Olanda are un nou premier: Cine este Rob Jetten, cel mai tânăr prim-ministru din istoria țării

La 38 de ani, Rob Jetten preia conducerea guvernului olandez, devenind cel mai tânăr premier din istoria țării. Liderul D66 a format un cabinet minoritar de centru-dreapta, după un scrutin strâns care a reconfigurat scena politică din Olanda.

Rob Jetten a devenit cel mai tânăr premier și primul șef al Executivului declarat deschis gay din istoria Țărilor de Jos, după ce guvernul său minoritar a depus jurământul, relatează BBC. În vârstă de 38 de ani, liderul partidului Democrats 66 (D66) a câștigat alegerile din octombrie, devansând la limită partidul populist anti-islam condus de Geert Wilders, într-un scrutin extrem de strâns.

Jetten a format un guvern minoritar de centru-dreapta alături de Partidul Popular pentru Libertate și Democrație (VVD) și Alianța Creștin-Democrată (CDA).

Fiind un cabinet minoritar, fiecare reformă majoră prevăzută în acordul de coaliție, de la suplimentarea cu 19 miliarde de euro a bugetului apărării până la reduceri dificile în sănătate și beneficii sociale, va trebui negociată și aprobată vot cu vot în cele două camere ale Parlamentului olandez.

Coaliția dorește, de asemenea, reducerea numărului de solicitanți de azil, propunând ca cererile să fie depuse în afara Europei, nu după sosirea pe continent. Migrația și azilul au fost teme sensibile în politica olandeză, contribuind la căderea ultimelor două guverne de coaliție.

Jetten îi succede lui Dick Schoof, care a condus unul dintre cele mai scurte guverne din istoria recentă a țării. D66 va avea șapte miniștri în noul cabinet, VVD șase, iar CDA cinci, fiecare partid urmând să desemneze și câte trei secretari de stat.

Jetten a depus oficial jurământul luni, în fața regelui Willem-Alexander, la Palatul Huis ten Bosch din Haga. Într-o postare pe platforma X, înaintea ceremoniei, el a scris: „Sunt mândru că facem acest lucru împreună. Într-o nouă etapă, cu o mare responsabilitate și, mai presus de toate, cu promisiunea comună de a lucra pentru toți cei din Țările de Jos. Nu concentrându-ne pe ceea ce nu funcționează, ci construind pe ceea ce poate fi îmbunătățit. Asta cere curaj și colaborare.”

Cine este Rob Jetten

Cu o imagine atent îngrijită, zâmbitor și răbdător, Jetten a petrecut ani încercând să scape de porecla „Robot Jetten”, primită din cauza aparițiilor televizate rigide și excesiv repetate. Transformarea a fost evidentă în noaptea alegerilor, într-un club din Leiden, unde a apărut relaxat și încrezător, înconjurat de susținători entuziaști.

Pentru mulți alegători, liderul D66 a reprezentat opusul lui Wilders: mai tânăr, pro-european și liberal din punct de vedere social, o figură nouă în contrast cu un establishment de dreapta radicală mai în vârstă.

În Țările de Jos, orientarea sa sexuală a fost rareori menționată în campanie, reflectând cât de integrată a devenit egalitatea LGBTQ în societatea olandeză. La nivel global, însă, el se alătură unui grup restrâns de lideri politici declarați deschis gay. Pentru mulți observatori din țări unde asumarea publică a orientării sexuale implică riscuri reale, alegerea sa reprezintă un moment simbolic important.

După confirmarea în funcție, Jetten a publicat pe Instagram fotografia oficială cu mesajul: „Să trecem la treabă.”

Geert Wilders, care și-a retras sprijinul pentru propria coaliție de dreapta în iunie, a anunțat că va contesta orice inițiativă a noului guvern. Alte partide și-au exprimat deja rezervele față de planurile prezentate.

Jesse Klaver, liderul alianței GreenLeft-Labour, principala forță din opoziție, a criticat pe X planurile bugetare ale executivului: „Oamenii obișnuiți vor plăti cu sute de euro în plus, în timp ce cei foarte bogați nu vor fi obligați să contribuie suplimentar. Este nedrept și nu va ajuta Țările de Jos să avanseze. Ne asumăm responsabilitatea de a modifica aceste planuri. Acest lucru trebuie să se schimbe.”

Editor : M.I.