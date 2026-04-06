Opoziția ungară promite o relație „pragmatică” cu Rusia dacă ajunge la putere. Magyar: „Ne respectăm, dar nu trebuie să ne și plăcem”

Liderul partidului de opoziție din Ungaria, „Tisza”, și-a anunțat strategia față de Moscova. Peter Magyar a declarat că viitorul său guvern va adopta o abordare „pragmatică” față de Rusia, potrivit agenției de presă ucrainene Ukrinform. Magyar a condamnat în repetate rânduri apropierea Ungariei de Rusia, precum și rapoartele privind interferența serviciilor de informații ruse în alegeri în favoarea lui Orban.

„Alegerile cruciale de săptămâna viitoare vor fi un «referendum» care va decide dacă Ungaria va continua să se îndrepte spre autocrațiile din Est sau dacă își va putea recâștiga locul printre societățile democratice ale Europei”, a afirmat Magyar.

Odinioară aliat al lui Orban, politicianul reprezintă cea mai serioasă provocare la adresa puterii actualului prim-ministru de la preluarea mandatului în 2010.

Într-un interviu exclusiv acordat Associated Press, Peter Magyar a afirmat că cel mai longeviv lider al Ungariei din UE a condus țara, în ultimii ani, printr-o „întoarcere de 180 de grade”, punând în pericol orientarea pro-occidentală a acesteia și aliniându-se mai strâns cu Moscova.

El a subliniat că viitorul său guvern va adopta o poziție „pragmatică” față de Rusia.

„Pragmatismul înseamnă că nu avem niciun cuvânt de spus în afacerile interne ale Rusiei, iar ei nu au niciun cuvânt de spus în afacerile noastre. Suntem ambele țări suverane și ne respectăm reciproc, dar nu trebuie neapărat să ne plăcem”, a spus Magyar.

De asemenea, el a criticat guvernul Orban pentru că nu a reușit să diversifice bilanțul energetic al Ungariei și a pledat pentru încheierea de noi acorduri și construirea de infrastructură pentru aprovizionarea cu petrol și gaze din surse alternative.

Cu toate acestea, a subliniat că „asta nu înseamnă că trebuie să renunțăm mâine la petrolul rusesc”.

„Înseamnă că resursele Uniunii Europene trebuie utilizate în mod eficient”, a adăugat Magyar.

După cum a raportat anterior Ukrinform, partidul maghiar de centru-dreapta Tisza, condus de Peter Magyar, și-a mărit avantajul față de partidul de guvernământ Fidesz al prim-ministrului Viktor Orbán înaintea alegerilor parlamentare.

Editor : C.A.