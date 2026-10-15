Oana Țoiu: „Uciderea marinarilor de pe navele comerciale reprezintă o crimă. Rusia poartă întreaga responsabilitate”

Ministrul interimar al Afacerilor Externe, Oana Țoiu, acuză Rusia că pune în pericol navigația civilă în Marea Neagră, după ce patru nave comerciale au fost vizate de atacuri în ultimele 24 de ore, soldate cu opt morți, potrivit bilanțului prezentat de șefa diplomației române. Incidentele au avut loc inclusiv în apele teritoriale și în zona economică exclusivă a României, unde autoritățile desfășoară operațiuni de căutare și salvare a marinarilor dispăruți. O reuniune a Consiliului Nord-Atlantic urmează să fie convocată în zilele următoare pentru discutarea situației.

„Prin războiul său de agresiune împotriva Ucrainei, desfășurat cu încălcarea tuturor prevederilor dreptului internațional, Rusia transformă Marea Neagră într-o zonă periculoasă pentru navele civile. Uciderea marinarilor de pe navele comerciale, atât în această regiune, cât și oriunde în lume, reprezintă o crimă. Rusia poartă întreaga responsabilitate pentru aceste evoluții”, a scris Oana Țoiu, joi seara, pe platforma X.

Șefa diplomației române a menționat că aliații și partenerii europeni au fost informați cu privire la cele mai recente incidente.

„Investigațiile sunt în desfășurare, iar noi ne coordonăm îndeaproape cu aliații și partenerii noștri. Ne vom intensifica eforturile pentru consolidarea capacității colective a NATO de a răspunde eficient unor astfel de incidente și pentru întărirea posturii sale de descurajare și apărare”, a adăugat Oana Țoiu, precizând că s-a convenit ca, în următoarele zile, să fie convocată o sesiune a Consiliului Nord-Atlantic cu privire la evenimentele din Marea Neagră.

„Continuăm să solicităm încetarea focului în Marea Neagră, pentru a elimina riscurile la adresa navelor civile și pentru a restabili siguranța navigației pe această rută maritimă esențială pentru comerțul alimentar mondial”, a punctat ea.

Ministrul interimar de Externe a precizat, de asemenea, că unitățile aeriene și navale române ale Gărzii de Coastă (GdC/MAI) și ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență sunt implicate activ în operațiuni de căutare și salvare a membrilor dispăruți ai echipajului navei care a fost atacată joi dimineață în zona economică exclusivă a României din Marea Neagră.

„Cei cinci membri ai echipajului care au fost deja transportați cu elicopterul la Spitalul din Constanța sunt în stare stabilă. Unii dintre aceștia primesc îngrijiri medicale pentru arsuri și intoxicație cu fum”, a arătat ea.

Oana Țoiu a subliniat că, în ultimele 24 de ore, patru nave comerciale au fost vizate de atacuri, inclusiv în apele teritoriale ale României și în zona sa economică exclusivă, iar opt persoane și-au pierdut viața.

„Transmitem sincere condoleanțe familiilor care și-au pierdut persoanele dragi. Acestea sunt atacuri brutale și criminale îndreptate împotriva civililor. Ele au loc în contextul în care asistăm la o creștere a numărului de drone rusești de tip Shahed, precum și al altor tipuri de drone aeriene și maritime care pătrund în spațiul nostru, trei dintre acestea fiind înregistrate chiar astăzi. Forțele noastre armate au ridicat de la sol avioane de luptă pentru executarea unor misiuni preventive de poliție aeriană”, a mai scris Oana Țoiu pe X.

Editor : Ș.A.