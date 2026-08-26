Subsecretarul de stat pentru politică al Departamentului Apărării, Elbridge Colby, se află în această săptămână în Europa pentru a purta discuții cu înalți oficiali militari și guvernamentali și pentru a promova agenda Statelor Unite privind NATO 3.0, a anunțat Departamentul de Război al SUA.

Conform sursei citate, prima oprire a lui Colby va fi la Stuttgart, în Germania, unde se va întâlni cu înalți conducători ai Comandamentului SUA pentru Europa și ai Comandamentului SUA pentru Africa.

Apoi se va deplasa la Mons, în Belgia, pentru a vizita sediul Comandamentului Suprem al Forțelor Aliate din Europa (SHAPE). Discuțiile se vor concentra în jurul agendei NATO 3.0, fiind vorba despre o transformare a Alianței și o reducere a trupelor americane pe continentul european.

În cele din urmă, subsecretarul de stat pentru politică al Departamentului Apărării se va deplasa apoi la sediul NATO din Bruxelles pentru a prezenta un raport Consiliului Nord-Atlantic al NATO și pentru a purta discuții cu înalți lideri din întreaga alianță NATO.

Informația vine în contextul în care, la sfârșitul lunii iulie, SUA au anunţat începerea unei revizuiri a prezenţei lor militare în Europa.

De asemenea, Statele Unite au trimis un chestionar țărilor din NATO, dorind să afle cât de loial este fiecare aliat față de politicile președintelui Donald Trump înainte de a reduce resursele militare destinate apărării alianței.

Într-un document trimis recent statelor membre ale Organizației Tratatului Atlanticului de Nord și consultat de Bloomberg, Statele Unite adresează o serie de întrebări menite să evalueze sprijinul acordat abordării președintelui american. A „susținut public” țara politica externă a Statelor Unite? Ce „restricții” a impus țara armatei americane în ceea ce privește utilizarea bazelor sale?

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Editor : A.M.G.