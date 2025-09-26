O victorie în stil MAGA: Un fost aliat al lui Trump este aproape să revină la putere în Europa și ar putea reface Grupul de la Vișegrad

Andrej Babiš, miliardarul populist care a condus guvernul din Cehia în perioada 2017-2021, încearcă să se întoarcă în fruntea țării după alegerile parlamentare din 3-4 octombrie. Victoria partidului lui Babiš, ANO, care conduce în sondaje, ar schimba echilibrul de putere în UE prin revenirea în prim-plan a unui alt admirator al lui Donald Trump în Europa Centrală și de Est, după succesul lui Karol Nawrocki în alegerile prezidențiale din Polonia, ceea ce ar putea revitaliza grupul de la Vișegrad și lupta liderilor săi eurosceptici contra birocraților de la Bruxelles.

Primul mandat de prim-ministru al lui Babiš a fost marcat de controverse legate de vastele sale interese de afaceri. Criticii l-au acuzat că a abuzat de subvențiile UE pentru a-și susține propriul conglomerat agroalimentar, Agrofert, ceea ce a declanșat proteste în stradă și bătălii în justiție.

Întoarcerea la putere a partidului ANO ar fi și o revenire a Cehiei la politicile eurosceptice, anti-imigranți și anti-sistem, după patru ani în care țara a fost condusă de o coaliție de partide de centru-dreapta mai moderate.

Babiš a fost comparat de multă vreme cu un alt afacerist miliardar care a ajuns la putere în țara sa și a adoptat politici din ce în ce mai autoritare: Donald Trump. Fostul premier ceh s-a inspirat din strategia taberei MAGA, inclusiv prin comercializarea unor șepci roșii cu inscripția „Cehia puternică”, pe modelul șepcilor cu mesajul „Make America Great Again” din SUA.

Un guvern condus de ANO ar putea ajuta la refacerea Grupului Vișegrad, potrivit prim-vicepreședintelui partidului, Karel Havlíček. „Este mai bine să discuți cu Uniunea Europeană ca o platformă de 60 sau 70 de milioane de oameni decât din postura unui singur jucător precum Cehia”, a spus Havlíček pentru Financial Times.

Din alianța Vișegrad fac parte Cehia, Slovacia, Ungaria și Polonia, țări ce s-au opus de multe ori încercărilor Bruxellesului de a rezolva criza migranților din 2015. Grupul s-a fracturat după ce Rusia a invadat Ucraina.

Andrej Babiš este un admirator al lui Donald Trump, dar spune că, dacă va ajunge din nou la conducerea Cehiei, el nu se va „arunca de la fereastră” doar pentru că asta îi cere președintele Statelor Unite. Foto: Profimedia Images

Andrej Babiš, un Silvio Berlusconi al Cehiei. „Babisconi” a deținut un imperiu media

Criticii susțin că victoria ANO l-ar ajuta și pe președintele rus Vladimir Putin, care ar câștiga o influența mai mare asupra Europei. La fel ca Viktor Orbán în Ungaria și Robert Fico în Slovacia, Babiš se opune intensificării sprijinului militar pentru Ucraina.

Împreună cu partidul Fidesz al lui Orbán și Partidul Libertății (FPÖ) din Austria, ANO a pus bazele unui nou grup în Parlamentul European anul trecut, „Patrioți pentru Europa”. Mai târziu, în acest grup au intrat și Adunarea Națională a lui Marine Le Pen și Liga lui Matteo Salvini.

„Revenirea lui Babiš ar confirma faptul că alegătorii din ceea ce a fost cândva Imperiul Habsburgic continuă să își dorească lideri puternici care, din păcate, cred că puterea lor vine și din opoziția comună față de Bruxelles, pentru că ei simt că au fost tratați nedrept și alungați la marginea UE”, a spus Jan Rafael Lupomensky, analist politic și fost consilier prezidențial în Cehia.

După ce Agrofert a cumpărat un grup media în 2013 care deținea două dintre cele mai importante ziare din Cehia, jurnaliștii au început să îl numească „Babisconi” pe Babiš, după fostul lider din Italia, Silvio Berlusconi, care s-a folosit de imperiul său mediatic ca să își promoveze politicile.

În 2019, în jur de 120.000 de oameni au ieșit în stradă la Praga ca să protesteze împotriva influenței lui Babiš asupra presei și a sistemului judiciar.

Comisia Europeană a investigat în 2021 afacerile Agrofert și subvențiile europene de care a beneficiat și a hotărât că au fost încălcate legile UE privind conflictul de interese. Babiš a fost înlăturat de la putere în același an, iar, în 2023, a pierdut alegerile prezidențiale împotriva fostului comandant NATO, Petr Pavel.

Acum, însă, Babiš este din nou în ascensiune. Ultimele sondaje de opinie arată că ANO are aproximativ 10 procente în fața principalei rivale, alianța de centru-dreapta Spolu condusă de actualul premier Petr Fiala.

Membrii fondatori ai grupului Patrioți pentru Europa: Andrej Babis, fost premier al Cehiei, Herbert Kickl, liderul Partidului Libertății din Austria, și prim-ministrul maghiar Viktor Orban. Foto: Profimedia Images

„Nu mi-e frică de Putin pentru că suntem deja puternici”

După ce a vândut compania sa media unui alt miliardar ceh în 2023, Babiš a încercat să prezinte averea pe care a acumulat-o și cariera sa în afaceri drept o dovadă că el este capabil să curețe mlaștina politică din Cehia.

„Pentru o țară, este un lucru bun când oamenii bogați intră în politică, pentru că alți oameni care intră în guvern sunt interesați doar să câștige bani pentru ei, ceea ce duce la corupție la scară largă”, a spus Babiš într-un interviu pentru FT.

„Unii oameni cred că eu am câștigat din politică, dar de fapt eu am pierdut sume uriașe de bani din politică: miliarde”, a mai spus fostul prim-ministru ceh. „Este mult mai ușor să rămâi în afara politicii, să fii doar un antreprenor care își vede de interesele lui în timp ce influențează partidele, dându-le bani sau oferindu-le un loc bun în ziare.”

Babiš a atacat actualul guvern pentru că încearcă să crească vârsta de pensionare și să reducă cheltuielile pe ajutoare sociale, în timp ce extinde sprijinul militar pentru Ucraina. Dacă va deveni din nou prim-ministru, Babiš a spus că plănuiește să suspende o inițiativă condusă de Praga pentru cumpărarea de muniție pentru Kiev și să nu mai trimită în Ucraina niciun alt fel de echipament militar.

Fiala a descris votul din octombrie drept o alegere între menținerea Cehiei ancorată în UE și NATO și permiterea adversarului său să alinieze țara cu guvernele pro-ruse din Ungaria și Slovacia.

Babiš insistă asupra faptului că el nu a vorbit niciodată cu Putin, spre deosebire de Orbán și Fico, care au vizita Moscova după ce Rusia a invadat Ucraina.

Cât despre invazia declanșată de Putin, Babiš a spus că a fost „o mare greșeală”, dar că amenințarea Rusiei este exagerată în comparație cu resursele alianței NATO. „Nu mi-e frică de Putin pentru că suntem deja puternici.”

Andrej Babiš a spus că invadarea Ucrainei a fost „o mare greșeală”, dar că amenințarea Rusiei este exagerată în comparație cu resursele alianței NATO. Foto: Profimedia Images

„Dacă Trump îmi spune că trebuie să sar pe fereastră, eu nu o să sar”

Cu toate că îl admiră pe Trump, Babiš a spus că nu va respecta cerința lui Trump ca toate țările NATO să aloce 5% din PIB pentru apărare pentru că ar fi incompatibilă cu obiectivele sale privind cheltuielile pentru asistență socială.

„Dacă Trump îmi spune că trebuie să sar pe fereastră, eu nu o să sar”, a spus Babiš.

Sondajele arată că niciun partid nu va obține o majoritate parlamentară în urma alegerilor din octombrie, ceea ce înseamnă că ANO va avea nevoie de parteneri de coaliție ca să guverneze – ceva ce partidul lui Babiš nu a reușit să facă în 2021, cu toate că a câștigat cele mai multe locuri în parlament.

Printre posibilii săi aliați se numără comuniști și partide de extremă dreapta care susțin organizarea unui referendum pentru ieșirea din UE.

Cei mai mulți analiști văd evoluția lui Babiš drept o manevră politică și nu una ideologică. Babiš era cândva un susținător al UE, dar a descoperit că nu poate profita de pe urma relației cu Bruxellesul, ajungând să se lupte cu Comisia Europeană din cauza intereselor sale de afaceri, a explicat analistul ceh Lupoměský.

„Înainte de toate, el este un om de afaceri complet diferit de Orbán, cu viziunea lui a unei Ungarii mari”, a mai spus Lupoměský. În ciuda retoricii dure la adresa Bruxellesului și a Kievului, cei care îl cunosc bine pe Babiš spun că el este ca o giruetă politică.

Babiš crede că politicile trebuie modificate după cum indică sondajele, potrivit fostului său consilier, Pavel Telička, care a explicat că dacă în doi sau trei ani, votanții vor ceva diferit, el își va schimba din nou politicile.

