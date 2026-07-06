Live TV

Obiectiv îndrăzneț al Germaniei: creștere cu o treime a bugetului pentru apărare în 2027 și atingerea țintei NATO cu 6 ani mai devreme

Data publicării:
Fritzlar, Georg-Friedrich-Kaserne, 24.09.2024, Einziges Kampfhubschrauberregiment des Deutschem Heeres praesentiert sich
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Germania va crește cheltuielile pentru apărare cu o treime anul viitor, un proiect de buget alocând 109,7 miliarde de euro Armatei în 2027, potrivit Euractiv. Propunerea vine înaintea summitului NATO de marți și miercuri de la Ankara, unde liderii aliați vor analiza progresele înregistrate în ceea ce privește angajamentul de anul trecut de a cheltui 3,5% din PIB pentru apărare, plus încă 1,5% pentru infrastructura de securitate până în 2035.

Bugetul de apărare propus ar plasa Berlinul pe drumul cel bun pentru a îndeplini obiectivul alianței până în 2029, cu șase ani înainte de termenul limită convenit de NATO.

Per total, e de așteptat ca bugetul federal să ajungă la 555,4 miliarde de euro, finanțat cu aproximativ 200 de miliarde de euro reprezentând datorii, conform proiectului de buget consultat de Euractiv.

„Nu te poți apăra împotriva lui Putin pur și simplu respectând un buget echilibrat”, a declarat duminică ministrul german de Finanțe, Lars Klingbeil, într-un interviu acordat postului public de televiziune ARD.

Agenția Europeană de Apărare (AEA) a dezvăluit săptămâna trecută că cheltuielile pentru apărare în UE au crescut cu 20% în 2025 față de anul precedent, ajungând la 418 miliarde de euro.

Germania a depus eforturi pentru a-și revizui sectorul de apărare prin eliberarea a peste 500 de miliarde de euro pentru investiții în apărare în următorii ani. În 2025, Germania a exceptat majoritatea cheltuielilor sale pentru apărare de la frâna constituțională a datoriei, care limitează deficitul structural la 0,35% din PIB.

Pe lângă cele 109,7 miliarde de euro din bugetul de bază, vor fi puse la dispoziție și celelalte 30 de miliarde de euro din fondul special pentru forțele armate. Proiectul prevede o creștere suplimentară la 153,9 miliarde de euro în 2028, 162,9 miliarde de euro în 2029 și 183,7 miliarde de euro în 2030.

Anul acesta, Berlinul urmează să cheltuiască 83 de miliarde de euro, iar alte 25,5 miliarde de euro vor proveni din fondul special.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a lăudat recent obiectivul Germaniei  de a cheltui 3,5% din PIB pentru apărare până în 2029, numindu-l „o realizare extraordinară”.

Aproximativ 11,6 miliarde de euro din bugetul total al Germaniei pentru 2027 sunt alocate pentru a continua sprijinirea Ucrainei împotriva războiului Rusiei.

Proiectul de buget necesită încă aprobarea parlamentară și ar putea fi modificat de parlamentari înainte de votul final de la sfârșitul acestui an.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
parlamentul ungariei
2
Premierul Peter Magyar propune ca parlamentarii maghiari să nu poată rămâne mai mult de...
traian basescu inquam octav ganea
3
Traian Băsescu: „Este o cavalcadă a încălcărilor de Constituție și responsabilitatea...
avion in zbor
4
„Tocmai am auzit bubuitura în avion”. Un avion care ateriza la Chicago a intrat în...
Ilie Bolojan.
5
Ionuț Pucheanu despre criza politică între PSD și PNL: „Pe noi nu ne deranjează ideea de...
Cel mai bogat om din Ucraina a ”săltat” un român din centrul Bucureștiului: ”M-a băgat într-o dubă și mi-a zis să semnez”
Digi Sport
Cel mai bogat om din Ucraina a ”săltat” un român din centrul Bucureștiului: ”M-a băgat într-o dubă și mi-a zis să semnez”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Oana Țoiu.
Cât a investit România în apărare în 2025. Oana Țoiu, cu o zi înainte de summitul NATO: Bucureștiul vine cu un bilanț bun
Radoslaw Sikorski's Press Conference With Oana-Silvia Toiu In Warsaw, Poland - 03 Mar 2026
Ţoiu: România are nevoie de investiţii suplimentare pentru protejarea Flancului estic. Subiectul, pe agenda summitului NATO
Radu Miruță
Ce așteptări are România de la summitul NATO de la Ankara? Explicațiile lui Radu Miruță
Tupolev Tu-142 avion rusesc avion britanic
Un avion rusesc, interceptat după o manevră considerată „periculoasă” în apropierea unui portavion britanic
Volodimir Zelenski.
După atacul asupra Kievului, Zelenski pune presiune pe SUA și Europa: Ucraina are nevoie urgentă de sisteme Patriot
Recomandările redacţiei
ilie bolojan face declaratii
Grindeanu: Bolojan „se ține de scaun” cu voturile AUR. Liderul PSD...
nicusor dan
Senator USR, atac dur la adresa lui Nicușor Dan: „Nu cred că e un...
World Cup 2026: Balogun's USA Playing as FIFA Suspends Red Card, Santa Clara, California - 05 Jul 2026
CM 2026. Belgia contestă eligibilitatea lui Folarin Balogun pentru...
N17 GRINDEANU P1-BETA06072026_13205
De ce stă România fără un guvern cu drepturi depline de două luni...
Ultimele știri
(P) Federația Română de Șah semnează contractul pentru implementarea soluțiilor digitale din cadrul proiectului C.E.S.S.
Polițiștii români care l-au capturat pe ucigașul unor agenți francezi, decorați de ambasada Parisului. Cum i-a lăudat Macron
„Joint Action Day”. Percheziții și rețineri în România, R. Moldova și Ucraina la persoane care înșelau români să investească
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Zendaya, ca o zeiță greacă într-o rochie albă și decupată, la ședința foto pentru „Odiseea”. Detaliile care...
Cancan
O nouă boală se răspândește în Europa, de la animale la om. Zeci de cazuri au fost confirmate
Fanatik.ro
Istvan Kovacs, favorit să conducă finala Cupei Mondiale?! Fostul mare arbitru român, reacţie dură: „Este...
editiadedimineata.ro
O alternativă europeană de social media? Platforma eYou depășește 100.000 de utilizatori
Fanatik.ro
Unicul cuvânt cu care a descris iubita lui Erling Haaland prestația senzațională a atacantului, care a marcat...
Adevărul
Țara din Europa la fel de frumoasă ca Grecia, dar pe care turiștii încă o ocolesc. Natura, cel mai mare atu...
Playtech
Statul măsoară proprietățile cu drona. Ce riști dacă ai gardul pus greșit în intravilan
Digi FM
Efect neaşteptat al gumei de mestecat. Ce au observat într-un studiu recent cercetătorii de la King's College...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Federaţia Franceză de Fotbal, cea mai tare reacție după ce FIFA i-a anulat cartonașul roșu americanului...
Pro FM
„Oamenii erau furioși din cauza diferenței de vârstă”. Olivia Wilde rupe tăcerea despre relația cu Harry...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Kate Hudson, siluetă de top model la 47 de ani, într-un costum de baie minuscul. Actrița profită la maximum...
Adevarul
Scandalul concedierilor de la Oracle România ajunge la Comisia Europeană. BNS acuză gigantul că tratează...
Newsweek
Când intră pensiile pe card: vineri, 10 iulie, sau se amână pentru luni, 13 iulie? Ce a decis Casa de Pensii?
Digi FM
Fotbaliștii din Capul Verde, primiți ca eroi acasă, după parcursul de la CM 2026. Carnaval cu mii de oameni...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Greșeala pe care milioane de oameni o fac în fiecare dimineață. Specialiștii avertizează: "Se simt deja...
Digi Animal World
De ce își pune câinele laba pe tine când îl mângâi. Mulți stăpâni interpretează greșit gestul
Film Now
Penelope Cruz, nevoită să zâmbească după cea mai mare tragedie din viața ei. Ce s-a întâmplat în timpul...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...