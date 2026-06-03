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Operaţiune Europol vizând streamingul ilegal. Au fost destructurate nouă rețele care ofereau acces ilegal la  canale de film sau sport

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sigla europol
Foto: Profimedia
Din articol
Rezultatele operaţiunii

Autorităţile judiciare din mai multe ţări au derulat o amplă operaţiune, timp de şapte luni, pentru destructurarea reţelelor spatele streamingului ilegal. 29 de persoane au fost arestate şi s-au eliminat peste 27.000 de adrese URL de streaming ilegal. Au fost identificate peste 720.000 de produse care încălcau dreptul de autor.

„Reţelele criminale care câştigă milioane de dolari din accesul ilegal la transmisiuni sportive premium, canale de film şi televiziune au fost vizate într-o operaţiune internaţională majoră coordonată de Bulgaria cu sprijinul Europol. Operaţiunea de şapte luni a dus la 29 de arestări, destructurarea a nouă grupuri de crimă organizată şi eliminarea a peste 27.000 de adrese URL de streaming ilegal”, anunţă, miercuri, Europol, într-un comunicat de presă.

Operaţiunea KRATOS 2 a reunit autorităţi de aplicare a legii din întreaga Europă şi din afara ei pentru a viza grupurile criminale care profită de distribuirea neautorizată a conţinutului protejat de drepturi de autor prin intermediul unor platforme online sofisticate. 

Operaţiunea s-a desfăşurat între septembrie 2025 şi aprilie 2026, concentrându-se pe infrastructura criminală care permite serviciilor IPTV ilegale şi platformelor de streaming neautorizate să funcţioneze în diferite jurisdicţii.

„Ceea ce pare consumatorilor a fi acces ieftin la conţinut premium este alimentat de întreprinderi criminale complexe. Grupurile din spatele serviciilor ilegale de streaming se bazează din ce în ce mai mult pe o infrastructură tehnică complexă, separând site-urile web orientate către clienţi de serverele care găzduiesc conţinutul ilegal şi distribuind aceste servicii în mai multe ţări pentru a evita detectarea”, transmite Europol.

Potrivit anchetatorilor, pe lângă generarea unor venituri semnificative din infracţiuni, aceste servicii expun utilizatorii la riscuri de securitate cibernetică, inclusiv infecţii cu programe malware, spyware, furt de date şi alte forme de exploatare online.

Rezultatele operaţiunii

29 de arestări

86 de suspecţi identificaţi

148 de percheziţii domiciliare

9 grupuri de crimă organizată destructurate

59 de cazuri trimise autorităţilor judiciare

72 de anchete penale în curs

169 de domenii raportate

27.332 de adrese URL eliminate

722.961 de obiecte care încalcă drepturile de autor identificate

Au luat parte la operaţiune autorităţi din Belgia, Bulgaria, Croaţia, Franţa, Grecia, Irlanda, Italia, Olanda, Polonia, România, Spania, Regatul Unit şi Statele Unite.

Editor : Sebastian Eduard

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