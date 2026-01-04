Oana Țoiu, anunț despre tragedia din Elveția. Ministrul a discutat cu voluntarul român care a oferit ajutor în noaptea incendiului

Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a transmis condoleanţe familiei tânărului român care a murit în incendiul de la Crans-Montana. „Am sperat că tânărul român va fi găsit printre cei cu şanse de supravieţuire. ​Din păcate, am fost informaţi de familie şi de autorităţile elveţiene că a fost confirmat decesul său. (...) mult prea repede a fost luat de lângă ei”, a afirmat Ţoiu. Ea a menţionat că l-a sunat pe George, românul care a intervenit voluntar alături de echipele de urgenţă în noaptea incendiului, pentru a-i mulţumi pentru gestul său.

„În urma tragediei din Crans-Montana, a urmat un proces dificil de identificare a victimelor şi, alături de familia şi apropiaţii săi, am sperat că tânărul român va fi găsit printre cei cu şanse de supravieţuire. ​Din păcate, am fost informaţi de familie şi de autorităţile elveţiene că a fost confirmat decesul său. ​Transmit condoleanţe familiei îndoliate; mult prea repede a fost luat de lângă ei. Dumnezeu să îl odihnească în pace”, a transmis Oana Ţoiu, duminică, într-o postare pe Facebook.

Ea a menţionat că această tragedie „aduce brutal în amintire şi incendiul de la Colectiv”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„​În faţa unei tragedii de asemenea amploare, doar solidaritatea umană poate să fie răspunsul. ​Colegii noştri din Ambasada de la Berna şi consulul României au fost alături de mama tânărului, acordând asistenţa necesară”, a detaliat ministrul.

Ţoiu a adăugat că, ​România, prin mecanismul european de urgenţe civile, pe care ţara noastră îl foloseşte la rândul său, a acordat asistenţă pentru transportul unor răniţi din Elveţia spre spitale din Franţa, sub coordonarea DSU, cu o aeronavă a MApN.

„​În momentele critice, alături de intervenţia instituţiilor, contează enorm curajul şi decizia de a ajuta a celor din jur, aşa cum a făcut şi George, românul care a intervenit voluntar alături de echipele de urgenţă în noaptea incendiului. L-am sunat să îi mulţumesc pentru gestul său, unul profund uman, dar care face şi cinste României. Îmi vor rămâne alături cuvintele lui clare: «Dacă pot să ajut, nu stau la discuţii»”, a afirmat Oana Ţoiu.

Cetăţeanul român care fusese dat dispărut în urma incendiului din staţiunea elveţiană Crans-Montana este decedat, a anunţat, duminică, Ministerul Afacerilor Externe (MAE), care precizează că Ambasada României la Berna se află în contact cu familia acestuia. „Am sperat până în ultima clipă într-un deznodământ diferit, însă astăzi am aflat cu profundă tristeţe despre pierderea unui tânăr român în incendiul din Crans-Montana. Transmit sincere condoleanţe familiei îndoliate”, a afirmat preşedintele Nicuşor Dan.

Editor : C.A.