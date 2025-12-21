Live TV

Opoziția din Ungaria acuză Fidesz de „trădarea maghiarilor din Transilvania”

Data publicării:
Viktor Orban cu figura dezamagita
Foto: REUTERS / Bernadett Szabo

Liderul partidului ungar de opoziţie Tisza, Peter Magyar, le-a spus participanţilor la un miting de campanie la Szeged că formaţiunea sa va „proteja Ungaria de migraţia ilegală, va reduce taxele şi va creşte pensiile", asigurând totodată că îi va reprezenta pe toţi maghiarii, indiferent de vârstă, afiliere de partid sau reşedinţă, transmite MTI.

Magyar i-a chemat pe candidaţii partidului născuţi peste graniţe să urce pe scenă şi l-a criticat dur pe Janos Lazar, ministrul construcţiilor şi transporturilor, pentru că a pus la îndoială originile maghiare ale Viktoriei Strompova, o candidată a Tisza de etnie maghiară din Slovacia.

El a acuzat totodată Fidesz de "trădarea maghiarilor din Transilvania" şi de sprijinirea deschisă a unui candidat prezidenţial român care-i urăşte pe maghiari, a mai consemnat MTI.

„Ce va fi necesar pentru ca (premierul ungar) Viktor Orban să ia atitudine în sfârşit şi să i se opună lui Robert Fico (premierul Slovaciei, n.red.) - care este cu adevărat slovac şi cu adevărat socialist - atunci când acesta îi ameninţă cu închisoarea pe cei care critică Decretele Benes, care-i stigmatizează colectiv pe maghiari?”, s-a mai întrebat politicianul ungar de opoziţie.

Editor : I.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Președintele polonez Karol Nawrocki și președintele ucrainean Volodimir Zelenski
1
Președintele Poloniei l-a criticat pe Zelenski chiar în conferința de presă comună: „Nu a...
Vladimir Putin
2
Rapoarte ale serviciilor secrete americane dezvăluie că Putin vrea să cucerească părți...
S-400 Triumph
3
Turcia vrea să dea înapoi Rusiei bateriile antiaeriene S-400, pentru a câștiga favorurile...
Vladimir Putin și Dmitri Kozak
4
Consilierul de la Kremlin care a refuzat ordinul lui Putin și a încercat să oprească...
avion
5
Un avion a vărsat tone de kerosen peste 8 comune belgiene înainte de aterizarea de...
Adio, Real Madrid? Vinicius a fost huiduit pe Bernabeu și gestul de după meci face înconjurul lumii
Digi Sport
Adio, Real Madrid? Vinicius a fost huiduit pe Bernabeu și gestul de după meci face înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Viktor Orban
Premierul Ungariei, Viktor Orban, despre războiul Rusiei împotriva Ucrainei: „Nu este clar cine a atacat pe cine”
Vladimir putin / Ursula von der Leyen
Acordul UE pentru Ucraina menține Kievul în luptă, dar păstrează activele rusești intacte. „UE a privit Rusia în ochi și a clipit”
ordinul lenin
Țara care i-a decernat ironic o medalie a Ordinului Lenin lui Viktor Orban, pentru „îndepărtarea riscului imediat al războiului”
v orban face un gest cu mana
Viktor Orban exclude definitiv folosirea activelor ruseşti îngheţate în folosul Ucrainei. „Este un drum închis. S-a terminat”
Donald Tusk, premierul Poloniei
Donald Tusk, despre finanțarea Ucrainei: Europa trebuie să aleagă între „bani astăzi sau sânge mâine”. Ce spune Viktor Orban
Recomandările redacţiei
Will Somerindyke (1)
Lanțul secret de aprovizionare care alimentează războaiele Americii...
2025-11-05-0657
Nicușor Dan, declarație de presă, la ora 14:00, după ce a primit...
Vladimir Putin și Emmanuel Macron
Kremlinul anunță că Vladimir Putin este pregătit să discute cu...
ilie bolojan inquam george calin
Mesajul lui Bolojan de Ziua Memoriei Victimelor Comunismului: „Avem...
Ultimele știri
Descoperire de coșmar la un restaurant din Constanța. ANPC a găsit un șoarece mort, gândaci și pânze de păianjeni
Nicuşor Dan a depus o coroană de flori la Monumentul Eroilor Revoluţiei din 1989, din Piaţa Universităţii
Armata SUA va renunța la practica de a împușca animele în scopul pregătirii medicilor care tratează soldați răniți
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Soarele intră în tensiune cu Neptun. Patru zodii sunt puse la încercare în această perioadă
Cancan
Ultimul mesaj postat de Mălina e tulburător: 'Dă-mi, Doamne, timp. Mai dă-mi un anotimp'
Fanatik.ro
Fosta campioană a României care a ajuns om al străzii la Gara de Nord. Viața ei a luat o întorsătură...
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
La 4 ani de la retragerea din activitate, Ana Maria Brânză face un anunț neașteptat. Cum se simte acum, de...
Adevărul
„Asta e tot ce vreau eu”. Reacția virală a unei mame filipineze din România a emoționat internetul
Playtech
SPP-istul lui Nicusor Dan, din nou în centrul atenţiei! Gestul acestuia când cineva s-a apropiat de...
Digi FM
Cine era Mălina Guler, tânăra din Oradea care a murit după ce a căzut de la etajul 7. Lidia Buble a fost în...
Digi Sport
Ce mesaj a primit de la ChatGPT o studentă de 19 ani, cu doar o zi înainte să se sinucidă
Pro FM
Theo Rose nu-și mai dorește al doilea copil. Ce spune artista despre căsnicia cu Anghel Damian: „M-am adaptat...
Film Now
Cum a fost descoperit Brandon Sklenar, noua senzație de la Hollywood. Șansa i-a surâs total întâmplător
Flowers_at_Brown's_Engineering_Research_Center
Atacul armat de la Universitatea Brown: cine e principalul suspect, al cărui cadavru a fost găsit joi într-un...
Newsweek
Ce pensii infime au primit 2 pensionari care au contribuit 26 și 32 ani? Nu s-au luat în considerare sporurile
Digi FM
De ce a murit, de fapt, mama Mihaelei Rădulescu. Vedeta rupe tăcerea: „Nu a fost bolnavă. A suferit prea mult”
Digi World
Beneficii surprinzătoare ale bradului natural în casă. De ce este o variantă ecologică mai prietenoasă decât...
Digi Animal World
Animal rar, surprins de camerele de supraveghere ale unei case din Pennsylvania. Toți s-au uimit de...
Film Now
Jennifer Lawrence, după ce Leonardo DiCaprio a spus că nu a revăzut Titanic: "Dacă aș fi făcut ceva ca...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...