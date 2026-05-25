Oana Lungescu, fostă purtătoare de cuvânt NATO: mesajele confuze venite de la Casa Albă nu ajută. „Încrederea a fost erodată de Trump”

Confuzia din ultimele zile cu privire la numărul de soldați americani care vor fi staționați în Polonia relevă haosul din administrația lui Donald Trump și a provocat o erodare a încrederii în președintele SUA în rândul aliaților NATO, potrivit analiștilor.

Oana Lungescu, fostă purtătoare de cuvânt a NATO și expertă la Royal United Services Institute, și Garvan Walshe, strateg politic și cofondator al Article 7, o companie europeană de tehnologie civică și strategie politică, au discutat această problemă în cadrul emisiunii „Wider View from Brussels” de la TVP World.

Dezbaterea a urmat unor anunțuri contradictorii: Pentagonul a declarat că va retrage 5.000 de soldați din Germania, apoi a suspendat o desfășurare planificată a aproximativ 4.000 de soldați în Polonia, înainte ca Trump să declare că SUA vor trimite încă 5.000 de soldați în Polonia.

„Este un fel de haos tipic administrației Trump”, a spus Walshe, susținând că aliații sunt obligați să se „zbată” după anunțurile imprevizibile de la Washington.

Lungescu a afirmat că tendința generală este clară: SUA își reduc prezența militară în Europa, așteptându-se în același timp ca aliații europeni să facă mai mult. Ea a avertizat însă că mesajele confuze venite de la Casa Albă și Pentagon „nu ajută”.

„Este o chestiune de încredere”, a spus ea. „Încrederea a fost erodată de președintele Trump.”

Walshe a spus că Europa trebuie să fie capabilă să acționeze chiar dacă Washingtonul ezită, inclusiv prin dezvoltarea de capacități independente și prin exerciții separate.

Lungescu a avertizat împotriva creării de alternative la NATO, dar a fost de acord că Europa trebuie să-și consolideze propria apărare. „Trebuie să facem lucrurile pe care ne-am angajat să le facem pentru propria noastră apărare, nu pentru a-l mulțumi pe Trump”, a spus ea.

