„O zi istorică pentru Europa”: Parlamentul European susține Euro digital. Care e calendarul lansării

Parlamentul European și-a adoptat poziția privind moneda euro digitală, deschizând calea pentru o posibilă introducere a unei versiuni pilot a schemei de plată similare numerarului anul viitor, informează Euractiv.

Comisia pentru afaceri economice și monetare a Parlamentului a votat marți înființarea monedei digitale, pe care susținătorii săi o consideră esențială pentru reducerea dependenței Europei de sistemele de plată din SUA, în special Visa și Mastercard. La fel ca numerarul fizic, euro digital ar urma să fie emis și susținut de Banca Centrală Europeană.

Propunerea legislativă, introdusă inițial de Comisia Europeană în 2023, a primit 43 de voturi pentru, 14 împotrivă și o abținere. Legislatorii speră să finalizeze un acord cu statele membre ale UE până la sfârșitul acestui an, înainte de lansarea unui proiect pilot în a doua jumătate a anului 2027 și de o emisiune completă de către BCE în 2029.

„Aceasta este o zi istorică pentru Europa”, a declarat Aurore Lalucq, parlamentară socialistă franceză și președintă a comisiei, după vot.

Moneda euro digitală a fost mult timp pusă în dificultate din cauza suspiciunilor, răspândite în rândul grupărilor de extremă dreapta, că ar amenința intimitatea cetățenilor și, în cele din urmă, ar înlocui numerarul. Probleme mai tehnice, inclusiv dacă ar trebui să existe versiuni „online”, precum și „offline”, au întârziat și ele dosarul.

Fernando Navarrete Rojas, negociatorul Parlamentului, a susținut inițial o schemă simplificată, prin care moneda euro digitală putea fi utilizată doar dacă nu exista o conexiune mobilă sau la internet disponibilă. Europarlamentarul conservator spaniol și-a schimbat poziția la începutul acestui an, în urma opoziției parlamentarilor de centru și de stânga.

„Consolidăm accesul la numerar și acceptarea acestuia, punând la dispoziție banii băncii centrale în formă digitală”, a declarat Navarrete Rojas într-un comunicat emis după vot. „Euro digital va completa numerarul, nu îl va înlocui.”

Acordul de marți a fost salutat și de grupurile societății civile.

„Textul menține vie ambiția inițială a proiectului: asigurarea unui acces incluziv la banii publici într-un peisaj al plăților din ce în ce mai digital, protejând în același timp suveranitatea europeană”, a declarat Peter Norwood, responsabil senior de cercetare și advocacy la Finance Watch, un ONG cu sediul la Bruxelles.

Norwood a menționat, de asemenea, că acordul privind moneda euro digitală a coincis cu un vot al comitetului care susținea acceptarea în continuare a numerarului.

„Cele două propuneri sunt strâns legate între ele”, a spus Norwood, adăugând că acestea „vor oferi oamenilor și întreprinderilor o alegere reală, în loc de modelul existent bazat doar pe numerar și bani digitali privați”.

Votul are loc după ce Christine Lagarde, președinta BCE, a declarat luni deputaților europeni că un rezultat pozitiv ar reprezenta o „etapă importantă” în istoria monedei euro digitale.

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Editor : Ș.R.