ONU: Peste 600 de persoane au murit în 2026 încercând să ajungă în Europa prin Marea Mediterană

Agenția ONU cere intensificarea operațiunilor de căutare și salvare.

Cel puțin 606 persoane au fost raportate moarte sau dispărute în Marea Mediterană de la începutul anului 2026, în timp ce încercau să ajungă în Europa, potrivit Organizației Internaționale pentru Migrație (OIM), agenție a ONU. Instituția avertizează că este cel mai mortal început de an din ultimul deceniu.

Cifra include cel puțin 30 de persoane considerate moarte sau dispărute după ce ambarcațiunea lor s-a răsturnat din cauza vremii severe în largul coastelor Greciei, sâmbătă, relatează The Guardian.

Autoritățile au salvat 20 de persoane, inclusiv patru minori, și au recuperat corpurile a trei bărbați și ale unei femei, a precizat Organizația Internațională pentru Migrație (OIM). Barca plecase din Tobruk, Libia, pe 19 februarie și s-a răsturnat la aproximativ 20 de mile marine (37 km) sud de Kali Limenes, în Creta.

„Acesta este cel mai mortal început de an în Mediterană de când OIM a început să colecteze astfel de date, în 2014”, a transmis agenția, solicitând intensificarea operațiunilor de căutare și salvare în zona centrală a Mediteranei pentru a salva vieți și a asigura debarcarea în siguranță, precum și o cooperare regională mai strânsă.

În Italia, trupurile a 15 persoane, despre care se crede că s-au numărat printre sutele de migranți înecați în timpul traversării periculoase din nordul Africii, în timpul furtunilor violente din ianuarie, au fost aduse de valuri pe plajele din Calabria și Sicilia în ultima săptămână.

Studenți au descoperit trupul unui bărbat purtând o vestă de salvare portocalie în apropiere de Tropea, o stațiune populară din Calabria. Trupul unei femei a fost găsit în aceeași zonă. Cadavre au fost descoperite și pe mica insulă siciliană Pantelleria.

Episcopii din Calabria și Sicilia au criticat duminică politicile privind migrația, afirmând că înecurile nu sunt tragedii izolate, ci rezultatul unor „alegeri politice inumane”. „Trebuie să încetăm să măsurăm succesul doar prin numărul celor care ajung, fără a-i lua în considerare pe cei care mor”, au declarat aceștia.

Declarațiile vin la o săptămână după ce guvernul de extremă dreapta al Italiei a aprobat un proiect de lege care autorizează blocade navale pentru a împiedica sosirea ambarcațiunilor în perioade de „presiune excepțională”.

Este cel mai recent pas într-o înăsprire a politicilor privind imigrația neregulamentară de către guvernul Giorgiei Meloni, care a inclus măsuri dure împotriva navelor umanitare de salvare, pedepse mai aspre pentru traficanții de migranți și scheme menite să accelereze repatrierile.

Proiectul de lege a venit după ce Parlamentul European a aprobat modificări ale regulilor UE privind azilul, ca răspuns la presiunile unor state membre, inclusiv Italia, pentru o abordare mai dură. Meloni a declarat că guvernul său va folosi toate instrumentele disponibile pentru a „garanta securitatea frontierelor noastre”.

Potrivit datelor Ministerului de Interne italian, 66.296 de persoane au ajuns cu barca pe coastele Italiei în 2025, ușor mai puține decât în anul precedent și aproximativ jumătate față de 2023, când Italia a încheiat și consolidat acorduri cu Libia și Tunisia pentru a reduce numărul sosirilor.

