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Oktoberfest 2026 la Munchen doboară recorduri: peste 7,4 milioane de vizitatori și un consum istoric de bere

Data publicării:
The 191st Edition Of Oktoberfest In Munich, Germany - 04 Oct 2026
Oktoberfest 2026, Munchen. Foto: Profimedia
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Ediția Oktoberfest 2026 de la München a atras un număr de 7,4 milioane de vizitatori, depășind recordul anterior de 7,2 milioane stabilit în 2023, transmite DPA.

„Aceasta face ca Wiesn-ul din 2026 să fie cel mai vizitat din lunga sa istorie”, a declarat duminică directorul Oktoberfest, Christian Scharpf, folosind porecla locală pentru eveniment.

Mulțimile au crescut vertiginos - și la fel și vânzările de bere: s-au consumat în total 6,7 milioane de litri de bere, potrivit orașului, cu 2,7% mai mult decât în ​​2025, când vizitatorii au băut 6,5 milioane de litri.

Vânzătorii de alimente au raportat o creștere a vânzărilor de 2-3%, spunând că aceasta a fost parțial determinată de vânzările de pui la cuptor.

Dintre cei 7,4 milioane de vizitatori, 447.000 au participat și la Oide Wiesn, o parte a festivalului care recreează Oktoberfest așa cum era acum un secol.

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Editor : Ș.R.

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