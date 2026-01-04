Oana Țoiu, anunț despre tragedia din Elveția. Ministrul a discutat cu voluntarul român care a oferit ajutor în noaptea incendiului

Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a transmis condoleanţe familiei tânărului român care a murit în incendiul de la Crans-Montana. „Am sperat că tânărul român va fi găsit printre cei cu şanse de supravieţuire. Din păcate, am fost informaţi de familie şi de autorităţile elveţiene că a fost confirmat decesul său. (...) mult prea repede a fost luat de lângă ei”, a afirmat Ţoiu. Ea a menţionat că l-a sunat pe George, românul care a intervenit voluntar alături de echipele de urgenţă în noaptea incendiului, pentru a-i mulţumi pentru gestul său.
„În urma tragediei din Crans-Montana, a urmat un proces dificil de identificare a victimelor şi, alături de familia şi apropiaţii săi, am sperat că tânărul român va fi găsit printre cei cu şanse de supravieţuire. Din păcate, am fost informaţi de familie şi de autorităţile elveţiene că a fost confirmat decesul său. Transmit condoleanţe familiei îndoliate; mult prea repede a fost luat de lângă ei. Dumnezeu să îl odihnească în pace”, a transmis Oana Ţoiu, duminică, într-o postare pe Facebook.
Ea a menţionat că această tragedie „aduce brutal în amintire şi incendiul de la Colectiv”.
„În faţa unei tragedii de asemenea amploare, doar solidaritatea umană poate să fie răspunsul. Colegii noştri din Ambasada de la Berna şi consulul României au fost alături de mama tânărului, acordând asistenţa necesară”, a detaliat ministrul.
Ţoiu a adăugat că, România, prin mecanismul european de urgenţe civile, pe care ţara noastră îl foloseşte la rândul său, a acordat asistenţă pentru transportul unor răniţi din Elveţia spre spitale din Franţa, sub coordonarea DSU, cu o aeronavă a MApN.
„În momentele critice, alături de intervenţia instituţiilor, contează enorm curajul şi decizia de a ajuta a celor din jur, aşa cum a făcut şi George, românul care a intervenit voluntar alături de echipele de urgenţă în noaptea incendiului. L-am sunat să îi mulţumesc pentru gestul său, unul profund uman, dar care face şi cinste României. Îmi vor rămâne alături cuvintele lui clare: «Dacă pot să ajut, nu stau la discuţii»”, a afirmat Oana Ţoiu.
Cetăţeanul român care fusese dat dispărut în urma incendiului din staţiunea elveţiană Crans-Montana este decedat, a anunţat, duminică, Ministerul Afacerilor Externe (MAE), care precizează că Ambasada României la Berna se află în contact cu familia acestuia. „Am sperat până în ultima clipă într-un deznodământ diferit, însă astăzi am aflat cu profundă tristeţe despre pierderea unui tânăr român în incendiul din Crans-Montana. Transmit sincere condoleanţe familiei îndoliate”, a afirmat preşedintele Nicuşor Dan.
