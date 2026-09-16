Oana Ţoiu: Invitaţia istorică lansată Canadei pentru „membru asociat” al UE, o direcţie de aliniere strategică accelerată în 2026

Ministrul interimar de Externe, Oana Ţoiu, afirmă că invitaţia istorică lansată miercuri la Bruxelles de către preşedinta Comisiei Europene, care propune Canadei statutul de prim „membru asociat” al Uniunii Europene, face parte dintr-o direcţie de aliniere strategică accelerată în acest an şi este un adevărat catalizator pentru relaţia noastră bilaterală.

„Invitaţia istorică lansată astăzi la Bruxelles de către Preşedinta Comisiei Europene - în cadrul discursului despre Starea Uniunii -, care propune Canadei statutul de prim «membru asociat» al Uniunii Europene, face parte dintr-o direcţie de aliniere strategică accelerată în acest an şi este un adevărat catalizator pentru relaţia noastră bilaterală”, afirmă Oana Ţoiu într-o postare pe Facebook.

Ea arată că agenda relaţiei România-Canada se bazează pe patru piloni esenţiali: energia nucleară, schimburile comerciale, securitatea şi comunitatea de români din Canada.

„Săptămâna aceasta, în marja Adunării Generale a Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică, am avut o întrevedere bilaterală cu vice-ministrul canadian pentru resurse naturale, Greg Orencsak. Alături de experţii şi instituţiile româneşti şi canadiene din domeniu, am evaluat rezultatele foarte bune ale colaborării noastre la nivel tehnic şi politic şi am conturat planurile de viitor. Aceste planuri vizează creşterea capacităţii noastre de producţie de energie nucleară, explorarea oportunităţilor de finanţare oferite de agenţia Export Development Canada, dar şi promovarea comună a extinderii tehnologiei CANDU în alte ţări din regiune. Totodată, punem accent pe susţinerea inovaţiei, pe utilizarea izotopilor medicali pentru tratamentele oncologice şi pe dezvoltarea, la Cernavodă, a unui centru regional de instruire în domeniul energiei nucleare”, subliniază ministrul.

Oana Ţoiu mai transmite că invitaţia pe care i-a adresat-o omoloagei sale, ministra de externe Anita Anand, de a vizita Bucureştiul înainte de Summitul NATO, a subliniat importanţa pe care o acordă colaborării în materie de securitate.

„Militarii canadieni sunt pe teren, alături de noi, contribuind direct la operaţiunile vitale de deminare din Marea Neagră (MCM Black Sea). Mai mult, conectarea Canadei la piaţa europeană de producţie militară deschide noi oportunităţi pentru investiţii comune în România. De la aplicarea acordului de liber schimb CETA în 2017, schimburile noastre bilaterale au înregistrat o creştere de peste 70%. O formă de asociere şi mai strânsă a Canadei la piaţa europeană va deschide, fără îndoială, noi uşi pentru antreprenorii români”, spune Ţoiu.

Ministrul de Externe consideră că un parteneriat extins UE-Canada înseamnă mult mai mult decât economie, înseamnă a strânge rândurile marilor democraţii ale lumii, exact în momentele în care este cea mai mare nevoie de unitate şi rezilienţă.

„România este una dintre ancorele puternice ale acestei alianţe pentru viitor, deoarece, în relaţia noastră bilaterală, oceanul care ne desparte a rămas de mult timp doar o simplă distanţă geografică. Avem deja împreună proiecte strategice şi planuri clare, pe care le-am consolidat diplomatic pe parcursul acestui an. La recepţia de Ziua Canadei le-am transmis partenerilor noştri că momentul în care UE şi Canada vor oficializa cea mai puternică apropiere din istoria noastră se apropie. Iată că acel moment a sosit”, declară Oana Ţoiu.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Citește și: Țara care nu ar putea primi niciodată statutul de „membru asociat al UE”, câștigat de Canada. „O întrebare firească”

Editor : A.C.