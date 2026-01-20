„Ochiul tigrului”. Povestea din spatele ochelarilor de soare ai lui Emmanuel Macron de la Davos

Emmanuel Macron a urcat pe scena Forumului Economic Mondial de la Davos, Elveția, purtând o pereche de ochelari de soare tip aviator. Președintele francez, care a vorbit marți la forum, se luptă cu o afecțiune oculară despre care a spus că este „complet inofensivă”, dar care i-a făcut ochiul drept roșu și umflat, scrie The Independent.

El a abordat problema afecțiunii și cu câteva zile mai devreme, după ce a apărut la baza militară din Istres, sudul Franței.

Macron, care fusese văzut purtând ochelari de soare în timpul unei inspecții a trupelor în aer liber, și-a început discursul de Anul Nou adresat forțelor armate franceze prin a le menționa prezența.

„Vă rog să-mi iertați aspectul inestetic al ochiului meu. Este, desigur, ceva complet inofensiv”, a spus el.

„Pur și simplu vezi o referință neintenționată la «Ochiul Tigrului»... Pentru cei care sesizează referința, este un semn de determinare”, a glumit el.

Aceasta a fost o aluzie evidentă la melodia tematică de succes a trupei rock americane Survivor din filmul din 1982 Rocky III, cu Sylvester Stallone în rol principal.

În ciuda interludiului vesel, discursul lui Macron s-a concentrat pe provocările critice cu care se vor confrunta armatele în 2026. Acestea au inclus reînarmarea accelerată a Franței, sprijinul continuu pentru Ucraina și decizia de a trimite trupe în Groenlanda în semn de sprijin pentru Danemarca.

Marți, președintele american Donald Trump a distribuit un mesaj de la Macron, în care liderul francez și-a exprimat îngrijorarea cu privire la amenințările continue ale liderului de la Casa Albă de a prelua Groenlanda.

Mesajul suna astfel: „Prietene, suntem întru totul de acord în privința Siriei. Putem face lucruri mărețe în privința Iranului. Nu înțeleg ce faci tu în privința Groenlandei. Hai să încercăm să construim lucruri mărețe:

1) pot aranja o întâlnire G7 după Davos, la Paris, joi după-amiază.Pot să-i invit pe ucraineni, danezi, sirieni și ruși în marjă.

2) Hai să luăm cina împreună la Paris, joi, înainte să te întorci în SUA. Emmanuel.”

Macron le-a declarat reporterilor că nu intenționează să vorbească cu omologul său american la Davos.

În declarațiile sale de la forum, Macron a subliniat că Uniunea Europeană nu ar trebui să se supună „legii celui mai puternic” și că este uimitor că blocul comunitar trebuie să ia în considerare utilizarea „instrumentului său anticoercitiv” împotriva Statelor Unite.

„Credem că avem nevoie de mai multă creștere, avem nevoie de mai multă stabilitate în această lume, dar preferăm respectul în locul bătăușilor”, a declarat el la Forumul Economic Mondial.

„Preferăm știința (conspirațiilor) și preferăm statul de drept brutalității.”

El a adăugat că UE „nu ar trebui să ezite” să utilizeze mecanisme anticoercitive în fața amenințărilor tarifare ale lui Trump la adresa Groenlandei.

