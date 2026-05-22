Live TV

Oficiile de stare civilă din Polonia, obligate să înregistreze căsătoriile între persoane de același sex încheiate în alte state UE

Data actualizării: Data publicării:
gay marriage
Săptămâna trecută, primăria din Varşovia a recunoscut pentru prima dată căsătoria între doi bărbaţi. Sursa foto: Profimedia Images

Oficiile de stare civilă din Polonia vor fi obligate să înregistreze căsătoriile între persoane de același sex încheiate în străinătate, după ce ministrul de interne Marcin Kierwinski a semnat un ordin în acest sens, în urma unei decizii istorice a Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE). Măsura intră în vigoare în termen de trei luni și se va aplica la nivel național.

Birourile de stare civilă din Polonia sunt obligate să înregistreze căsătoriile contractate de persoane de acelaşi sex în străinătate, a anunţat vineri ministrul de interne Marcin Kierwinski, după ce a semnat un ordin în acest sens.

„Hotărârile judecătoreşti sunt întotdeauna puse în executare”, a scris Kierwinski pe X în urma unei decizii istorice a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE).

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Săptămâna trecută, primăria din Varşovia a recunoscut pentru prima dată căsătoria între doi bărbaţi, încheiată la Berlin în 2018. Pentru a obţine această recunoaştere, cuplul s-a adresat CJUE, instanţă cu sediul la Luxemburg.

Autorităţile poloneze au refuzat iniţial înregistrarea căsătoriei în registrul civil atunci când cuplul s-a mutat în Polonia, întrucât Constituţia poloneză defineşte căsătoria drept o uniune între un bărbat şi o femeie.

CJUE a dat însă câştig de cauză reclamanţilor, hotărând în noiembrie că statele Uniunii Europene trebuie să recunoască căsătoriile între persoane de acelaşi sex contractate într-un al stat membru.

Cetăţenii UE trebuie să aibă certitudinea că îşi pot continua viaţa de familie în orice ţară UE, în cadrul libertăţii de circulaţie, au decis judecătorii CJUE.

În martie, Curtea Administrativă Supremă a Poloniei a transpus decizia CJUE în legislaţia naţională, impunând recunoaşterea de către statul polonez a căsătoriilor contractate de persoane de acelaşi sex într-un alt stat al Uniunii Europene.

Ordinul semnat de ministrul Kierwinski va intra în vigoare în termen de trei luni de la publicarea sa şi va fi obligatoriu pentru toate birourile de stare civilă.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vladimir Putin walks at Beijing Capital Airport as he departs Beijing on May 20, 2026
1
Putin a anulat conferinţa de presă și a plecat din China. Ce l-a nemulțumit pe liderul de...
mario iorgulescu
2
Mario Iorgulescu a fost condamnat definitiv la 8 ani și 8 luni de închisoare
Screenshot 2026-05-21 131214
3
Cinci răniți după ce un lift a căzut în gol la Ministerul Transporturilor. Cablurile...
Alexandra Căpitănescu cântând „Choke Me”.
4
„Ceva s-a întâmplat cu ea”. O membră a juriului din Moldova explică de ce a primit...
umbrela in ploaie
5
Meteorologii anunță ploi în jumătate de țară. Care sunt județele vizate de cod galben de...
Fabregas i-a tăiat aripile lui Chivu și i-a bătut obrazul șefului său: "Să ne arate respect!"
Digi Sport
Fabregas i-a tăiat aripile lui Chivu și i-a bătut obrazul șefului său: "Să ne arate respect!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Avion F-35A Lightning II
„Vin avioanele F-35!” Polonia primește celebrele aparate de vânătoare americane. „Vești bune pentru noi, vești proaste pentru Rusia”
ministru israel
Polonia interzice accesul unui ministru israelian de extremă dreapta din cauza unui videoclip cu flotila pentru Gaza
donald trump
Trump anunță că SUA vor trimite încă 5.000 de militari în Polonia. Schimbare radicală, după săptămâni de incertitudine
Peter Magyar
Noul premier al Ungariei vrea România în Grupul de la Vișegrad. „Inima Europei bate în Europa Centrală și de Est”
militari coboara din avion c17
SUA vor face publice detaliile privind dislocarea trupelor în Europa în câteva săptămâni, afirmă ministrul polonez al Apărării
Recomandările redacţiei
N15 FRANTA EXCLUSIV VALI-FAKE_VO_00942
„Orașul-fantomă” unde Legiunea Străină se pregătește pentru războaie...
Alegeri locale parțiale în România pe 7 decembrie. Foto Getty Images
Alegerile anticipate, fără reglementări clare. Ce s-ar întâmpla dacă...
miruta 2
Radu Miruţă, atac la şeful Romarm, pe care îl acuză că a ocupat...
doicesti
CE: Proiectul reactoarelor de la Doiceşti are „importanţă strategică...
Ultimele știri
Șefa BCE avertizează că războiul din Orientul Mijlociu și scumpirea energiei continuă să afecteze economia: „Inflația rămâne ridicată”
Consilier de stat la Cotroceni: Legea privind finanțarea ONG-urilor trebuie discutată „cu societatea civilă la masă”
Circulația trenurilor spre Aeroportul Otopeni, oprită în perioada 26-29 mai, într-un anumit interval orar, pentru lucrări de mentenanță
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A devenit mamă la 12 ani și a fost umilită de o țară întreagă. Adevărul cumplit spus după 20 de ani: "Sunt...
Cancan
Nicușor Dan a semnat decretul! Veste de ULTIMA ORĂ pentru români
Fanatik.ro
Mâncarea favorită a lui Mihai Rotaru! Mitică Dragomir, uimit: “Nu știam! E cea mai bună bucătărie din lume la...
editiadedimineata.ro
Incidentele cu drone din spațiul NATO devin combustibil pentru dezinformarea rusă
Fanatik.ro
Răzvan Lucescu, gest emoționant la pomana tatălui Mircea! Ce a făcut pentru zeci de copii: „Nu voia să se...
Adevărul
„Hai, hai, dați înapoi!” Momentul în care o femeie a coborât din tramvai și a pus ordine în traficul blocat...
Playtech
Poți refuza accesul în apartament pentru verificări? Ce prevede legea
Digi FM
Alex Dobrescu, aflat în închisoare, declarații surprinzătoare despre relația cu Cristina Cioran: „Nu s-a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Pep Guardiola a semnat, imediat după plecarea de la Manchester City: "Voi fi acolo"
Pro FM
Valentino, fiul lui Ricky Martin, imagini virale după ce s-a filmat într-o ipostază inedită. Fanii...
Film Now
Prima imagine din „The Resurrection of the Christ”. Mel Gibson: E mai mult decât un film, este misiunea mea...
Adevarul
Scene cutremurătoare în Portugalia: doi copii de 4 și 5 ani, abandonați de părinți într-o pădure. Le-au lăsat...
Newsweek
Casa de Pensii, în corzi. Pensionarii câștigă procese în instanță pe bandă rulantă. Se judecă 360 spețe pe zi
Digi FM
Ploi torențiale şi vânt puternic în România până sâmbătă seara. Ce zone sunt vizate de noua informare emisă...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cât de des ar trebui, de fapt, să îți speli pijamaua. Dacă ai piele sensibilă sau probleme dermatologice...
Digi Animal World
Ce a găsit o femeie într-o pereche de cizme abandonate în garaj. Imaginile au devenit virale
Film Now
Antonio Banderas, reacție fermă după zvonurile privind probleme financiare: „Sunt foarte bine!” Cum justifică...
UTV
Vedetele din România au atras privirile la Cannes 2026. Mădălina Ghenea și Andreea Esca au strălucit pe...