Oana Țoiu avertizează UE asupra intrărilor repetate ale dronelor rusești în România și cere întărirea Flancului Estic

Ministrul interimar al Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, i-a informat pe omologii săi din UE cu privire la incursiunile ilegale repetate ale dronelor ruseşti în spaţiul aerian naţional şi în zona economică exclusivă a României şi a accentuat necesitatea de măsuri sporite de protejare a Flancului Estic, cu luarea în considerare a complementarităţii şi a instrumentelor UE - NATO.

Oana Ţoiu a participat, marţi şi miercuri, la reuniunea informală a miniştrilor afacerilor externe ai UE, la Wicklow, în Irlanda, ţara care deţine Preşedinţia Consiliului UE. Potrivit unui comunicat al MAE transmis joi, în cadrul primei sesiuni, la care au fost invitaţi să se alăture discuţiei şi miniştrii din Canada, Elveţia, Islanda, Norvegia, Marea Britanie şi Ucraina, a fost abordat răspunsul la agresiunea Rusiei asupra Ucrainei şi escaladarea conflictului, inclusiv în contextul extinderii incidentelor de securitate din Marea Neagră şi al concluziilor autorităţilor germane în legătură cu incidentul cu dronă de la aeroportul Leipzig/Halle.

Oana Ţoiu a evidenţiat că situaţia de securitate la Marea Neagră, ca urmare a agresiunii Ruse, are un impact puternic asupra exporturilor de grâne, securităţii globale alimentare şi asupra preţului acestora.

„România se coordonează strâns cu R. Moldova, Ucraina şi Comisia Europeană pentru a facilita exportul de cereale şi a atenua provocările asupra preţului acestora. A accentuat rolul portului Constanţa şi al Coridoarelor Solidarităţii în creşterea tranzitului grânelor către Orientul Mijlociu şi Africa şi a evidenţiat nevoia unor acţiuni care să protejeze şi piaţa locală şi producătorii agricoli locali din UE”, se arată în comunicatul MAE.

De asemenea, Oana Ţoiu i-a informat pe omologii săi cu privire la incursiunile ilegale repetate ale dronelor ruseşti în spaţiul aerian naţional şi în zona economică exclusivă a României şi a accentuat necesitatea de măsuri sporite de protejare a Flancului Estic, cu luarea în considerare a complementarităţii şi a instrumentelor UE - NATO.

„A menţionat intensificarea acţiunilor hibride ale Rusiei împotriva statelor membre UE şi a partenerilor, exprimând solidaritatea cu cei afectaţi şi nevoia unei abordări coerente şi coordonate la adresa acestor acţiuni. În cadrul sesiunii privind îmbunătăţirea acţiunii UE pe dimensiunea de Politică externă şi de securitate comună/PESC, ministrul Oana Ţoiu a subliniat demersul comun al României alături de alte state membre UE şi al Serviciului European de Acţiune Externă în sprijinul consolidării profilului global al UE, cu accent pe valorificarea punctelor forte ale UE, unităţii şi solidarităţii, concomitent cu îmbunătăţirea procesului decizional la nivel european”, a precizat MAE.

Astfel de măsuri pot conduce la rezultate care să vizeze intensificarea schimburilor comerciale şi consolidarea parteneriatelor necesare securităţii şi respectării dreptului internaţional, a menţionat sursa citată.

Oana Ţoiu a apreciat oportunităţile pe care viitoarea Adunare Generală a ONU le poate oferi pentru un efort comun al UE pentru reforma ONU şi multilateralism, precum şi pentru o coordonare mai eficientă în susţinerea priorităţilor europene.

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Editor : M.I.