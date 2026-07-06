Obiectiv îndrăzneț al Germaniei: creștere cu o treime a bugetului pentru apărare în 2027 și atingerea țintei NATO cu 6 ani mai devreme

Germania va crește cheltuielile pentru apărare cu o treime anul viitor, un proiect de buget alocând 109,7 miliarde de euro Armatei în 2027, potrivit Euractiv. Propunerea vine înaintea summitului NATO de marți și miercuri de la Ankara, unde liderii aliați vor analiza progresele înregistrate în ceea ce privește angajamentul de anul trecut de a cheltui 3,5% din PIB pentru apărare, plus încă 1,5% pentru infrastructura de securitate până în 2035.

Bugetul de apărare propus ar plasa Berlinul pe drumul cel bun pentru a îndeplini obiectivul alianței până în 2029, cu șase ani înainte de termenul limită convenit de NATO.

Per total, e de așteptat ca bugetul federal să ajungă la 555,4 miliarde de euro, finanțat cu aproximativ 200 de miliarde de euro reprezentând datorii, conform proiectului de buget consultat de Euractiv.

„Nu te poți apăra împotriva lui Putin pur și simplu respectând un buget echilibrat”, a declarat duminică ministrul german de Finanțe, Lars Klingbeil, într-un interviu acordat postului public de televiziune ARD.

Agenția Europeană de Apărare (AEA) a dezvăluit săptămâna trecută că cheltuielile pentru apărare în UE au crescut cu 20% în 2025 față de anul precedent, ajungând la 418 miliarde de euro.

Germania a depus eforturi pentru a-și revizui sectorul de apărare prin eliberarea a peste 500 de miliarde de euro pentru investiții în apărare în următorii ani. În 2025, Germania a exceptat majoritatea cheltuielilor sale pentru apărare de la frâna constituțională a datoriei, care limitează deficitul structural la 0,35% din PIB.

Pe lângă cele 109,7 miliarde de euro din bugetul de bază, vor fi puse la dispoziție și celelalte 30 de miliarde de euro din fondul special pentru forțele armate. Proiectul prevede o creștere suplimentară la 153,9 miliarde de euro în 2028, 162,9 miliarde de euro în 2029 și 183,7 miliarde de euro în 2030.

Anul acesta, Berlinul urmează să cheltuiască 83 de miliarde de euro, iar alte 25,5 miliarde de euro vor proveni din fondul special.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a lăudat recent obiectivul Germaniei de a cheltui 3,5% din PIB pentru apărare până în 2029, numindu-l „o realizare extraordinară”.

Aproximativ 11,6 miliarde de euro din bugetul total al Germaniei pentru 2027 sunt alocate pentru a continua sprijinirea Ucrainei împotriva războiului Rusiei.

Proiectul de buget necesită încă aprobarea parlamentară și ar putea fi modificat de parlamentari înainte de votul final de la sfârșitul acestui an.

Editor : Ș.R.