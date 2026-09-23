OpenAI ajută Ucraina să-și apere infrastructura civilă de atacurile cibernetice ale Rusiei

OpenAI va oferi guvernului ucrainean acces la „Daybreak”, programul său de securitate cibernetică bazat pe inteligență artificială, pentru identificarea și remedierea vulnerabilităților din infrastructura civilă. Anunțul vine în contextul atacurilor cibernetice persistente ale Rusiei asupra Ucrainei, care a înregistrat aproape 6.000 de incidente de acest tip în 2025.

Compania americană OpenAI a anunţat miercuri că va oferi Ucrainei acces la cele mai avansate instrumente de securitate cibernetică bazate pe inteligenţă artificială pentru a „detecta şi remedia vulnerabilităţile”, relatează Agerpres.

OpenAI integrează astfel guvernul ucrainean în programul său limitat de securitate cibernetică bazat pe inteligenţă artificială, denumit „Daybreak”, pentru a ajuta la apărarea cibernetică a infrastructurii civile, a explicat compania într-un comunicat. Acest anunţ a fost făcut în marja Adunării Generale a Naţiunilor Unite.

Ucraina se confruntă cu atacuri cibernetice persistente din partea Rusiei, pe lângă atacurile asupra infrastructurii ţării, a menţionat OpenAI. Aproape 6.000 de incidente cibernetice, inclusiv atacuri asupra sistemelor informatice ale spitalelor, sectorului energetic şi telecomunicaţiilor, au fost înregistrate în 2025 de agenţia de securitate cibernetică a guvernului ucrainean, a adăugat startup-ul.

Conflictul, care durează de patru ani şi jumătate, a escaladat în ultimele luni, odată cu intensificarea atacurilor împotriva infrastructurii, efectuate atât de Rusia, cât şi de Ucraina.

OpenAI declară, de asemenea, că a oferit deja acces la modelele sale de inteligenţă artificială specializate în securitate cibernetică Agenţiei Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică (ENISA), precum şi unor ţări precum Franţa, Germania şi Polonia.

Editor : M.I.