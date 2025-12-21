Opoziția din Ungaria acuză Fidesz de „trădarea maghiarilor din Transilvania”

Liderul partidului ungar de opoziţie Tisza, Peter Magyar, le-a spus participanţilor la un miting de campanie la Szeged că formaţiunea sa va „proteja Ungaria de migraţia ilegală, va reduce taxele şi va creşte pensiile", asigurând totodată că îi va reprezenta pe toţi maghiarii, indiferent de vârstă, afiliere de partid sau reşedinţă, transmite MTI.

Magyar i-a chemat pe candidaţii partidului născuţi peste graniţe să urce pe scenă şi l-a criticat dur pe Janos Lazar, ministrul construcţiilor şi transporturilor, pentru că a pus la îndoială originile maghiare ale Viktoriei Strompova, o candidată a Tisza de etnie maghiară din Slovacia.

El a acuzat totodată Fidesz de "trădarea maghiarilor din Transilvania" şi de sprijinirea deschisă a unui candidat prezidenţial român care-i urăşte pe maghiari, a mai consemnat MTI.

„Ce va fi necesar pentru ca (premierul ungar) Viktor Orban să ia atitudine în sfârşit şi să i se opună lui Robert Fico (premierul Slovaciei, n.red.) - care este cu adevărat slovac şi cu adevărat socialist - atunci când acesta îi ameninţă cu închisoarea pe cei care critică Decretele Benes, care-i stigmatizează colectiv pe maghiari?”, s-a mai întrebat politicianul ungar de opoziţie.

Editor : I.B.