomensky, analist politic și fost consilier prezidențial în Cehia.

După ce Agrofert a cumpărat un grup media în 2013 care deținea două dintre cele mai importante ziare din Cehia, jurnaliștii au început să îl numească „Babisconi” pe Babiš, după fostul lider din Italia, Silvio Berlusconi, care s-a folosit de imperiul său mediatic ca să își promoveze politicile.

În 2019, în jur de 120.000 de oameni au ieșit în stradă la Praga ca să protesteze împotriva influenței lui Babiš asupra presei și a sistemului judiciar.

Comisia Europeană a investigat în 2021 afacerile Agrofert și subvențiile europene de care a beneficiat și a hotărât că au fost încălcate legile UE privind conflictul de interese. Babiš a fost înlăturat de la putere în același an, iar, în 2023, a pierdut alegerile prezidențiale împotriva fostului comandant NATO, Petr Pavel.

Acum, însă, Babiš este din nou în ascensiune. Ultimele sondaje de opinie arată că ANO are aproximativ 10 procente în fața principalei rivale, alianța de centru-dreapta Spolu condusă de actualul premier Petr Fiala.

AUSTRIA-HUNGARY-POLITICS-DIPLOMACY
Membrii fondatori ai grupului Patrioți pentru Europa: Andrej Babis, fost premier al Cehiei, Herbert Kickl, liderul Partidului Libertății din Austria, și prim-ministrul maghiar Viktor Orban. Foto: Profimedia Images

„Nu mi-e frică de Putin pentru că suntem deja puternici”

După ce a vândut compania sa media unui alt miliardar ceh în 2023, Babiš a încercat să prezinte averea pe care a acumulat-o și cariera sa în afaceri drept o dovadă că el este capabil să curețe mlaștina politică din Cehia.

„Pentru o țară, este un lucru bun când oamenii bogați intră în politică, pentru că alți oameni care intră în guvern sunt interesați doar să câștige bani pentru ei, ceea ce duce la corupție la scară largă”, a spus Babiš într-un interviu pentru FT.

„Unii oameni cred că eu am câștigat din politică, dar de fapt eu am pierdut sume uriașe de bani din politică: miliarde”, a mai spus fostul prim-ministru ceh. „Este mult mai ușor să rămâi în afara politicii, să fii doar un antreprenor care își vede de interesele lui în timp ce influențează partidele, dându-le bani sau oferindu-le un loc bun în ziare.”

Babiš a atacat actualul guvern pentru că încearcă să crească vârsta de pensionare și să reducă cheltuielile pe ajutoare sociale, în timp ce extinde sprijinul militar pentru Ucraina. Dacă va deveni din nou prim-ministru, Babiš a spus că plănuiește să suspende o inițiativă condusă de Praga pentru cumpărarea de muniție pentru Kiev și să nu mai trimită în Ucraina niciun alt fel de echipament militar.

Fiala a descris votul din octombrie drept o alegere între menținerea Cehiei ancorată în UE și NATO și permiterea adversarului său să alinieze țara cu guvernele pro-ruse din Ungaria și Slovacia.

Babiš insistă asupra faptului că el nu a vorbit niciodată cu Putin, spre deosebire de Orbán și Fico, care au vizita Moscova după ce Rusia a invadat Ucraina.

Cât despre invazia declanșată de Putin, Babiš a spus că a fost „o mare greșeală”, dar că amenințarea Rusiei este exagerată în comparație cu resursele alianței NATO. „Nu mi-e frică de Putin pentru că suntem deja puternici.”

ANDREJ BABIŠ, premiér, čepice, kšiltovka, červená, nápis Silné Česko, volební kampaň, neoriginální
Andrej Babiš a spus că invadarea Ucrainei a fost „o mare greșeală”, dar că amenințarea Rusiei este exagerată în comparație cu resursele alianței NATO. Foto: Profimedia Images

„Dacă Trump îmi spune că trebuie să sar pe fereastră, eu nu o să sar”

Cu toate că îl admiră pe Trump, Babiš a spus că nu va respecta cerința lui Trump ca toate țările NATO să aloce 5% din PIB pentru apărare pentru că ar fi incompatibilă cu obiectivele sale privind cheltuielile pentru asistență socială.

„Dacă Trump îmi spune că trebuie să sar pe fereastră, eu nu o să sar”, a spus Babiš.

Sondajele arată că niciun partid nu va obține o majoritate parlamentară în urma alegerilor din octombrie, ceea ce înseamnă că ANO va avea nevoie de parteneri de coaliție ca să guverneze – ceva ce partidul lui Babiš nu a reușit să facă în 2021, cu toate că a câștigat cele mai multe locuri în parlament.

Printre posibilii săi aliați se numără comuniști și partide de extremă dreapta care susțin organizarea unui referendum pentru ieșirea din UE.

Cei mai mulți analiști văd evoluția lui Babiš drept o manevră politică și nu una ideologică. Babiš era cândva un susținător al UE, dar a descoperit că nu poate profita de pe urma relației cu Bruxellesul, ajungând să se lupte cu Comisia Europeană din cauza intereselor sale de afaceri, a explicat analistul ceh Lupoměský.

„Înainte de toate, el este un om de afaceri complet diferit de Orbán, cu viziunea lui a unei Ungarii mari”, a mai spus Lupoměský. În ciuda retoricii dure la adresa Bruxellesului și a Kievului, cei care îl cunosc bine pe Babiš spun că el este ca o giruetă politică.

Babiš crede că politicile trebuie modificate după cum indică sondajele, potrivit fostului său consilier, Pavel Telička, care a explicat că dacă în doi sau trei ani, votanții vor ceva diferit, el își va schimba din nou politicile.

Editor : Raul Nețoiu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Premierul Ilie Bolojan
1
Ilie Bolojan: Nu vârsta standard de pensionare trebuie crescută. Trebuie eliminate...
SEP_CCR_ILUSTRATIE_15_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Amânarea deciziei CCR privind pensiile magistraților. Tudorel Toader: Dacă judecătorilor...
Horaţiu Potra
3
Mercenarul Horațiu Potra și fiul său au fost reținuți în Dubai
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov
4
Reacția Rusiei după ce Trump a încurajat țările NATO să doboare avionele rusești care le...
DC: Sec Hegseth and Gn Caine hold a Oversight Department of Defense hearing in Washington, US - 10 Jun 2025
5
Secretarul de Război, Pete Hegseth, a convocat o reuniune urgentă și neobișnuită a sute...
20 de ani! A venit "nota de plată", după scandalul care a făcut înconjurul lumii
Digi Sport
20 de ani! A venit "nota de plată", după scandalul care a făcut înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Nicușor Dan, președintele României.
Nicușor Dan, primul interviu după ședința CSAT, la Digi24: „Rusia...
soldați ucraineni pe front
„Un război secret împotriva Europei.” Fost oficial NATO: „E timpul să...
exercitii militare in polonia
Portughezii își construiesc la Galați prima navă pentru lansarea...
Vortex polar în România. Foto Getty Images
Ce este vortexul polar și cum influențează fenomenul vremea din...
Ultimele știri
Beneficii pentru donatorii de sânge: Analize medicale gratuite și facilități la transportul public. Ce valoare au tichetele în 2025
Boții rușilor au inundat Telegram cu zeci de mii de comentarii înaintea alegerilor din R. Moldova. Propaganda Kremlinului în cifre
Un deputat european a invitat din greșeală în Parlamentul European responsabili de genocid pentru a discuta despre pace
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
donald trump in biroul oval
Trump: „Nu voi lăsa Israelul să anexeze Cisiordania, nu voi permite. Nu se va întâmpla. Este suficient”
President DONALD TRUMP welcomes Turkish President RECEP TAYYIP ERDOĞAN to The White House, November 13, 2019
Trump caută soluții să-l forțeze pe Putin să-și retragă armata din Ucraina. Ce propunere i-a făcut lui Erdogan
donald tusk
Mesajul lui Donald Tusk, după ce Trump și-a schimbat discursul față de Ucraina: „Mai bine adevărul decât iluzii”
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, arata cu degetul
Mark Rutte: Ţările Alianţei pot doborî avioanele ruse care intră în spaţiul NATO, „dacă este necesar”
Viktor Orban și Donald Trump. Foto: Profimedia
Trump l-a sunat pe Orban pentru a-l îndemna să oprească importurile de petrol din Rusia
Partenerii noștri
Pe Roz
De la confidente de nedespărțit și "suflete pereche", la drumuri total separate. Cine e "păstrătoarea...
Cancan
Viitoarea Regină luptă cu o boală nemiloasă! A renunțat deja la îndatoririle publice
Fanatik.ro
Cine sunt băieții din energie care au trecut pe consultanță politică. Contracte cu statul și funcții călduțe...
editiadedimineata.ro
Alcoolul crește riscul de demență chiar și în cantități mici
Fanatik.ro
Gigi Becali și Emil Grădinescu s-au confruntat în direct după Go Ahead Eagles – FCSB: „Băi, am adus sute de...
Adevărul
SUA au ridicat de la sol mai multe avioane de luptă după ce patru aeronave militare rusești au fost detectate...
Playtech
Inundaţie într-un bloc nou. Cui te adresezi, cum acoperi financiar paguba
Digi FM
Jon Bon Jovi, dezvăluiri despre fața mai puțin cunoscută a mamei sale: Am văzut poze cu ea și cu Sinatra
Digi Sport
Dennis Man a primit vestea! Decizia luată de PSV, după ce l-a luat cu 8.500.000 de euro
Pro FM
Primele imagini cu Anna Kournikova, însărcinată cu al patrulea copil. Partenera lui Enrique Iglesias ar fi...
Film Now
Leonardo DiCaprio, despre „One Battle After Another”, atât de lăudat de critici: „Este un film fantastic...
Adevarul
CS Dinamo face scut în jurul managerului Mihai Popovici și le dă peste nas părinților plângăcioși: „A...
Newsweek
Bolojan anunță înghețarea pensiilor în 2026. Care pensionari vor primi totuși bani în plus?
Digi FM
Reacții după clipul viral în care Macron e oprit de polițiștii din New York: "E o insultă serioasă"...
Digi World
Ce se întâmplă în corpul tău când faci exerciții fizice. Alergarea de dimineață și "trasul de fiare" au...
Digi Animal World
Ce a descoperit un cuplu când și-a urmărit pisica pe camera de supraveghere. Au lăsat totul și s-au grăbit să...
Film Now
Iubita lui Keanu Reeves, poză în care-l sărută cu foc pe star, după zvonurile care-i dădeau căsătoriți...
UTV
Secretul prin care Smiley a reușit să slăbească. „E greu pentru mine, e foarte greu”