Opoziția belarusă pregătește un dosar contra lui Lukașenko pentru sprijinirea războiului Rusiei în Ucraina: „E complice la agresiune”

Opoziția belarusă din exil pregătește un „set consolidat de probe” pe care intenționează să îl transmită autorităților ucrainene, susținând că regimul lui Aleksandr Lukașenko a sprijinit agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei. Dovezile ar urma să fie folosite într-o eventuală anchetă a Tribunalului Special pentru Crima de Agresiune împotriva Ucrainei. Opoziția îl acuză, de asemenea, pe Lukașenko de implicare în presupuse crime de război și crime împotriva umanității, inclusiv în transferul unor copii ucraineni în Belarus, arată TVP World.

Opoziția din Belarus se pregătește să transmită Ucrainei un „set consolidat de probe” care, potrivit reprezentanților săi, demonstrează că regimul lui Aleksandr Lukașenko a fost complice la agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei începând din 2022. Materialul urmează să fie transmis Ministerului Afacerilor Externe al Ucrainei și Parchetului General, a declarat Pavel Latușka, vicepreședintele guvernului în exil al opoziției din Belarus, pentru agenția de presă de stat poloneză PAP.

Experți care colaborează cu opoziția belarusă din exil au prezentat vineri, în cadrul unei reuniuni, probe despre care susțin că documentează implicarea regimului Lukașenko în agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, a relatat PAP.

„Pregătim un dosar consolidat de probe [...] pe care sperăm să fie utilizat în cadrul unei anchete care urmează să fie demarată sub egida Tribunalului Special pentru Crima de Agresiune împotriva Ucrainei”, a declarat Latușka.

Un tribunal pentru crima de agresiune

Tribunalul Special pentru Crima de Agresiune împotriva Ucrainei este conceput pentru a investiga și urmări penal înalți oficiali considerați responsabili pentru declanșarea agresiunii împotriva Ucrainei.

Noua instanță ar urma să completeze o lacună existentă în jurisdicția Curții Penale Internaționale, care are competențe limitate în ceea ce privește crima de agresiune în cazul războiului din Ucraina.

În luna mai, 36 de țări și Uniunea Europeană au semnat un acord prin care a fost instituit un comitet de conducere însărcinat cu supravegherea pregătirilor pentru lansarea tribunalului, inclusiv în ceea ce privește bugetul și structura sa administrativă.

Latușka a făcut apel la statele democratice să accelereze procesul de ratificare necesar pentru ca organismul să își poată începe activitatea.

Latușka, care locuiește în prezent la Varșovia, a fost ambasador al Belarusului în Polonia între 2002 și 2008. Ulterior, s-a distanțat de regimul lui Aleksandr Lukașenko și s-a alăturat opoziției.

Cum a sprijinit Belarus invazia Rusiei

Grupurile de opoziție din Belarus îl acuză de mult timp pe Lukașenko, unul dintre principalii aliați ai președintelui rus Vladimir Putin, că a facilitat invazia pe scară largă a Ucrainei de către Kremlin.

Potrivit opoziției, Minsk a permis forțelor ruse să utilizeze teritoriul și infrastructura Belarusului pentru operațiuni militare împotriva Ucrainei.

În februarie 2022, când Rusia a lansat invazia pe scară largă, trupele ruse au pătruns în nordul Ucrainei de pe teritoriul Belarusului. De asemenea, avioane și rachete rusești au operat de pe teritoriul belarus.

Latușka a declarat că forțele democratice din Belarus doresc ca Lukașenko să fie tras la răspundere nu doar pentru presupusa complicitate la agresiunea Rusiei, ci și pentru presupuse crime împotriva umanității și crime de război.

Printre acuzațiile formulate de opoziție se numără și transferul unor copii ucraineni din teritoriile ocupate de Rusia în Belarus, precum și presupusa îndoctrinare ulterioară a acestora.

Opoziția cere și investigarea represiunii interne

Demersurile opoziției nu se limitează la rolul Belarusului în războiul din Ucraina. Latușka a făcut apel la alte state să sprijine sesizarea transmisă de Lituania Curții Penale Internaționale cu privire la presupusele deportări forțate și la persecuția societății civile și a adversarilor politici de către regimul de la Minsk.

Lituania a sesizat CPI în septembrie 2024. În martie 2026, Curtea Penală Internațională a deschis o anchetă privind posibile crime împotriva umanității comise de regimul belarus.

Represiunea politică din Belarus s-a intensificat după alegerile prezidențiale contestate din 2020. Rezultatul scrutinului, care i-a asigurat lui Lukașenko un nou mandat, a fost respins de opoziție și a declanșat proteste de amploare în întreaga țară.

Autoritățile au răspuns printr-o campanie dură de reprimare a protestatarilor, opozanților și organizațiilor societății civile. Potrivit unui raport al Consiliului Europei din 2023, între 300.000 și 500.000 de belaruși ar fi părăsit țara în urma represiunii.

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Latușka a declarat pentru PAP că, până în prezent, autoritățile poloneze nu s-au alăturat Lituaniei în susținerea sesizării adresate Curții Penale Internaționale.

Pentru opoziția belarusă, obiectivul este ca responsabilitatea regimului Lukașenko să fie analizată atât în raport cu represiunea internă, cât și cu sprijinul acordat Rusiei în războiul împotriva Ucrainei.

Dosarul de probe pregătit de opoziție urmează să fie transmis autorităților ucrainene, în speranța că informațiile vor putea fi utilizate în viitoarele proceduri judiciare privind responsabilitatea pentru agresiunea împotriva Ucrainei.

Editor : C.A.