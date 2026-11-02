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Olanda oferă o recompensă record pentru prinderea lui „Jos cel Gras”, unul dintre cei mai căutați fugari din Europa

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Jos Leijdekkers, unul dintre cei mai căutați fugari din Europa, în imagini publicate de poliția olandeză. Foto: X / @Pol_Ops_Int
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Autoritățile olandeze oferă o recompensă de 2 milioane de euro, cea mai mare din istoria țării, pentru informații care să ducă la prinderea lui Jos Leijdekkers, cunoscut drept „Jos cel Gras”, unul dintre cei mai căutați fugari din Europa. Condamnat pentru trafic de cocaină, bărbatul de 35 de ani s-ar ascunde în Sierra Leone, unde ar fi fost fotografiat inclusiv în compania președintelui țării, relatează BBC.

Bărbatul în vârstă de 35 de ani, cunoscut și sub porecla „Bolle Jos” („Jos cel Gras”), a fost descris anterior de poliția olandeză drept „unul dintre principalii actori ai traficului internațional de cocaină”. 

Autoritățile olandeze au majorat de zece ori, la 2 milioane de euro, recompensa oferită pentru informații care să ducă la prinderea lui Jos Leijdekkers, unul dintre cei mai căutați fugari din Europa. 

Comentând decizia de a majora de zece ori recompensa, ministrul olandez al Justiției, David van Weel, a declarat că măsura este „necesară, având în vedere amenințarea pe care Leijdekkers o reprezintă pentru securitatea națională, statul nostru de drept democratic și ordinea juridică internațională”.

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Procurorii olandezi au precizat că prinderea lui Leijdekkers reprezintă „prioritatea lor absolută” și au dat asigurări că orice informație furnizată va fi tratată confidențial.

Leijdekkers figurează pe lista celor mai căutați fugari întocmită de Europol, agenția Uniunii Europene pentru cooperare în materie de aplicare a legii.

În ianuarie 2025, poliția olandeză a anunțat că suspectul s-ar afla în Sierra Leone, unde ar folosi numele Omar Sherrif. Anterior, au apărut imagini în care Leijdekkers pare să se afle în compania președintelui Julius Maada Bio și a altor oficiali.

Procurorii olandezi au solicitat extrădarea acestuia, însă Sierra Leone a refuzat să coopereze, ceea ce a determinat Uniunea Europeană să reducă o parte din ajutorul acordat țării. Africa de Vest reprezintă un important punct de tranzit pentru cocaina traficată din America Latină.

În 2024, un tribunal din Rotterdam l-a condamnat pe Leijdekkers, în lipsă, la 24 de ani de închisoare, după ce l-a găsit vinovat de traficarea a peste șapte tone de cocaină. În Țările de Jos sunt în desfășurare și alte anchete ale poliției care îl vizează.

Leijdekkers a fost condamnat, de asemenea, la 79 de ani de închisoare în Belgia. Autoritățile olandeze estimează că acesta a obținut zeci de milioane de euro din traficul de cocaină și îl acuză de spălare de bani și de implicare în acte de violență extremă.

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Editor : M.I.

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