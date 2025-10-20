Live TV

Olanda a luat o decizie radicală: Serviciile secrete limitează informațiile transmise omologilor din SUA

Illustration shows CIA (Central Intelligence Agency) logo and U.S. flag
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Reuters

Serviciile de informaţii olandeze au recunoscut pentru prima oară că transmit mai puţine informaţii colegilor lor din SUA, din cauza îngrijorărilor crescânde cu privire la politizarea acestora şi la problema respectării drepturilor omului sub preşedintele Donald Trump.

Şeful agenţiei guvernamentale AIVD, Erik Akerboom, şi cel al serviciului militar de informaţii MIVD, Peter Reesnik, au declarat că ambele organisme sunt acum mai prudente în cooperarea lor cu CIA şi NSA.

"Într-adevăr, uneori nu mai comunicăm anumite lucruri", a recunoscut Reesink, în timp ce Akerboom a afirmat că "trebuie să decidem de la caz la caz dacă să împărtăşim sau nu informaţii", potrivit unui interviu acordat de cei şefi de servicii publicaţiei olandeze Volkskrant în weekend.

Totuşi, relaţiile cu agenţiile de informaţii americane rămân bune, au declarat cei doi oficiali, precizând că serviciile olandeze sunt acum "mai critice" şi evaluează fiecare schimb de informaţii pentru a evita utilizarea politică a datelor sau posibile încălcări ale drepturilor fundamentale ale omului.

"Nu evaluăm ceea ce se întâmplă la nivel politic (în SUA). Apreciem experienţa noastră cu serviciile (americane), dar suntem foarte atenţi la politizarea serviciilor de informaţii şi la încălcarea drepturilor omului", a subliniat Akerboom, relatează luni EFE, potrivit Agerpres.

În schimb, Ţările de Jos şi-au consolidat colaborarea cu serviciile europene, în special cu cele din Regatul Unit, Germania, ţările nordice, Franţa şi Polonia, un proces accelerat de războiul din Ucraina şi de ameninţarea crescândă din partea Rusiei, potrivit celor doi oficiali.

Cei doi şefi de servicii de informaţii din Ţările de Jos au tras un semnal de alarmă cu privire la multiplicarea numărului de atacuri cibernetice din partea Rusiei şi Chinei, iar Akerboom a explicat că Rusia realizează "zeci de atacuri cibernetice reuşite" pe an în spaţiul olandez. China, au avertizat ei, a devenit o "superputere cibernetică" capabilă să rivalizeze cu SUA.

Potrivit AIVD, Beijingul efectuează "operaţiuni de acces apropiat" asupra jurnaliştilor, funcţionarilor şi angajaţilor companiilor tehnologice olandeze care călătoresc în China, în timpul cărora serviciile chineze pot accesa dispozitivele acestora şi extrage date pe care le analizează ulterior prin intermediul inteligenţei artificiale, notează EFE.

