Analiză „Operațiune sub steag fals”. Liderul opoziției îl acuză pe Viktor Orban că încearcă să sperie maghiarii pentru a rămâne la putere

Liderul opoziției maghiare, Péter Magyar, l-a acuzat luni, 6 aprilie, pe prim-ministrul Viktor Orbán că ar fi pus la cale o posibilă operațiune de tip „steag fals”, după ce Serbia a anunțat descoperirea unor explozibili în apropierea unei conducte care transportă gaze rusești către Ungaria.

Potrivit publicației The Guardian, Orbán a declarat duminică că a fost informat de președintele sârb Aleksandar Vučić cu privire la descoperirea unor explozibili în apropierea unei ramificații a conductei TurkStream, care alimentează cu gaze rusești Europa Centrală și de Est. El a adăugat că este în curs o anchetă și a convocat o ședință de urgență a Consiliului de Apărare al Ungariei.

Vučić a declarat că autoritățile sârbe au găsit două rucsacuri conținând explozibili cu detonatoare la „câteva sute de metri” de conductă, în municipiul Kanjiža din nordul țării. El a descris incidentul ca o potențială amenințare la adresa infrastructurii energetice critice.

Descoperirea are loc cu o săptămână înainte de alegerile parlamentare din Ungaria, în cadrul cărora Orbán se confruntă cu o puternică provocare din partea lui Magyar, un fost membru al partidului de guvernământ Fidesz.

Magyar a declarat duminică că partidul său a primit avertismente prealabile că un incident legat de o conductă de gaz din Serbia ar putea avea loc în perioada Paștelui.

„Maghiarii au toate motivele să se teamă că prim-ministrul în exercițiu... încearcă să instaureze frica în rândul propriului popor prin operațiuni sub falsă pavăză”, a scris Magyar pe rețelele de socializare.

El nu a prezentat dovezi în sprijinul acestei afirmații.

Analistul politic Mujtaba Rahman, de la Eurasia Group, a pus la îndoială și momentul în care a avut loc incidentul, descriindu-l ca pe o „amenințare aparent oportună” care ar putea amplifica temerile legate de atacuri din exterior.

Guvernul maghiar nu a comentat acuzațiile lui Magyar. Orbán a declarat că concluziile preliminare indică un „act de sabotaj pregătit”, dar nu a atribuit vina în mod direct.

Ministrul de externe al Ungariei, Péter Szijjártó, a sugerat că Ucraina ar putea fi implicată în recentele întreruperi ale aprovizionării cu energie, dar s-a abținut să dea vina pe Kiev pentru incident.

Ministerul de Externe al Ucrainei a negat orice implicare, calificând acuzația drept „cel mai probabil o operațiune sub falsă pavăză a Rusiei”.

Incidentul survine după luni de retorică tot mai dură din partea lui Orbán, care a acuzat Ucraina că amenință securitatea energetică a Ungariei și s-a opus sprijinului financiar al UE pentru Kiev.

Analiștii au avertizat că preocupările legate de securitate ar putea fi folosite pentru a influența opinia alegătorilor înaintea alegerilor, în cadrul cărora guvernarea de 16 ani a lui Orbán se confruntă cu cea mai serioasă provocare.

Preocuparea publicului cu privire la integritatea viitoarelor alegeri parlamentare din Ungaria a crescut în ultimele zile.

Un sondaj recent realizat de Institutul Publicus a arătat că 79% dintre maghiari se tem de interferențe străine sau de manipularea alegerilor înaintea votului din 12 aprilie. Două treimi dintre respondenți au declarat că consideră că partidul de guvernământ Fidesz ar fi principala sursă de potențiale nereguli electorale, în timp ce 15% și-au exprimat îngrijorări similare cu privire la partidul de opoziție Tisza.

Doar 30% dintre respondenți au declarat că consideră că alegerile vor fi pe deplin corecte.

Un sondaj separat realizat de Centrul de Cercetare 21 a arătat că Tisza conduce cu 56% din voturi, față de cele 37% ale partidului Fidesz.

Între timp, misiunile diplomatice maghiare din străinătate au semnalat o creștere semnificativă a numărului de înregistrări ale alegătorilor. Aproape 91.000 de cetățeni s-au înscris pentru a vota din străinătate înaintea alegerilor, comparativ cu puțin sub 65.500 la precedentele alegeri parlamentare.

Deși se prezintă drept un candidat anti-sistem, liderul opoziției Péter Magyar a adoptat poziții cu privire la Ucraina care se aliniază, în mare măsură, cu cele ale prim-ministrului Viktor Orbán.

Potrivit unui raport al Politico, Magyar nu a prezentat până acum o abordare semnificativ diferită față de Kiev, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la faptul dacă o schimbare a guvernului ar modifica substanțial politica externă a Ungariei.

Oficialii UE și-au exprimat frustrarea față de blocarea repetată de către Orbán a sprijinului pentru Ucraina, dar o resetare a politicii sub un nou guvern rămâne incertă.

