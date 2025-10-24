Live TV

OMS avertizează asupra unei „crize existențiale”: „Europa trebuie să aibă singură grijă de ea însăși după reducerea ajutorului SUA”

Data publicării:
hans kluge jr
Hans Kluge, directorul OMS Europa. Foto: Facebook

Reducerile drastice ale ajutoarelor, în special din partea Statelor Unite, au făcut ca Europa să fie nevoită să-și gestioneze mai bine resursele din domeniul sănătății, a declarat directorul OMS Europa, citat de France24.

„Ne confruntăm cu o provocare uriașă, deoarece majoritatea programelor noastre erau finanțate de USAID și de Statele Unite”, a declarat Hans Kluge, reprezentant al Organizației Mondiale a Sănătății pentru Europa, într-un interviu acordat AFP cu câteva zile înaintea reuniunii celor 53 de țări din regiunea europeană a OMS.

De la preluarea mandatului în ianuarie, președintele american Donald Trump a redus drastic ajutorul internațional acordat de Statele Unite și a desființat efectiv USAID, cea mai mare agenție de ajutor umanitar din lume.

Kluge a declarat că OMS se confruntă cu o criză „existențială”, țări precum Marea Britanie, Franța și Germania, pe lângă Statele Unite, contribuind cu sume semnificativ mai mici.

În ciuda unei reduceri bugetare de 20%, OMS Europa dorește să-și consolideze rolul în cadrul administrațiilor sanitare europene naționale.

Desfiinţarea Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) de către guvernul Trump este „una dintre cele mai grave şi mai costisitoare gafe ale politicii externe din istoria americană”, a afirmat, în februarie, fosta directoare a agenţiei, Samantha Power, relatează AFP.

Această decizie „pune în pericol milioane de vieţi, mii de locuri de muncă în Statele Unite (...) şi compromite grav securitatea noastră naţională şi influenţa în lume - şi în acest timp (liderii) extremişti şi autoritari se bucură”, a scris într-un editorial pentru New York Times, Samantha Power, care a condus USAID în timpul mandatului democratului Joe Biden.

