Operațiune la graniță: Rusia susține că a lichidat un grup ucrainean de sabotaj instruit în state NATO. „Plănuia acțiuni teroriste”

Forţele de securitate ruse ar fi ucis trei ucraineni, membri ai unei unităţi de elită de sabotaj şi recunoaştere, şi au capturat tot atâţia într-o operaţiune în regiunea Briansk, la graniţa cu Ucraina, a anunţat miercuri Serviciul Federal de Securitate rus (FSB), potrivit agenţiei EFE, citată de Agerpres.



Potrivit acestui serviciu rus, grupul de sabotaj pe care l-a destructurat pregătea atacuri teroriste asupra infrastructurilor de transport ruse şi era alcătuit din membri ai unităţii de operaţiuni speciale a Direcţiei Generale de Informaţii a Ministerului ucrainean al Apărării.



Membrii acestui grup, care au opus rezistenţă, au fost instruiţi „cu participarea directă a agenţilor serviciilor secrete occidentale în Ucraina, precum şi în Lituania, Estonia şi Norvegia”, susţine serviciul rus.

„La locul confruntării au fost confiscate şase arme automate de asalt de producţie americană şi prevăzute cu amortizor, 16 kilograme de explozibil plastic de producţie cehă şi detonatoare, precum şi o mare cantitate de grenade şi muniţii tip NATO”, a enumerat FSB.



Conform acestui serviciu, cei trei militari de elită ucraineni din acest grup luaţi prizonieri au mărturisit în timpul interogatoriului că în septembrie anul trecut au participat la o altă operaţiune specială în care au sabotat cu explozivi căi ferate în regiunea rusă Belgorod.

